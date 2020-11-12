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Новости Политика Украины
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Возобновление должности спецпреда США по Украине позволило бы Штатам лучше понимать процесс мирных переговоров, - замглавы ОП Жовква

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Возобновление должности спецпреда США по Украине позволило бы Штатам лучше понимать процесс мирных переговоров, - замглавы ОП Жовква

Замглавы Офиса Президент Игорь Жовква не исключил возможности возобновления должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины после вступления в должность нового Президента Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Думаю, мы будем поднимать этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это то трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в пределах Нормандского формата, формально не принимая в нем участия", - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Жовква в очередной раз подчеркнул, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках ТКГ и Нормандского формата, но для достижения мира нужно движение навстречу другой стороны. И в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Ага.
Бо Штаты наверное не понимают, как можно одностороннее отступление называть разводом, а сдачу национальных интересов мирным процессом.

Спецпред США конечно сразу поймет, что дефолт выгоден, капитуляция важна, ложь это правда, а ЗЕ великий полководец и политик.
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12.11.2020 16:08 Ответить
Пора уже глупым омереканцам поучиться у нас, пусть вот послушают, шо им умный человек рассказывает.
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12.11.2020 16:09 Ответить
А я от пропоную для покращення процесу віддати Коломойського американському правосуддю. Госдеп США високо оцінив би цю потугу.
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12.11.2020 16:11 Ответить
УКРАИНЦЫ !!! - ВЫ так не переживайте кто будет президентом в США.И ШО ТАМ ДУМАЮТ ПРО НЯНКУ УКРАИНУ ВСЕ В ВАШИХ РУКАХ !!! ВЫ ЭТО ДОКАЗАЛИ В 2013-2020 ГОДАХ И ДО СЕХ ПОР ДОКАЗЫВАЕТЕ !!! В ЕВРОАЕ САМЫЕ СВОБОДНЫЕ С РОЖДЕНИЕ УКРАИНЦЫ !!! вес МИР СЛУШАЕТСА ВАС !!! ВЫ ОСТАНАВИЛИ ванючую русскую мир жертвоя САБОЮ !!!
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12.11.2020 16:23 Ответить
УКРАИНЦЫ РАДНЫЕ оставте в пакое США ))) речите рак-каторый называетса КОРРУПЦИЯ- это вашое слабое место с начале КИЕВСКОГО РУСЬи -если этого знаю Я УКРАИНЕЦ значет этим каждый раз исползует русские.думаете если лилипут уйдет в УКРАИНЕ БУДЕТ МИР ))) ошибаетец .у следушего тотже КОЗЫР остаетса в калоде.Я не собераюс сровниват 36 калод с УКРАИНОЙ - но знайте русские играют с 45 калодами )))
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12.11.2020 16:28 Ответить
Байден не те, що агент чийсь-це звичайний корупціонер, який торгував своєю посадою з росіянами напряму і чере Бурісма, з китайцями, казахами і ще чорт зна із ким. Він вам «допоможе», ога. Обама хоч ковдри прислав...
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12.11.2020 16:37 Ответить
 
 