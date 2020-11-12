Возобновление должности спецпреда США по Украине позволило бы Штатам лучше понимать процесс мирных переговоров, - замглавы ОП Жовква

Замглавы Офиса Президент Игорь Жовква не исключил возможности возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового Президента Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Думаю, мы будем поднимать этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это то трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в пределах Нормандского формата, формально не принимая в нем участия", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Жовква в очередной раз подчеркнул, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках ТКГ и Нормандского формата, но для достижения мира нужно движение навстречу другой стороны. И в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

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