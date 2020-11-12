За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран

Украинский политический эксперт Виктор Таран прокомментировал ситуацию с изъятием фальшивых бюллетеней из офиса Дмитрия Голубова в Одессе.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

"Скорик в Одессе, кажется, все ... Вчера СБУ накрыла офис Дмитрия Голубова и изъяла поддельные бюллетени в пользу Николая Скорика - кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ. В сухом остатке имеем следующее: Фигурантам, в том числе Голубову, светят уголовные дела за фальсификацию.

Скорику придется бросить все силы на то, чтобы отмазаться от скандала. А это практически невозможно, учитывая прямую взаимосвязь. Тут уж не до выборов", - пишет политтехнолог.

По мнению эксперта, сейчас у этих политиков будут более серьезные проблемы, чем проигрыш на выборах.

"Разрушаются "сетки" ОПЗЖ. Люди массово обращаются в правоохранительные органы, предпочитая тысяче гривен свободу.

Сколько таких пачек бюллетеней в разбросанных по городу офисах ОПЗЖ - неизвестно. Но это, пожалуй, главное, что стоит знать о выборах в Одессе и желании пророссийских политиков прийти к власти", - уверен Виктор Таран.