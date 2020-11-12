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Новости Политика Украины Оборона
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оборона (1539) Чехия (1465) Бутусов Юрий (3909) Копытин Игорь (7)

Комитет по обороне не поддержит предложение Минобороны о закупке САУ "Дана" у Чехии, - "слуга народа" Копытин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет по обороне не поддержит предложение Минобороны о закупке САУ

Народный депутат "Слуги народа" Игорь Копытин, член комитета по обороне и безопасности Верховной Рады, прокомментировал скандал вокруг закупки САУ "Дана" в Чехии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На заседании комитета по обороне заместитель министра обороны Миронюк сообщил о намерении МО закупить значительное количество самоходных гаубиц "Дана" М2, которые сняты с вооружения в Чехии. Цена закупки - очень высокая. Вызывает удивление, что Минобороны снова возвращается к данному проекту, который уже не раз был отклонен. В течение года сорвано финансирование по целому ряду оборонных программ, однако Минобороны пытается значительные средства Гособоронзаказа потратить на "Даны". Это предложение встретило резкую критику ряда народных депутатов – членов комитета. Я также категорически против данного проекта, уверен, что комитет решение Минобороны по закупке "Дан" не поддержит", - привел цитату Копытина Бутусов.

Также читайте: Данилов заявил о неудовлетворительном выполнении гособоронзаказа на текущий год: Необходимы неотложные меры

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+27


Рукопожатий Офшор™

Коли вас питають «а какая разніца?»
спокійно пояснюйте, що гівно - це теж канфєта,
яку просто один раз вже з'їли.

Не дякуйте.
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12.11.2020 15:27
+15
ЗеДолбоДятлы, что вы скажите на это? Вместо ОТЕЧЕСТВЕННОЙ и СОВРЕМЕННОЙ "Богданы" старьё с ограниченным боезапасом "Дана".
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12.11.2020 15:37
+12
ну шо вы чувакам не даёте бюджет попилять? так же никаким внукам не хватит!
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12.11.2020 15:26
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Правила форума Совет форумчан
Есть острая необходимость купить ДАНЫ для ВСУ. Ну нету объяснения Тарана насчет острой необходимости.
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12.11.2020 15:25 Ответить
есть же свои!!!Богданы
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12.11.2020 15:29 Ответить
САУ Дани можна купляти, вони дуже цікаві для ЗСУ і в рази кращі за МСТА-С якщо потрібно активно пересуватись по дорогам, а не по полям, але ціна! Все залежить від ціни. Думаю Дани можна брати якщо ціна буде дуже дешевою. Але на перспективу потрібні САУ Арчер або хоча б південнокорейські К9 які випльовують 15 снарядів за 60 секунд.
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12.11.2020 15:39 Ответить
Litva takyje kupila ************** 2000 nemeckyje govoriat sto eti samije lucyje
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12.11.2020 16:10 Ответить
Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 4859
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12.11.2020 16:34 Ответить
Німецька техніка дуже дорога в обслуговуванні, тому Індія обрала південнокорейські САУ К9 А Польща, яка купила старі німецькі танки Леопард, тепер хоче від них відмовитись і просить Україну продати ліцензію на танк БМ Оплот.
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12.11.2020 19:07 Ответить
Da konecno oni doroze no samyje lucyje Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 9580 .Kak i tanki ix Leopard2A7 toze cytajet lucimi.Polsa oni staryje tanki u nix pokupali 2A4 ili 2A5
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12.11.2020 19:21 Ответить
40 років тому цю Дану вже тестували в СРСР і не виявили ніяких переваг навіть проти старої Акаціїї, а до МСТА-С ій як до Києва рачки - тому чехи й знімають її з озброєння і міняють на французькі Цезарі
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12.11.2020 16:54 Ответить
Думаю що САУ Дана в рази краща за САУ Мста-С, просто тому що зібрана в Чехії а не в росії. До того ж САУ Дана більш придатна для ведення бойових дій в Європі. Якщо СРСР розраховував вести бойові дії на просторах степів та болот, то чехи, абсолютно практичні люди, розраховували пересуватись по автодорогам на нормальній швидкості. Колісна САУ Дана має в рази більший моторесурс ніж Мста-С, що довели реальні бойові дії. В Грузії САУ Дана успішно пересувались під час бойових дій а в Україні ЗСУ втратили цілі підрозділи САУ Мста-С через звичайні технічні несправності. Тому при порівнянні САУ Дана та САУ Мста-С однозначно потрібно віддавати перевагу САУ Дана.
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12.11.2020 19:05 Ответить
З Ваших слів : "До того ж САУ Дана більш придатна для ведення бойових дій в Європі"

