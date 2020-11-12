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Суд Павии по итальянским законам не мог рассматривать дело Маркива, - омбудсмен Денисова

Новости Цензор.НЕТ Общество

Суд Павии по итальянским законам не мог рассматривать дело Маркива, - омбудсмен Денисова
Фото: mvs.gov.ua

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что суд первой инстанции в итальянской Павии не имел права рассматривать дело в отношении бойца Нацгвардии Виталия Маркива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сказала в эфире телеканала "Рада", сообщает Укринформ.

"Прежде всего, я считаю, что была нарушена презумпция невиновности нашего Виталия (Маркива - ред.). Когда его арестовали в 2017 году, то сразу - и мы это исследовали - СМИ в Италии написали, что арестовали убийцу Рокелли (итальянского журналиста, погибшего на Донбассе - ред.). То есть сразу было такое, что назначили виновного - без всякого следствия и судебного заседания... Потом (есть вопрос относительно того - ред.), что это дело рассматривал суд Павии - в городе, где родился Рокелли, где он учился и где его все знают. Это - субъективизм всех присяжных, это прослеживалось, каким именно будет решение", - сказала Денисова.

Она отметила, что суд в Павии имеет полномочия рассматривать только дела о преступлениях, произошедших на территории Италии.

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"Но почему-то они рассматривали преступление, который якобы совершил наш Виталий на территории Украины, - и это не их полномочия. Если Виталий Маркив - военный и он якобы сделал это во время военных действий, то это надо рассматривать согласно Женевской конвенции, и она была нарушена. И я считаю, что тот приговор, который был вынесен судом в Павии Маркиву, он ничтожен, потому что суд не тот, судили не по тем правилам", - пояснила омбудсмен.

По ее словам, Маркив отстаивал интересы прежде всего Украины.

"И когда я с ним встречалась в декабре 2019 года в этой тюрьме "Опера", где он содержался, он говорил, что справится и никогда не сдастся, и он невиновен, но чтобы Украина сделала все возможное, чтобы привести такие доказательства, что Украина - невиновна, и что невиновен именно Виталий Маркив", - уточнила Денисова.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
А як щодо суду над Антоненко, Кузьменко і Дугар? Як щодо оголошення їх винними ще до закінчення слідства і судового вироку самим Зєлєнскім? Ніяких аналогій Денисова не вбачає? Мовчить, як риба?
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12.11.2020 15:36
+12
Впевнен на100% що парашка проплатила це європейське судове впровадження!
Італійці,німаки,французикі досить легко продають свої послуги на догоду парашинців!
Як раділи кацапи коли макаронникі оголосили неправедний вирок Віталію Марківу!
Але недовго музика грала! Кацапи і тут обісралися! Я дуже радий за Віталія, та бажаю
йому здоровля,особистого щастя та успіхів на службі українського народу!
Героям Слава!!! Суд Павии по итальянским законам не мог рассматривать дело Маркива, - омбудсмен Денисова - Цензор.НЕТ 1900
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12.11.2020 15:57
+9
Так, что, старая кошёлка из Павии в судейской мантии в карманах которой пачки парашных денег, понесёт наказание или итальянская Фемида протухла так же как и наша?
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12.11.2020 15:32
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Так, что, старая кошёлка из Павии в судейской мантии в карманах которой пачки парашных денег, понесёт наказание или итальянская Фемида протухла так же как и наша?
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12.11.2020 15:32 Ответить
Спрут-5 там был еще при совке. Сейчас наверное уже Спрут-100
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12.11.2020 15:39 Ответить
Людмила раскрутит клубок, будьте уверены.
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12.11.2020 16:15 Ответить
Впевнен на100% що парашка проплатила це європейське судове впровадження!
Італійці,німаки,французикі досить легко продають свої послуги на догоду парашинців!
Як раділи кацапи коли макаронникі оголосили неправедний вирок Віталію Марківу!
Але недовго музика грала! Кацапи і тут обісралися! Я дуже радий за Віталія, та бажаю
йому здоровля,особистого щастя та успіхів на службі українського народу!
Героям Слава!!! Суд Павии по итальянским законам не мог рассматривать дело Маркива, - омбудсмен Денисова - Цензор.НЕТ 1900
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12.11.2020 15:57 Ответить
Так Сильвио Берлускони, бывший четырежды премьером Италии(при этом постоянно его обвиняли в связях с мафией), есть лепший кореш Путина. Отсюда и фемида такая же как у нас и как в России.
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12.11.2020 15:59 Ответить
А як щодо суду над Антоненко, Кузьменко і Дугар? Як щодо оголошення їх винними ще до закінчення слідства і судового вироку самим Зєлєнскім? Ніяких аналогій Денисова не вбачає? Мовчить, як риба?
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12.11.2020 15:36 Ответить
шо вы говорите...а это с первых дней нельзя было вычитать???? или только как отбили воина теперь можно кулаками помахать? и то...словесно...
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12.11.2020 15:52 Ответить
когда один в беде то все далече а как выстоял, Антей еле вместил группу поддержки.
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12.11.2020 16:18 Ответить
Італійці вирішили, що їх районний суд має повноваження на події не те, що за межами їхнього району, але й за межами їхньої держави. За манію величі і співпрацю з московитами Італія повинна виплатити Марківу як мінімум по 10 млн.євро за кожен рік незаконного перебування у в'язниці
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12.11.2020 18:26 Ответить
Хорошая мысля, приходит опосля... Денисова, дорога ложка к обеду!
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12.11.2020 18:43 Ответить
Слава Богу, дома.
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12.11.2020 19:41 Ответить
та досить непричетним вже ті макарони в уха пхати, звільнили хлопця от і добре
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13.11.2020 00:18 Ответить
 
 