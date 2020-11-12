Защита ГРУшника Пулатова до сих пор не осмотрела реконструкцию МН17: прокуроры просят суд назначить дедлайн

Нидерландские прокуроры во время судебного заседания по делу МН17 отметили, что защита одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова, до сих пор не назначила своего эксперта и не посетила реконструкцию сбитого самолета рейса МН17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Обвинение просит суд назначить крайний срок осмотра воспроизведенного корпуса самолета. Также, по мнению нидерландских прокуроров, защита Пулатова не конкретизировала цель допросов экспертов, изучавших трагедию МН17. Прокуроры отметили, что были подробно изложены доказательства, почему была отклонена версия о взрыве внутри самолета, даны разъяснения по экспертизе и допросам специалистов. Поэтому, по их мнению, нет необходимости допрашивать экспертов и специалистов.

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Обвинение отметило, что надо отклонить запросы адвокатов Пулатова по допросам экспертов. В частности, в отчете об изучении следов взрыва на фрагментах МН17 четко указано, что исследование было ограничено тем, что фрагменты долго пролежали на месте трагедии и потом долго транспортировались. Поэтому допрос по этому конкретному отчету, по словам обвинения, не имеет смысла. А также подчеркнули, что во время слушаний в октябре обращали внимание защиты на проведенные исследования для сравнения найденных франментив с ракетой. И вся эта информация была подробно изложена в отчете. Нидерландские прокуроры отметили, что запросы защиты о допросе экспертов не конкретизированы, и они фактически пытаются узнать информацию, которая уже есть в материалах дела.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.