Ми готуємося Європу завойовувати ? (( Почитайте ті коментарі де ТТХ цього "воза" викладені , чи задля неї будемо автобани на передову будувати ? (( P.S. боєкомплекти до неї закінчилися разом з "феєрверком у Калинівці " , для чого ці "таратайки" Україні ? Навіть паради тепер скасували то хоча б там проїхала .......
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12.11.2020 22:35 Ответить
Україна це центр Європи. Воювати ми будемо в Європі звичайно, поки не перетнемо Уральські гори. В Европі дуже поширені автодороги по яким можна їздити без траків і тому САУ Дана для України непоганий варіант. Питання лише в ціні! Снарядів у нас немає ані для САУ Дана ані для інших гармат калібру 152мм і потрібно починати виробництво цих снарядів в Україні, бо всі гармати 152мм ми не зможемо замінити одночасно - немає стільки грошей на нові грамати 155мм всіх типів, а Україна сама нічого не виробляє!
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12.11.2020 23:55 Ответить
Видимо объяснение нам стоит поискать в загадочном появлении новых объектов недвижимости у участников закупки с нашей стороны, сразу после её окончания
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12.11.2020 15:40 Ответить
Предложение о закупке САУ "Дана" у Чехии встретило резкую критику ряда нардепов, - "слуга народа" Копытин - Цензор.НЕТ 6727
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12.11.2020 15:26 Ответить
а Богданы где???
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12.11.2020 15:26 Ответить
Порошенко украл.
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12.11.2020 15:28 Ответить
Ага навколо свого будинку поставив, від розлюченого натовпу відбиватися. Чи то я з зебілом сплутав, то ж воно здається сцикливе?
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12.11.2020 15:40 Ответить
ага, Порошенко украл и в землю закопал и надпись написал
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12.11.2020 15:56 Ответить
У хіхлів была держава...
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12.11.2020 16:10 Ответить
...Порох в них украв... Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 7146
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12.11.2020 16:31 Ответить
Членограю за шмат сала
хіхіл її віддав
І комент написав..
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12.11.2020 16:49 Ответить
ото ж таке наше малороссійство Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 5957
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12.11.2020 17:21 Ответить
Бубочку у Гордона полоскают и в хвост и в гриву...)
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12.11.2020 15:44 Ответить
Маршрутками работают. Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 7918
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12.11.2020 16:25 Ответить
ну шо вы чувакам не даёте бюджет попилять? так же никаким внукам не хватит!
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12.11.2020 15:26 Ответить


Рукопожатий Офшор™

Коли вас питають «а какая разніца?»
спокійно пояснюйте, що гівно - це теж канфєта,
яку просто один раз вже з'їли.

