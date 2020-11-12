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Заммэра Чернигова Ломако о карантине выходного дня: "Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Заммэра Чернигова Ломако о карантине выходного дня:

Чернигов не будет выполнять решение Кабмина о карантине выходного дня, если будет такая возможность.

Об этом заявил заместитель городского головы Чернигова Александр Ломако, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Он считает, что новые ограничения не повлияют на динамику заболеваемости, но могут навредить бизнесу.

"Уже традиционно мы о решении правительства узнаем из новостей, а самого документа мы до сих пор не видели. Если в решении правительства будет возможность принимать решения самостоятельно, то, конечно, мы считаем, что эти карантинные ограничения, кроме вреда бизнесу, они ничего не изменят, потому что заболеваемость вряд ли от этого существенно изменится", — сказал он.

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Ломако отметил, что городские власти хотят поддержать бизнес.

"Потому, если должностные лица горсовета или спецкомиссии будут иметь возможность не вводить этих ограничений, то в Чернигове мы будем на стороне бизнеса и здравого смысла. Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать, если у нас будут возможности это делать", — сказал он.
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Топ комментарии
+9
Вытер ноги об Степанова и Лешка Заммэра Чернигова Ломако о карантине выходного дня: "Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать" - Цензор.НЕТ 6429
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12.11.2020 16:38
+9
Кто еще Степанова сегодня на хер не послал?
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12.11.2020 16:40
+8
и чем дебильный "карантин" на 2 дня поможет?
или вводите полностью на 2 недели, причем для герег в первую очередь, или идите нах
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12.11.2020 16:41
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Вытер ноги об Степанова и Лешка Заммэра Чернигова Ломако о карантине выходного дня: "Мы ничего не будем вводить, более того, будем смягчать" - Цензор.НЕТ 6429
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12.11.2020 16:38 Ответить
Да нет скорее о потенциальных заболевших и врачей
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12.11.2020 19:20 Ответить
А что, в Чернигове все бессмертные живут?
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12.11.2020 16:39 Ответить
и чем дебильный "карантин" на 2 дня поможет?
или вводите полностью на 2 недели, причем для герег в первую очередь, или идите нах
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12.11.2020 16:41 Ответить
А можно подробнее объяснить ЧЕМ поможет этот карантин выходного дня? С понедельника по пятницу ковид безопасен и только в сб -вскр он свирепствует? Объяснить почему в транспорте только сидячие? Когда сидишь ковид не передается? То что люди ТОЛПАМИ стоят на остановках и на работу попасть не могут ,а ведь там опасность заражения в разы выше! Почему кафе и рестораны - до 20-00? С 20-00 до 0-00 на охоту вирус выходит? Вот какая логика? Почему нет вопросов - куда ковидное бабло делось ? На дороги? Смешно, ремонт дорог - клондайк для роспила бабла, круче только уборка снега! Может я не прав ,можно услышать КАК правильно если не трудно?
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12.11.2020 17:20 Ответить
Кто еще Степанова сегодня на хер не послал?
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12.11.2020 16:40 Ответить
С пониманием того, что должность мэра - выборная, яйца некоторых мэров начинают наливаться свинцом))
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12.11.2020 16:46 Ответить
правильная позиция, если центральные власти плюют на эпидемию, вбухивая деньги ковидного фонда в дороги, почему местные не могут также на нее плюнуть, чем они хуже? а обычный человек должен отстаивать свои права - лучше попасть в больницу и купить балон кислорода и лекарства за свои деньги, чем надеяться, что тебя будут лечить бесплатно...
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12.11.2020 16:47 Ответить
И это только цветочки децентрализации.
Князьками себя возомнили.
Дальше хуже будет.
Ото рэформа была!!!
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12.11.2020 16:47 Ответить
Выборный служащий печётся о благосостоянии своей общины, ну и о своём личном тоже.
В современном человеческом мире всем правит экономика и ее законы. Есть экономика - есть жизнь. Нет ее - ни жизни нет, ни общества, ни государства ...
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12.11.2020 16:56 Ответить
Аплодирую!
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12.11.2020 17:23 Ответить
Це називається думка здорового глузду, а не цирк 95 квартала
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12.11.2020 17:51 Ответить
один кличко будет, потому что голова у него для того чтобы в нее есть
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12.11.2020 16:54 Ответить
А у вас примати вибір не великий, або вмираєте від хвороб, або від куль, або від голоду. Але вибір все ж таки є.
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12.11.2020 17:24 Ответить
через місяць буде повний колапс в медицині. що воно буде говорити тоді? на кого буде валити?
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12.11.2020 19:27 Ответить
И выезд из города еще не забудь закрыть.
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12.11.2020 22:15 Ответить
Иногда радует что простой народ не читает газет, потому, что в СМИ психоз раздувается неимоверный. Ковидобесие! Главный инфекционитс Вселенной Голубовская в интервью Бацман, уже откровенные нацисткие фишки мочит с грубой форме заявляет что народ не имеет право голоса и должен слушаться что ему велят и сидеть где скажут. Во всем обвиняет детей, сволочь, хотя в случае с Ковидом это антинаучно, но наука и Голубовская всегда в разные стороны смотрят, она защищает медмафию на самом деле. Пора чистить медицинско-фармакологическую мафию, они зажрались. Если остались у нас еще журналисты (не медиакиллеры Лещенко и Бигусы а журналисты) то надо провести расследования. Начать можно с простого вопроса, зачем столько дорогих и вредных препаратов официально назначаются при Ковиде, а там ниточка дотянется и до Фонда ковидного и до других темных делишек..
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12.11.2020 23:01 Ответить
 
 