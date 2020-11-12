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Новости Общество
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Эпицентр (31) Геращенко Антон (1438)

"Эпицентр" принял решение о соблюдении карантинных мер, МВД и Нацполиция это проконтролируют, - Геращенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Сеть магазинов "Эпицентр" после разъяснений в МВД приняло решение о соблюдении карантинных мер.

Об этом на странице в сети Facebook завил замглавы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"После разъяснений, полученных сегодня в Министерстве внутренних дел, руководство сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" приняло решение о соблюдении карантинных ограничений принятых Кабинетом Министром, о чем сделало соотвествующее заявление на своем интернет сайте", - говорится в сообщении.

По словам Геращенко, органы МВД и Национальная полиция тщательно проконтролируют, чтоб заявления руководства сети "Эпицентр" совпали с их реальными действиями по предупреждению распространения эпидемии COVID-19.

Напомним, ранее сеть магазинов "Эпицентр К" в шутливой форме сообщила о намерении работать в субботу и воскресенье вопреки карантину выходного дня.

Премьер-министр Шмыгаль заявил, что с ближайшей пятницы, 13 ноября, в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.

Глава Минздрава Степанов был возмущен рекламой магазина.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
в эпицентре расставили в зале стенды с водичкой и консервами - и попали под определение продуктового/хозяйственно бытового магазина. а гондоны и смазка для анала на кассе - под определение аптеки. шах и мат.
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12.11.2020 17:03
+6
эпицентр похоронит зеленую власть))))
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12.11.2020 16:58
+4
Рыги оборзели
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12.11.2020 17:11
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Правила форума Совет форумчан
судячи з усього, епіцентр вас відшмагає в хрипле зелене гірло
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12.11.2020 16:57 Ответить
"Эпицентр" принял решение о соблюдении карантинных мер, МВД и Нацполиция это проконтролируют, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1239
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12.11.2020 16:59 Ответить
емае... где же я теперь куплю себе топор, что бы всех зарубать.... и бензопилу что бы распилить ? прийдется отложить до понедельника ?
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12.11.2020 16:57 Ответить
Был бы Гризодубо, то подсказал бы насчет топора.
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12.11.2020 17:24 Ответить
эпицентр похоронит зеленую власть))))
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12.11.2020 16:58 Ответить
в эпицентре расставили в зале стенды с водичкой и консервами - и попали под определение продуктового/хозяйственно бытового магазина. а гондоны и смазка для анала на кассе - под определение аптеки. шах и мат.
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12.11.2020 17:03 Ответить
Можно будет как и весной заказать товар и забрать его самовывозом или оформить доставку.
Эта информация есть на сайте епика.
То есть как бы не работают, но купить можно.
А можно просто приехать вы окошко заказать и тебе вынесут (или проведут в магазин)
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12.11.2020 17:08 Ответить
Ну как бы магазы это не гендели для тусовок, туда люди идут купить что-то нужное. То что любого типа магазины закроют на выходные, просто увеличит потоки людей в рабочиие дни, в чем смысл?
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12.11.2020 17:09 Ответить
А вот что бы мусора авакова следили\штрафовали, за соблюдением карантинных мер, на которые эицентр кладет болта, было бы даже очень кстати
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12.11.2020 17:11 Ответить
Рыги оборзели
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12.11.2020 17:11 Ответить
В апреле-мае, когда были закрыты все строительные рынки и маленькие строймагазинчики, эпицентр во всю торговал сторойматериалами и прочим. Можно было спокойно зайти в непродуктовый отдел и взять что-угодно, при этом продавцы сами подбегали и консультировали вас. Вот поэтому я против зеленых дурантинов! Если карантин, то для всех!
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12.11.2020 17:34 Ответить
прекрасно, когда целый заместитель министра сообщает обществу, что какая-то сраная сеть строительных магазинов сооизволит выполнять решение кабинета министров.
стыд ...
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12.11.2020 17:37 Ответить
Двойной Шабат?
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12.11.2020 17:46 Ответить
"Епіцентр" ухвалив рішення про дотримання карантинних заходів, МВС і Нацполіція це проконтролюють, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3188
"Епіцентр" ухвалив рішення про дотримання карантинних заходів, МВС і Нацполіція це проконтролюють, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3692
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12.11.2020 17:52 Ответить
антошка быстро отмазал бизнес своего босса))))
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12.11.2020 17:57 Ответить
"Епіцентр" ухвалив рішення про дотримання карантинних заходів, МВС і Нацполіція це проконтролюють, - Геращенко - Цензор.НЕТ 540
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12.11.2020 17:58 Ответить
А що там не так? Я три рази їздив в Епіцентр там заміряли і температуру і вимагали носити маску. Ці зелені утирки доки всіх не знищать не заспокояться.
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12.11.2020 18:26 Ответить
Все на карантин, а бизнес ублюдка депутата работает, и гребет профит в отсутствии конкурентов!
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12.11.2020 18:32 Ответить
 
 