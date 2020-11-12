Комитет по обороне не поддержит предложение Минобороны о закупке САУ "Дана" у Чехии, - "слуга народа" Копытин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат "Слуги народа" Игорь Копытин, член комитета по обороне и безопасности Верховной Рады, прокомментировал скандал вокруг закупки САУ "Дана" в Чехии.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"На заседании комитета по обороне заместитель министра обороны Миронюк сообщил о намерении МО закупить значительное количество самоходных гаубиц "Дана" М2, которые сняты с вооружения в Чехии. Цена закупки - очень высокая. Вызывает удивление, что Минобороны снова возвращается к данному проекту, который уже не раз был отклонен. В течение года сорвано финансирование по целому ряду оборонных программ, однако Минобороны пытается значительные средства Гособоронзаказа потратить на "Даны". Это предложение встретило резкую критику ряда народных депутатов – членов комитета. Я также категорически против данного проекта, уверен, что комитет решение Минобороны по закупке "Дан" не поддержит", - привел цитату Копытина Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Ми готуємося Європу завойовувати ? (( Почитайте ті коментарі де ТТХ цього "воза" викладені , чи задля неї будемо автобани на передову будувати ? (( P.S. боєкомплекти до неї закінчилися разом з "феєрверком у Калинівці " , для чого ці "таратайки" Україні ? Навіть паради тепер скасували то хоча б там проїхала .......
хіхіл її віддав
І комент написав..
Рукопожатий Офшор™
Коли вас питають «а какая разніца?»
спокійно пояснюйте, що гівно - це теж канфєта,
яку просто один раз вже з'їли.
Не дякуйте.
Была бы та же «дана» под 155 мм - все бы только рукоплескали ....
вместо того, чтобы (по аналогии) купить для поездок в село «бугатти»... ни запчастей, ни официального сервиса, ни инфраструктуры для его эксплуатации, ни опыта вождения таких гиперкаров, ни-че-го...
https://www.youtube.com/watch?v=***********&ab_channel=YouTube%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
дальность 20 км
стоимость - 7 тыс. долларов (всего то !!!!)
Эффективность нового украинского оружия очень высока. Стоит отметить, что
16 боеприпасов «Квитнык-Е» способны выполнить работу 800 обычных снарядов.
Читать полностью на https://enovosty.com/armiya/full/128-upravlyaemyj-artillerijskij-snaryad-kvitnyk-e
А УКРАИНСКОЕ СБУ ОПЯТЬ СПИТ ????
Темп вогню 4-6 постр./хв
Дальність вогню:
Максимальна 35-40 км (!!!!) уламково-фугасним,
45-60 км (!!!!) активно-реактивним снарядом
Дана:
Дальність вогнюЕфективна 18.7 км Максимальна 20 км
наша Богдана лупить в 2 рази дальше і це СВОЯ артсистема, тобто, незалежність виробництва і розвиток нашого ВПК !!!
Таран - кремлівський врєдітель !!!!
хоче купити чужий "вчорашній день" по скаженим цінам
чи ти не знаєшь як Богдани, та й ті ж Дани на світі робляться
який автомат у Дани:
- темп стрільби - 1ша хвилина: 5 пострілів за хвилину
- темп стрільби - постійний: 4 постріли за хвилину
Богдана:
Темп вогню 4-6 постр./хв
у автоматичного Арчера Максимальна скорострільність 8 - 9 пострілів за хвилину.
альо, дальність у Богдани в 1,5 - 2,0 рази більша !!!!!