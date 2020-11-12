Комитет по обороне не поддержит предложение Минобороны о закупке САУ "Дана" у Чехии, - "слуга народа" Копытин

Народный депутат "Слуги народа" Игорь Копытин, член комитета по обороне и безопасности Верховной Рады, прокомментировал скандал вокруг закупки САУ "Дана" в Чехии.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"На заседании комитета по обороне заместитель министра обороны Миронюк сообщил о намерении МО закупить значительное количество самоходных гаубиц "Дана" М2, которые сняты с вооружения в Чехии. Цена закупки - очень высокая. Вызывает удивление, что Минобороны снова возвращается к данному проекту, который уже не раз был отклонен. В течение года сорвано финансирование по целому ряду оборонных программ, однако Минобороны пытается значительные средства Гособоронзаказа потратить на "Даны". Это предложение встретило резкую критику ряда народных депутатов – членов комитета. Я также категорически против данного проекта, уверен, что комитет решение Минобороны по закупке "Дан" не поддержит", - привел цитату Копытина Бутусов.

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