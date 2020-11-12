РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13980 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
4 828 16
Одесса (7379) Скорик (50)

За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран

Украинский политический эксперт Виктор Таран прокомментировал ситуацию с изъятием фальшивых бюллетеней из офиса Дмитрия Голубова в Одессе.

Соответствующий пост он разместил на своей странице в Facebook.

"Скорик в Одессе, кажется, все ... Вчера СБУ накрыла офис Дмитрия Голубова и изъяла поддельные бюллетени в пользу Николая Скорика - кандидата в мэры Одессы от ОПЗЖ. В сухом остатке имеем следующее: Фигурантам, в том числе Голубову, светят уголовные дела за фальсификацию.

Скорику придется бросить все силы на то, чтобы отмазаться от скандала. А это практически невозможно, учитывая прямую взаимосвязь. Тут уж не до выборов", - пишет политтехнолог.

По мнению эксперта, сейчас у этих политиков будут более серьезные проблемы, чем проигрыш на выборах.

"Разрушаются "сетки" ОПЗЖ. Люди массово обращаются в правоохранительные органы, предпочитая тысяче гривен свободу.

Сколько таких пачек бюллетеней в разбросанных по городу офисах ОПЗЖ - неизвестно. Но это, пожалуй, главное, что стоит знать о выборах в Одессе и желании пророссийских политиков прийти к власти", - уверен Виктор Таран.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Многим светят, но никого не посадят За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 5590
показать весь комментарий
12.11.2020 16:54
+5
За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран

Та порешают , цеж Украина .
показать весь комментарий
12.11.2020 16:53
+3
Зима...Труханов торжествуя...Ну в общем, деньги есть, конкурентов нет.
показать весь комментарий
12.11.2020 16:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран

Та порешают , цеж Украина .
показать весь комментарий
12.11.2020 16:53 Ответить
Многим светят, но никого не посадят За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 5590
показать весь комментарий
12.11.2020 16:54 Ответить
Зима...Труханов торжествуя...Ну в общем, деньги есть, конкурентов нет.
показать весь комментарий
12.11.2020 16:53 Ответить
Это не самый плохой вариант. Труханов, по крайней мере с Киевом договорился, Скорик же упоротый рашист, выберут его - завтра ОНР.
показать весь комментарий
12.11.2020 16:57 Ответить
Фанат «Черноморца» прислал мне в Бруклин кое-что про экс-губернатора.
Похоже, что у «Коли - тетриса» имеются все шансы получить «пожизненную» статью по совокупности преступлений.
Будучи губернатором Одесской области, Николай Скорик (одесситы называют его «Коля-блок» после того, как он отдал распоряжение заблокировать парадный вход в здание ОГА бетонными блоками) по указанию куратора из РФ предпринимал попытку организовать в Одессе мини-Приднестровье. Также ФСБ РФ с помощью этого чиновника планировало объявить о создании Одесской народной республики во главе с Президентом ОНР - дважды судимым православным цыганом Кауровым и присоединении этой квази-республики к Московии, но «Правый сектор» и патриоты города разрушили планы Кремля.
Накануне расстрелов протестующих на улице Институтской в Киеве, Коля-тетрис призывал владельца золотого батона жестко разогнать Майдан и обвинял журналистов во лжи.
Генпрокуратура Украины недавно опубликовала записи телефонных переговоров советника российского президента Сергея Глазьева, который весной 2014 года занимался организацией беспорядков в городах Юго-востока Украины и пытался поднять регионы на бунт против столицы.
Глазьев: «…нам очень важно, чтобы были обращения людей к Путину. Массовые обращения непосредственно к нему, с просьбой защитить, к России, значит, и так далее. Нам очень важны решения облсоветов. Поэтому важно, чтобы облсовет сейчас собрался. А для того, чтобы он собрался, нужно ему обеспечить, как сделали в Харькове. В Харькове вошли люди, выкинули всех бандеровцев, нашли там склад боеприпасов, сейчас занимаются его обезвреживанием, и соберется облсовет и будет тоже обращаться к нашему президенту. Плюс, решение облсовета о том, что он не признает легитимной киевскую власть, что эта власть преступная и так далее.
Вот это очень важный момент - взять облсовет для того, чтобы дать возможность депутатам прийти, и им надо тоже объяснить - депутатам, что они обязаны в этой ситуации прийти и проголосовать. Кто не пришел и не проголосовал, тот предатель, бандеровец, фашист и так далее со всеми последствиями. Они как народные депутаты должны взять на себя ответственность за ситуацию в Одесской области».
С назначением нового Генпрокурора Украины прокуратура Одесской области активизировала следственные действия по так называемому «делу 19 февраля» - расследованию событий начала 2014-го года возле облгосадминистрации, когда группа вооруженных битами «титушек» под охраной милиции напала на евромайдановцев, журналистов и жителей Одессы.
Кассир «Партии легионов» в Одесской области содержал на зарплате батальон «титушек» и оплачивал их проживание и питание в доме отдыха имени Горького на 15 станции Большого Фонтана.
Безопасность «титушек» при транспортировке их «на работу» к ОГА в трех автобусах «БОГДАН» обеспечивал гагауз Фучеджи. Когда «титушки» выполнили свою «работу» и избили журналистов возле ОГА, губернатор Коля - «тетрис» пообещал «разобраться» и «наказать» виновных. Почему покалеченные журналисты молчат - загадка.
Избиение проплаченными титушками одесских журналистов возле ОГА. Кликнуть здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vlQsSzdS8D8
показать весь комментарий
12.11.2020 20:22 Ответить
Шнырь. За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 7230
показать весь комментарий
12.11.2020 16:53 Ответить
"кто шныренку на шныря накапал"? За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 2982
показать весь комментарий
12.11.2020 16:58 Ответить
Там Хмырь. За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 9619
показать весь комментарий
12.11.2020 17:05 Ответить
То что назвали ..поддельные бюллетени... , это агитпродукция которую раздают в качестве шпаргалки как надо голосовать, естественно с материальной помощью ! Так что за это их ни кто не осудит и ни кого не посадят, а то что наехали на скорика хорошо, единственно в выиграше остался вор и бандит труханов и гражданин рашки между делом, так что реально пострадают только продажные избиратели, но это и поделом !
показать весь комментарий
12.11.2020 17:00 Ответить
визитку путіна там ще пошукайте...
показать весь комментарий
12.11.2020 17:00 Ответить
Мало того что эти обшарпанные дегенераты януковцы расклеивали свою агитацию в день тишины, так ещë и чужие бюлетени воровали.Вата за дегерата.
показать весь комментарий
12.11.2020 17:08 Ответить
Світитимуть, але не через тюремні грати.
показать весь комментарий
12.11.2020 17:13 Ответить
СБУшники сами подкинули, сами разоблачили, сплошной профит и слава Украине )))
показать весь комментарий
12.11.2020 17:14 Ответить
Это все понты, они все члены одной пропутинской банды, быдлячая одесса имеет такой же менталитет,. как и донбасс
показать весь комментарий
12.11.2020 17:14 Ответить
Ой, у трухана труханы вспотели и зелебобики решили подмогнуть информационным высером? Трухлявому звиздец... полюбому. За изъятые у Голубова поддельные бюллетени в пользу Скорика многим светят уголовные дела , - Таран - Цензор.НЕТ 4786
показать весь комментарий
12.11.2020 18:17 Ответить
 
 