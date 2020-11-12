В Офисе генпрокурора рассказали, чего ждут от третьего раунда переговоров с Ираном по сбитому украинскому самолету

Следующий раунд переговоров о ходе расследования причин катастрофы самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в Иране в январе 2020 года, состоится в декабре. Они пройдут в Киеве.

Об этом в интервью Цензор. НЕТ рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"В начале декабря переговорная группа собирается опять в Киеве и хотелось бы предметно и детально обсуждать результаты следствия, а не в очередной раз слушать обещания о сотрудничестве", - отметил он.

Он также рассказал, что во время последней встречи с иранской стороной нашим правоохранителям удалось ознакомиться с результатами следственного эксперимента, который был проведен их коллегами. Он не смог прокомментировать подробности, ссылаясь на обещание, данное иранской стороне, но подчеркнул, что вопросов теперь стало больше, чем ответов.

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Отвечая на вопрос о результатах экспертиз, проведенных следствием в Иране, уточнил, что для полноты картины не хватает деталей.

"Они упомянули про работу 6 экспертных комиссий. На словах были озвучены определенные выводы из военно-технического отчета иранской стороны и поэтому могу говорить об определенном прогрессе в переговорном процессе. В этом раунде нам стала понятна их версия событий, их представление о случившемся, но для полной картины нужны детали, - рассказал Мамедов. - Мы, со своей стороны, еще зимой провели следственный эксперимент по имитации работы системы "ТОР", проанализировали более 75 источников фото и видео в соцсетях и YouTube, загруженных местными жителями, которые стали свидетелями катастрофы. В апреле назначили комплексную криминалистическую экспертизу, которая в рамках нашего следствия даст ответы на многие вопросы, детали причин катастрофы, обстоятельства попадания ракеты".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.