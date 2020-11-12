Суд Павии по итальянским законам не мог рассматривать дело Маркива, - омбудсмен Денисова
Новости Цензор.НЕТ Общество
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что суд первой инстанции в итальянской Павии не имел права рассматривать дело в отношении бойца Нацгвардии Виталия Маркива.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сказала в эфире телеканала "Рада", сообщает Укринформ.
"Прежде всего, я считаю, что была нарушена презумпция невиновности нашего Виталия (Маркива - ред.). Когда его арестовали в 2017 году, то сразу - и мы это исследовали - СМИ в Италии написали, что арестовали убийцу Рокелли (итальянского журналиста, погибшего на Донбассе - ред.). То есть сразу было такое, что назначили виновного - без всякого следствия и судебного заседания... Потом (есть вопрос относительно того - ред.), что это дело рассматривал суд Павии - в городе, где родился Рокелли, где он учился и где его все знают. Это - субъективизм всех присяжных, это прослеживалось, каким именно будет решение", - сказала Денисова.
Она отметила, что суд в Павии имеет полномочия рассматривать только дела о преступлениях, произошедших на территории Италии.
"Но почему-то они рассматривали преступление, который якобы совершил наш Виталий на территории Украины, - и это не их полномочия. Если Виталий Маркив - военный и он якобы сделал это во время военных действий, то это надо рассматривать согласно Женевской конвенции, и она была нарушена. И я считаю, что тот приговор, который был вынесен судом в Павии Маркиву, он ничтожен, потому что суд не тот, судили не по тем правилам", - пояснила омбудсмен.
По ее словам, Маркив отстаивал интересы прежде всего Украины.
"И когда я с ним встречалась в декабре 2019 года в этой тюрьме "Опера", где он содержался, он говорил, что справится и никогда не сдастся, и он невиновен, но чтобы Украина сделала все возможное, чтобы привести такие доказательства, что Украина - невиновна, и что невиновен именно Виталий Маркив", - уточнила Денисова.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.
Пожалуйста, подождите...
Італійці,німаки,французикі досить легко продають свої послуги на догоду парашинців!
Як раділи кацапи коли макаронникі оголосили неправедний вирок Віталію Марківу!
Але недовго музика грала! Кацапи і тут обісралися! Я дуже радий за Віталія, та бажаю
йому здоровля,особистого щастя та успіхів на службі українського народу!
Героям Слава!!!