Суд Павии по итальянским законам не мог рассматривать дело Маркива, - омбудсмен Денисова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что суд первой инстанции в итальянской Павии не имел права рассматривать дело в отношении бойца Нацгвардии Виталия Маркива.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен сказала в эфире телеканала "Рада", сообщает Укринформ.

"Прежде всего, я считаю, что была нарушена презумпция невиновности нашего Виталия (Маркива - ред.). Когда его арестовали в 2017 году, то сразу - и мы это исследовали - СМИ в Италии написали, что арестовали убийцу Рокелли (итальянского журналиста, погибшего на Донбассе - ред.). То есть сразу было такое, что назначили виновного - без всякого следствия и судебного заседания... Потом (есть вопрос относительно того - ред.), что это дело рассматривал суд Павии - в городе, где родился Рокелли, где он учился и где его все знают. Это - субъективизм всех присяжных, это прослеживалось, каким именно будет решение", - сказала Денисова.

Она отметила, что суд в Павии имеет полномочия рассматривать только дела о преступлениях, произошедших на территории Италии.

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"Но почему-то они рассматривали преступление, который якобы совершил наш Виталий на территории Украины, - и это не их полномочия. Если Виталий Маркив - военный и он якобы сделал это во время военных действий, то это надо рассматривать согласно Женевской конвенции, и она была нарушена. И я считаю, что тот приговор, который был вынесен судом в Павии Маркиву, он ничтожен, потому что суд не тот, судили не по тем правилам", - пояснила омбудсмен.

По ее словам, Маркив отстаивал интересы прежде всего Украины.

"И когда я с ним встречалась в декабре 2019 года в этой тюрьме "Опера", где он содержался, он говорил, что справится и никогда не сдастся, и он невиновен, но чтобы Украина сделала все возможное, чтобы привести такие доказательства, что Украина - невиновна, и что невиновен именно Виталий Маркив", - уточнила Денисова.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года нацгвардеец Маркив оправдан апелляционным судом Милана.