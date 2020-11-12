РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15145 посетителей онлайн
Новости Общество
1 415 14
Федерация работодателей (52) металл (76)

ФРУ просит премьера не закупать металлопродукцию у иностранных компаний

Новости Цензор.НЕТ Общество

ФРУ просит премьера не закупать металлопродукцию у иностранных компаний

Работодатели Украины обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не допустить закупку за рубежом продукции машиностроительной и металлургической отраслей, которую могут изготовить украинские предприятия. Об этом говорится в открытом письме Федерации работодателей Украины к премьер-министру.

"Предприятия Украины с удивлением узнали из СМИ, что украинская делегация на днях посетила Казахстан с целью проведения переговоров на предмет закупки у местных производителей подвижного состава и другой железнодорожной продукции для нужд модернизации Укрзализныци. Речь идет о продукции металлургической и машиностроительной отраслей, в частности локомотивах, рельсах, железнодорожных колесах и стрелочных переводах", - сказано в письме.


Эта информация вызывает беспокойство, отмечают работодатели, ведь сейчас украинская промышленность переживает тяжелые времена из-за пандемии COVID-19 и падения спроса на продукцию.

"За 9 месяцев этого года, по сравнению с прошлым, сокращение промышленного производства составило 7%, в металлургии - 7,6%, в машиностроении - 20,6%. Изготовление грузовых вагонов уменьшилось на 72%. Почти все металлургические и машиностроительные предприятия борются за каждый заказ, стараясь не сокращать работников и сохранить рабочие места. Кроме того, несмотря на откровенно тяжелое положение, предприятия продолжают перечислять в бюджеты всех уровней миллиарды гривен налогов и сборов ", - отмечают работодатели и подчеркивают украинские предприятия могут самостоятельно выполнить все государственные заказы.
ФРУ также обращает внимание премьера на то, что Казахстан, в отличие от Украины, защищает собственных производителей: украинские предприятия не имеют открытого доступа к публичным закупкам Казахстана, ведь отечественные предприятия защищены 30% ценовой преференции на любых государственных тендерах.


"Федерация работодателей выступает категорически против того, чтобы в публичных закупках средства украинских налогоплательщиков пополняли бюджеты других стран, а украинцы, вместо занятости и работы на предприятиях, пополняли ряды безработных", - отмечается в письме.


Чтобы избежать такой ситуации, работодатели просят премьера создать предпосылки для развития и модернизации отечественного производства. Для этого необходимо разработать и внедрить обязательные критерии "локализация" и "местная составляющая" в инфраструктурных проектах, в частности Укрзализныци и проекте "Большая стройка", а также внести на рассмотрение Кабмина постановление "О реализации экспериментального проекта по закупкам техники отрасли машиностроения с использованием неценового критерия оценки".


Как известно, в программе Кабмина до 2024 года заложили обновления 5 тыс. км железнодорожного полотна. Это значит, что нужно ежегодно реконструировать минимум 530 км полотна, капитально ремонтировать около 1000 км, и еще 576 км - комплексно обновлять. Для выполнения подобных планов надо около 600 тонн рельсов. "Такой объем украинские металлургические предприятия вполне могут обеспечить", - посчитал Александр Хмелевский, кандидат экономических наук.


Напомним, ранее ряд СМИ сообщали о том, что член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Кристиан Кун параллельно входит еще и в совет директоров "Казахстанских железных дорог" и лоббирует интересы компаний Казахстана.
"Начиная от закупки масел и поставки новых колес для подвижного состава компанией "Проммашкомплект "- их продукция сейчас сертифицируется в Украине под его (Куна, - ред.) "патронатом" и заканчивая рельсами "Актюбинского рельсобалочного завода". Это казахстанское предприятие уже сертифицировало свое производство по украинскому ДСТУ и готовится принять участие в масштабном тендере на закупку 21 тыс. тонн рельсов. При том, что и масла, и рельсы ничем не худшего качества производят в Украине", - сообщал "Главком".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Так вот надо конкурентные цены и качество предлагать, а не вечно скулить о "своём производителе". Историю с нашей бронёй для бронеавто и БТР мы уже слышали, финны и шведы до сих пор вспоминают с недоумением ФРУ просит премьера не закупать металлопродукцию у иностранных компаний - Цензор.НЕТ 7284
показать весь комментарий
12.11.2020 16:16
+4
Интересно они ездят на отечественном, носят и едят отечественное, ездят отдыхать на отечественные курорты? ахметов покупает отечественных футболистов?
показать весь комментарий
12.11.2020 16:49
+3
Зробити найбільше шкоди промисловості України - це головна мета сьогоднішнього керівництва!
показать весь комментарий
12.11.2020 16:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так вот надо конкурентные цены и качество предлагать, а не вечно скулить о "своём производителе". Историю с нашей бронёй для бронеавто и БТР мы уже слышали, финны и шведы до сих пор вспоминают с недоумением ФРУ просит премьера не закупать металлопродукцию у иностранных компаний - Цензор.НЕТ 7284
показать весь комментарий
12.11.2020 16:16 Ответить
Вечный вопрос - своё, но дороже или чужое, но дешевле?
показать весь комментарий
12.11.2020 16:25 Ответить
Канешно чужое . Качество и цены намного лучше .
показать весь комментарий
12.11.2020 16:34 Ответить
Грош цена этому шиыгалю, или шмурдяку, как правильно сказать, если он даже не знает, что выпускает, и что может выпускать украинские предприятия, достойный член 95 балагана.
показать весь комментарий
12.11.2020 16:44 Ответить
Украинские предприятия полностью коррумпированы , нехай сдыхают в жутких мучениях с такими ценами и качеством .
показать весь комментарий
12.11.2020 16:48 Ответить
Зробити найбільше шкоди промисловості України - це головна мета сьогоднішнього керівництва!
показать весь комментарий
12.11.2020 16:46 Ответить
А зробити найбільше шкоди Україні - це головна мета сьогоднішньої промисловості ...
показать весь комментарий
12.11.2020 17:18 Ответить
Интересно они ездят на отечественном, носят и едят отечественное, ездят отдыхать на отечественные курорты? ахметов покупает отечественных футболистов?
показать весь комментарий
12.11.2020 16:49 Ответить
А кто такие эти «ФРУ»?! Ахметов, фирташ, пинчук и коломойский???
О конкуренции слыхали?! Вот пусть и топают пешком на х#й, зажратые монополисты!!!
показать весь комментарий
12.11.2020 17:00 Ответить
Покупать надо не говно,а лучшее.,причём по низкой цене.И как казахи доставят рельсы?.Через орду? Нонсенс.
показать весь комментарий
12.11.2020 17:09 Ответить
При том, что и масла, и рельсы ничем не худшего качества производят в Украине", - сообщал "Главком".Источник: https://censor.net/ru/n3230719

Ну так если качество не хуже, то может еще и цену предложить лучшую, чем казахстанская?
показать весь комментарий
12.11.2020 17:15 Ответить
И с НДСом по схемам не мутить, и прибыль реинвестировать в производство, а не прятать на Кипре
показать весь комментарий
12.11.2020 17:21 Ответить
Ну так если качество не хуже, то может еще и цену предложить лучшую, чем казахстанская?

Это невозможно , тогда украинский олигарх останется без новой яхты .
показать весь комментарий
12.11.2020 17:21 Ответить
Пусть покупает по программе трейд-ин - старую сдал в зачет стоимости, а недостающее доплатил из офшорного счета ФРУ просить прем’єра не закуповувати металопродукцію у іноземних компаній - Цензор.НЕТ 3034
показать весь комментарий
12.11.2020 17:26 Ответить
 
 