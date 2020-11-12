Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что новые карантинные ограничения должны быть едиными для всех, а власть не будет продолжать карантин выходного дня, если ситуация улучшится.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

Степанов напомнил, какова цель новых ограничений.

"Нам очень важно уменьшить контакты, цепь передачи инфекции. Мы понимаем, что если люди на выходные максимум, куда могут пойти - это за продуктами питания, или пойти погулять на улицу, таким образом, контакты между людьми будут минимальными в эти дни", - отметил глава Минздрава.

Степанов также ответил на вопрос, правда ли, что церквям разрешили не соблюдать карантин выходного дня.

"Вопрос справедливости - самое главное. Я достаточно жестко отреагировал на размещенный в соцсетях пост "Эпицентра" (о том, что в магазинах сети "вводят 72-часовую пятницу". - Ред.), я считаю, что внедренные в стране ради сохранения здоровья и жизни ограничения должны быть одинаковыми (для всех - Ред.)... У нас установлено, что любые мероприятия могут проводиться (при участии. - Ред.) не более 20 человек, с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции. Это касается и церквей", - заявил министр.

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