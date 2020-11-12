В Офисе генпрокурора рассказали, чего ждут от третьего раунда переговоров с Ираном по сбитому украинскому самолету
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Следующий раунд переговоров о ходе расследования причин катастрофы самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в Иране в январе 2020 года, состоится в декабре. Они пройдут в Киеве.
Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.
"В начале декабря переговорная группа собирается опять в Киеве и хотелось бы предметно и детально обсуждать результаты следствия, а не в очередной раз слушать обещания о сотрудничестве", - отметил он.
Он также рассказал, что во время последней встречи с иранской стороной нашим правоохранителям удалось ознакомиться с результатами следственного эксперимента, который был проведен их коллегами. Он не смог прокомментировать подробности, ссылаясь на обещание, данное иранской стороне, но подчеркнул, что вопросов теперь стало больше, чем ответов.
Отвечая на вопрос о результатах экспертиз, проведенных следствием в Иране, уточнил, что для полноты картины не хватает деталей.
"Они упомянули про работу 6 экспертных комиссий. На словах были озвучены определенные выводы из военно-технического отчета иранской стороны и поэтому могу говорить об определенном прогрессе в переговорном процессе. В этом раунде нам стала понятна их версия событий, их представление о случившемся, но для полной картины нужны детали, - рассказал Мамедов. - Мы, со своей стороны, еще зимой провели следственный эксперимент по имитации работы системы "ТОР", проанализировали более 75 источников фото и видео в соцсетях и YouTube, загруженных местными жителями, которые стали свидетелями катастрофы. В апреле назначили комплексную криминалистическую экспертизу, которая в рамках нашего следствия даст ответы на многие вопросы, детали причин катастрофы, обстоятельства попадания ракеты".
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.
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