Не дякуйте.
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12.11.2020 15:27 Ответить
у нас есть богданы нах нам бабло выводить и покупать старую технику????пахнет схемой с хорошим откатом
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12.11.2020 15:28 Ответить
Суть в том, что, вроде как, боеприпасов под совковый 152 мм уже почти не осталось...
Была бы та же «дана» под 155 мм - все бы только рукоплескали ....
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12.11.2020 15:39 Ответить
Принципиальная разница не в том, что разница калибра в 3 мм- а в охрененно разнообразнейшей номенклатуре натовского 155 мм боеприпаса под любые задачи и расстояния с огромным рынком его закупки, а также многообразия современных видов вооружений позволяющих его использование сегодня ...
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12.11.2020 15:43 Ответить
звідки відомо що б/припасів під 152мм. не залишилося?
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12.11.2020 16:11 Ответить
із зведень про пожежі на арсеналах ((
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12.11.2020 22:46 Ответить
Резкую и вполне себе обоснованную критику встретило у понимающих людей клиническая неспособность зеленских/дерьмаков и пустоголовых пуштунов запустить, наконец, свою линию производства «натовских» 155мм боеприпасов «с прицелом» на военную помощь союзников соответствующего этому калибру вооружений...
вместо того, чтобы (по аналогии) купить для поездок в село «бугатти»... ни запчастей, ни официального сервиса, ни инфраструктуры для его эксплуатации, ни опыта вождения таких гиперкаров, ни-че-го...
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12.11.2020 15:29 Ответить
Є ще варіанти.
Предложение о закупке САУ "Дана" у Чехии встретило резкую критику ряда нардепов, - "слуга народа" Копытин - Цензор.НЕТ 21
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12.11.2020 15:31 Ответить
все что угодно за.. хорошие откаты Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 7780
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12.11.2020 16:33 Ответить
Враги в Минобороны и не только там ...
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12.11.2020 15:33 Ответить
я написал, чет не впрягается это - солдаты будут гибнуть по=европейски
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12.11.2020 15:33 Ответить
ЗеДолбоДятлы, что вы скажите на это? Вместо ОТЕЧЕСТВЕННОЙ и СОВРЕМЕННОЙ "Богданы" старьё с ограниченным боезапасом "Дана".
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12.11.2020 15:37 Ответить
Забыл ещё вас спросить, кто тут наживается на крови?
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12.11.2020 15:38 Ответить
...чехи Пропозицію про закупівлю САУ "Дана" у Чехії різко розкритикували деякі нардепи, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 9450 Пропозицію про закупівлю САУ "Дана" у Чехії різко розкритикували деякі нардепи, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 9450 Пропозицію про закупівлю САУ "Дана" у Чехії різко розкритикували деякі нардепи, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 9450
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12.11.2020 15:39 Ответить
Чехи и ЗЕ.
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12.11.2020 15:44 Ответить
Та я пожартував. Це таку відповідь Ви могли б отримати від блаЗЄнських. А чехи що? Вони продають товар, по який до них звертається МО України. Вони ж не можуть уявити, що МО України діє на шкоду безпеки держави.
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12.11.2020 15:47 Ответить
ЗЕ влада, в особі заместителя министра обороны Миронюк Источник:https://censor.net/ru/n3230701, демонструє свої найгірші риси. Чи місце їм у владі взагалі!
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12.11.2020 15:41 Ответить
Дана очень не плохая САУ . была . тридцать лет назад . на сегодняшний день она мягко говоря немного устарела . да она вполне боеспособна и если бы ее отдавали за копейки то можно было бы и взять . но там и цена не очень . таким образом логики нет . сложно понять почему наше МО лобирует данную сделку . на ум сразу приходят нехорошие слова . откат . коррупция . предатате.... Пропозицію про закупівлю САУ "Дана" у Чехії різко розкритикували деякі нардепи, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 7066
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12.11.2020 15:46 Ответить
Онагр или катапульта с требушетом то же немного устарели, но вполне боеспособны. И цена приятная. Пропозицію про закупівлю САУ "Дана" у Чехії різко розкритикували деякі нардепи, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 8731
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12.11.2020 15:51 Ответить
шутку оценил . такое чувство юмора пропадает . скетчи для 95-го Квартала писать не пробовали ? Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 7725
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12.11.2020 16:02 Ответить
Упаси Бог связываться с дегенератами. И вообще, я брезгливый, а вы мне предлагаете добровольво вымазаться в ЗЕлёное дерьмо. Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 6225
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12.11.2020 16:07 Ответить
в таком случае давайте отнесемся к данному вопросу серьезно . какие то мудаки хотят за наши с вами деньги купить по завышенной цене не плохие но уже изрядно устаревшие самоходки . считаете что тут есть тема для посмеяться ?
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12.11.2020 16:18 Ответить
Та да. К примеру тот же арбалет броник нараз пробивает даже спортивной стрелой. Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 739
https://www.youtube.com/watch?v=***********&ab_channel=YouTube%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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12.11.2020 16:42 Ответить
И , кто теперь Хомяку будет возмещать убытки , он же молодой жене уже пообещал , что денёг будет много , она и повелась на старого кукурузного козла.
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12.11.2020 15:54 Ответить
Может вообще нафиг эти САУ ? Все равно они стреляют с разбросом. Неуправляемые снаряды прошлый век, лучше вложиться в высокоточное оружие - те же беспилотники.
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12.11.2020 15:58 Ответить
Керований артилерійський снаряд «Квітник» - це осколково-фугасний високоточний ********* з лазерною напівактивною головкою самонаведення (типу 9Э421). Виготовляється під калібр 152 мм або 155 мм (стандарт НАТО). Прийнятий на озброєння Збройних сил України 6 грудня 2012 р
дальность 20 км
стоимость - 7 тыс. долларов (всего то !!!!)
Эффективность нового украинского оружия очень высока. Стоит отметить, что

16 боеприпасов «Квитнык-Е» способны выполнить работу 800 обычных снарядов.

