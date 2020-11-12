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Замглавы ОП Жовква об отношениях между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Замглавы ОП Жовква об отношениях между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм

США готовы и дальше играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом в интервью "Радио НВ" заявил замглавы ОП Игорь Жовква.

По его словам, Украина рассчитывает на продолжение поддержки суверенитета и территориальной целостности со стороны США.

"Сигналы, которые шли от тогда еще кандидата в президенты Джозефа Байдена, и которые продолжают идти сейчас, внушают оптимизм: США готовы и в дальнейшем играть важную роль в обеспечении национальной безопасности Украины, в вопросе завершения агрессии на Донбассе и в вопросах помощи, в том числе финансовой, на развитие системы нашей национальной безопасности", - сказал Жовква.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины убежден, что США и другие страны - члены НАТО будут раскрывать перед Украиной механизм программы партнерства с расширенными возможностями.

"А мы будем выполнять свое домашнее задание, выполнять критерии, необходимые для членства Украины в НАТО: реформировать нашу систему Вооруженных сил, национальной безопасности. Уверены, что поддержка Соединенных Штатов в этом процессе нам, безусловно, будет предоставлена ​", - рассказал Жовква.

Жовква также отметил, что в вопросе борьбы с коррупцией видение президента Зеленского и потенциального будущего президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена полностью совпадают. Глава Украинского государства конкретными действиями доказывает свою настроенность на борьбу с коррупцией. Также Президент четко выступил в защиту антикоррупционной инфраструктуры НАПК после попытки Конституционного Суда Украины нивелировать ее функционал.

"Здесь я надеюсь и уверен в том, что будущий президент Соединенных Штатов будет нашим союзником", - отметил Жовква.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден о международной политике США: "Америка вернется в игру"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
то-то вы все поболели от счастья)
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12.11.2020 15:46
+9
То що, Бєнєдіктова вже не буде викликати Джо на допит? Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 1009
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12.11.2020 15:48
+6
Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 2946
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12.11.2020 15:50
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то-то вы все поболели от счастья)
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12.11.2020 15:46 Ответить
Позиція Байдена буде розгромною для Зеленського та його уряду. Як тільки Байден стане Президентом, Україну очікують страшні часи. Почнуть репресії по відношенню до всіх представників команди Зеленського та коломойського. Їх почнуть арештовувати по всьому світу, блокувати їх активи та операції. порошенко буде намагатись максимально використати своє знайомство з Байдено для ліквідації своїх політичних опонентів. І це добре, нарешті коломойського посадять в тюрму, а потім вже і порошенка, бо хто ж порошенку простить таку співучасть в переслідуваннях. В команди Зеленського є всього два місяці щоб посадити порошенка в тюрму, інакше їм кізда.
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12.11.2020 15:56 Ответить
Бугага
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12.11.2020 17:38 Ответить
В далёком созвездии Тау Кита
Всё стало для нас непонятно.
Сигнал посылаем: «Вы что это там?»
А нас посылают обратно.


На Тау Ките

Живут в красоте,
Живут, между прочим, по-разному
Товарищи наши по разуму.
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12.11.2020 15:47 Ответить
То що, Бєнєдіктова вже не буде викликати Джо на допит? Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 1009
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12.11.2020 15:48 Ответить
Она спихнула на сабакава, а тот, в свете выиграла Байдена на выборах, тупо дело слил...
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12.11.2020 15:51 Ответить
Надо срочно ещё одно уголовное дело завести!
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12.11.2020 15:49 Ответить
Но зелепуту с дерьмаком, пользуясь предоставленной возможностью обслуживания в Феофании, свои ... нужно растягивать прямо сейчас...
За буризму и травлю своего сына байден карлика с агентом фсб по голове не погладит....
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12.11.2020 15:49 Ответить
Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 2946
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12.11.2020 15:50 Ответить
Нам тоже. Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 9453 Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 9453 Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 9453 Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 9453 Замглавы ОП Жовква об отношении между Украиной и США: Сигналы, которые идут от Байдена, внушают оптимизм - Цензор.НЕТ 9453
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12.11.2020 15:53 Ответить
Драть будут гуманно...с ваЗЕлином...да??
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12.11.2020 15:55 Ответить
Это кого, как. Беню с ваЗЕлином, а вот дЕрьмака без. У него статья другая будет.
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12.11.2020 16:15 Ответить
Время покажет как Байден проявит себя по отношению к Украине. Будет ли реальная помощь с реальным результатом? В любом случае, у многих есть ещё надежда на США, бесхребетную политику которой в последние годы, связывали с "пророссийским" Трампом. Но чтобы окончательно всё поняли, что нужно рассчитывать только на себя, и нет в политике никаких друзей, а есть только ситуативные союзники, и нужно правления Байдена. Для внесения ясности в головы оптимистов, так сказать.
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12.11.2020 16:04 Ответить
А бубочка про це знає,про сигнали?Може то "сигнали" після коксу чи айкосу?Визначайтеся вже йолопи з жОПи)))
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12.11.2020 16:16 Ответить
Оптимізм це Байтрактор над Карабахом, а тут торгівля Україною світовими геополітичними гравцями.Прицьому на думку українців їм начхати!
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12.11.2020 16:22 Ответить
Целая кипа поздравлений от иностранных лидеров Байдену застряла в Госдепартаменте- Трамп не дает ему доступа к этим посланиям Заступник голови ОП Жовква про відносини між Україною і США: Сигнали, які йдуть від Байдена, вселяють оптимізм - Цензор.НЕТ 5739
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12.11.2020 17:12 Ответить
Ага,нагнут Зелю и его тимуровцев прямо очень оптимистично. Заступник голови ОП Жовква про відносини між Україною і США: Сигнали, які йдуть від Байдена, вселяють оптимізм - Цензор.НЕТ 3849
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12.11.2020 17:20 Ответить
заслужили, ибо нехрен лезть в чужие выборы тупой мордой
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12.11.2020 17:26 Ответить
Які нах сигнали? Азбукою Морзе? Ніхто за нас не буде звільняти окуповані території.
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12.11.2020 17:43 Ответить
 
 