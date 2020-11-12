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Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей

Новости Цензор.НЕТ Общество

Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что новые карантинные ограничения должны быть едиными для всех, а власть не будет продолжать карантин выходного дня, если ситуация улучшится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Степанов напомнил, какова цель новых ограничений.

"Нам очень важно уменьшить контакты, цепь передачи инфекции. Мы понимаем, что если люди на выходные максимум, куда могут пойти - это за продуктами питания, или пойти погулять на улицу, таким образом, контакты между людьми будут минимальными в эти дни", - отметил глава Минздрава.

Степанов также ответил на вопрос, правда ли, что церквям разрешили не соблюдать карантин выходного дня.

"Вопрос справедливости - самое главное. Я достаточно жестко отреагировал на размещенный в соцсетях пост "Эпицентра" (о том, что в магазинах сети "вводят 72-часовую пятницу". - Ред.), я считаю, что внедренные в стране ради сохранения здоровья и жизни ограничения должны быть одинаковыми (для всех - Ред.)... У нас установлено, что любые мероприятия могут проводиться (при участии. - Ред.) не более 20 человек, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. Это касается и церквей", - заявил министр.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Цей карантин вихідного дня придумали слуги диявола, щоб не пустити людей до таїнств церкви - святої сповіді та святого причастя.
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12.11.2020 15:49
+2
Закрывать не надо. Свято место пусто не бывает. Воинствующие безбожники нам без надобности. А вот с налогами мысль верная
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12.11.2020 15:51
+1
Церкви нужно закрыть,налоги от предоставления магических услуг они все равно не платят.
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12.11.2020 15:46
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Попы стёпины запреты и видали, и вертели. Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей - Цензор.НЕТ 7668
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12.11.2020 15:35 Ответить
Цей карантин вихідного дня придумали слуги диявола, щоб не пустити людей до таїнств церкви - святої сповіді та святого причастя.
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12.11.2020 15:49 Ответить
Разве эпидемия это не промысел Божий?
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12.11.2020 18:24 Ответить
Епідемії послані людям щоб вони побачили свою слабкість і наблизились до Бога. А слуги диявола намагаються ускладнити шлях до Бога, вигадуючи карантини та заборони.
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12.11.2020 18:59 Ответить
таких тупарей-бунтарей как ты расстреливали солдаты за злостное распостранение чумы через церкви.
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12.11.2020 20:27 Ответить
певчих и штатных бабок больше...... Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей - Цензор.НЕТ 3278
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12.11.2020 15:40 Ответить
почему не 21 или 19 или 38 ? Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей - Цензор.НЕТ 9302
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12.11.2020 15:43 Ответить
...на один квадратний метер Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков - Цензор.НЕТ 1576
"степанов" напевне не розуміє, що щільність заповнення певного приміщення має подаватися в кількості людей на площу.
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12.11.2020 15:49 Ответить
Церкви нужно закрыть,налоги от предоставления магических услуг они все равно не платят.
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12.11.2020 15:46 Ответить
Закрывать не надо. Свято место пусто не бывает. Воинствующие безбожники нам без надобности. А вот с налогами мысль верная
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12.11.2020 15:51 Ответить
Свидетели секты Гундяева, в оккупированной Киево-Печерской лавре, твои рекомендации на бую вертели. Как сказал наместник лавры Павел -" нарушения есть, но ведь люди хотят прийти к богу," При такой риторике, "дорога к Богу" может стать реально в разы короче
29 ИЮЛЯ 2020, СРЕДА, 10:15

Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков - Цензор.НЕТ 3543
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12.11.2020 15:49 Ответить
Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков - Цензор.НЕТ 2943

....
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12.11.2020 15:49 Ответить
Как у Тарантино в "От заката до рассвета" Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков - Цензор.НЕТ 6957? А Сальма Хайек будет?
Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков - Цензор.НЕТ 2038
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12.11.2020 15:59 Ответить
Для того щоб в церкві не зарзитись вірусом від доктора Баріка потрібно вилизати дошку з зображенням святих чітко по горизонталі знаком "-" ; православним - з права на ліво, католикам - з ліва на право.
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12.11.2020 16:27 Ответить
А я бы их для начала налогом обложил.
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12.11.2020 16:44 Ответить
церковных сумасшедших, распостраняющих заразу, надо надо расстреливать, как это делал генерал-поручик Еропкин. Даже в те времена уже знали, что верун - это полоумная крыса с заразой.
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12.11.2020 20:33 Ответить
і що ви зробили як органи держ. влади? дн була поліція, прокурори, НГУ? де було блокування храмів з дотриманнім масочного режиму та й інші дії? Спустили до повного пиз...цю? ось і маємо 12 тис. ховрих нових за добу!
пі...ри!
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14.11.2020 20:20 Ответить
 
 