Читать полностью на https://enovosty.com/armiya/full/128-upravlyaemyj-artillerijskij-snaryad-kvitnyk-e
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12.11.2020 16:44 Ответить
Можно, конечно, отвертками бумагу резать, микроскопами, - гвозди забивать, компьютерами комнаты нагревать, но насколько это рационально?!
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12.11.2020 17:34 Ответить
Можно конечно воевать с копьями против пулеметов, но насколько это рационально ?
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12.11.2020 18:11 Ответить
Какая эволюция мысли от "отказа от ствольной артиллерии" до "войны копей против ружей"... А где связь между двумя гипотезами...? О_О
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12.11.2020 18:22 Ответить
Судя твоему глупому комментарию, до тебя не дошла моя простая мысль, что под каждую задачу нужен свой инструмент. По-моему, это весьма очевидно, что только высокоточными ракетами или только РСЗО или только БПЛА (пусть даже самыми новыми) войну не выиграть. Тут важен комплексный подход. Играет только весь контур - БПЛА разведки--БПЛА управления-- БПЛА ударные--Тактические ракеты--РСЗО--ствольная артилерия. Касаемо ствольной артиллерии, - США (уж куда неглупые ребята) вкладываются в развитие отрасли и по программе ERCA довели дальность стрельбы до 70-72 км, что дает им неоспоримое преимцщество на поле боя.
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12.11.2020 18:35 Ответить
Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 5256Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 2990
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12.11.2020 16:05 Ответить
Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 3662
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12.11.2020 16:16 Ответить
Вот если это правда , что техника - старьё, а мин обороны хочет ее купить за большие деньги . ТО В СЛОВАКИИ БЫ УЖЕ ТАКИХ ЧИНОВНИКОВ МИНОБОРОНЫ АРЕСТОВАЛИ
А УКРАИНСКОЕ СБУ ОПЯТЬ СПИТ ????
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12.11.2020 16:18 Ответить
МО Словакии такие закупать не будет, т.к. у них таких 135 единиц DANA состоит на вооружении (и еще 16 Zuzana).
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12.11.2020 16:36 Ответить
чехи міняють Дани на німецькі САУ !!!
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12.11.2020 17:33 Ответить
Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 8294Можно прикупить у кацапов и " сцарь - пушку" аналоги по её образцу... Хоть её технические характеристики никакие, зато выглядит ух как устрашающи . И этим фашисту )(уйлу не хило подмахнуть ....
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12.11.2020 16:28 Ответить
Айвар Абрамавічус сказав -Треба підтримати стурбовану ЄС і її виробників озброєннь, Найєм Масі сказав - Єсть! Айвар не хвилюйся, ми уб'ємо як ти всю оборонку, щоб не було геморою у конкурентів.
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12.11.2020 16:35 Ответить
Дана есть на вооружении у айзеров, которую они очень успешно применили против армянКомітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін - Цензор.НЕТ 6977
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12.11.2020 16:44 Ответить
Богдана:
Темп вогню 4-6 постр./хв

Дальність вогню:

Максимальна 35-40 км (!!!!) уламково-фугасним,
45-60 км (!!!!) активно-реактивним снарядом

Дана:
Дальність вогнюЕфективна 18.7 км Максимальна 20 км

наша Богдана лупить в 2 рази дальше і це СВОЯ артсистема, тобто, незалежність виробництва і розвиток нашого ВПК !!!

Таран - кремлівський врєдітель !!!!
хоче купити чужий "вчорашній день" по скаженим цінам
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12.11.2020 16:52 Ответить
Немає ніякої Богдани. Є лише прототип який здійснив лише пару холостих пострілів і якому в автоматизації та мобільності до Дани-М2 як до місяця рака. Того ж автомата немає навіть в проєкті. Тому кацапські закладки так й істерять щодо закупки високомобільної автоматизованої Дани.
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12.11.2020 17:07 Ответить
нема грошей - нема Богдани.
чи ти не знаєшь як Богдани, та й ті ж Дани на світі робляться

який автомат у Дани:
- темп стрільби - 1ша хвилина: 5 пострілів за хвилину
- темп стрільби - постійний: 4 постріли за хвилину
Богдана:
Темп вогню 4-6 постр./хв

у автоматичного Арчера Максимальна скорострільність 8 - 9 пострілів за хвилину.



альо, дальність у Богдани в 1,5 - 2,0 рази більша !!!!!
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12.11.2020 17:32 Ответить
Автомат https://youtu.be/accECHA8GqQ перших версій. Бажаєте щоб наші воїни й далі тягали Д-20 як вірмени в Карабасі. Ви покидьки, виродки вас на чолі з тим хто здійняв цю "зраду" потрібно притягувати до відповідальності. Ще краще сформувати розрахунки Д-20 відправити на Донбас, за півроку спитати чи потрібна Україні Дана.
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12.11.2020 17:46 Ответить
Прилетел беспилотник и нет что д20 что даны
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12.11.2020 19:08 Ответить
ПочитайТЕ, шановний , на яку відстань від лінії зіткнення відведено артилерію і задумайТЕСЯ куди можна з цієї "подруги" пальнути ? Де цю високомобільну автоматизацію використовувати ? На полігоні в Дівичках ? Так кацапи істерять що далі немає вже куди (( P.S. а снаряди до неї у кацапів брати будемо ?
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12.11.2020 22:56 Ответить
Якщо ми переходимо на стандарти НАТО, то нащо нам зброя під совєтські снаряди?
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12.11.2020 17:30 Ответить
бо міністром оборони України залишилась совецька вялена Таран(ька)
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12.11.2020 17:35 Ответить
Там в этом кмитете есть хоть один кто имеет понятие , об арт.установках ANA: это гавно.
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12.11.2020 18:31 Ответить
 
 