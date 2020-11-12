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детсад (418) Полтавщина (905) буллинг (56)

Полиция составила протокол на воспитательницу детсада в Полтавской области из-за травли 3-летнего ребенка

Новости Цензор.НЕТ Общество

Полиция составила протокол на воспитательницу детсада в Полтавской области из-за травли 3-летнего ребенка

В Полтавской области полиция составила административный протокол в отношении воспитательницы детского сада в одном из сел Шишацкого района по результатам проверки обнародованной в Интернете информации о травле ею 3-летнего мальчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ

Руководитель отдела ювенальной превенции полиции Полтавской области Ирина Москаленко, в действиях сотрудницы учебно-воспитательного комплекса полиция усматривает признаки буллинга.

В отношении воспитательницы составили протокол по ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях - буллинг (травля) участника образовательного процесса, санкция которой предусматривает штраф в 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов.

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Топ комментарии
+15
Как и за что можно травить трехлетнего ребёнка? Совсем уже одурели, он же даже сказать ничего не может толком в этом возрасте. Одного штрафа мало, конечно. Тем более такого маленького
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12.11.2020 17:12
+8
беріть ширше - прогнило все від Путина до Майкла Дорси
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12.11.2020 17:30
+8
Речь идёт о маленьком ребёнке. А ваша рабская натура видна в этом посте, ваша пожизненная меншовартисть. Родители отдают своего ребёнка в безопасное место, где, как они думают, его не будут обижать хотя бы, накормят, уложат спать ,и он будет под присмотром. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то, значит эта воспитательница просто не справляется со своей работой, куда она устроилась не над детьми издеваться, а их , если не любить, то оберегать.
Знаете, вы где-то в Испании, например, попробуйте просто накричать на своего ребёнка, не говорю уж на чужого, так против вас восстанут все окружающие, ещё и в полицию на вас заявят. А вы тут пишете всякую хрень, что 'ребёнок виноват'. Вот родите своего ребёнка , над нам будет издеваться всякая дура, вы сразу перестанете быть таким тупым
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12.11.2020 18:05
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Как и за что можно травить трехлетнего ребёнка? Совсем уже одурели, он же даже сказать ничего не может толком в этом возрасте. Одного штрафа мало, конечно. Тем более такого маленького
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12.11.2020 17:12 Ответить
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrIS.a8aK1fyE0AXRVHDwx.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1605228861/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.ansa.it%2fcanale_saluteebenessere%2fnotizie%2fmedicina%2f2020%2f10%2f06%2fsalute-mentale-piu-di-830-mila-pazienti-in-italia_5f8dbb3a-a25b-4edc-80b3-04ad59330468.html/RK=2/RS=vZNPGGO4IVx8WnaEHKE9Q_R4INo-

В Италии около 830 тыс.
https://vesti.ua/strana/260355-v-ukraine-podschitali-kolichestvo-psikhbolnykh-sredi-naselenija

В Украине около 1млн. 200 тыс. психбольных.
Это более реально. Думаю, ВОЗ в Украине заблукав в подсчётах. Т.к. это нереально. Каждый пятый??? Ерунда.
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12.11.2020 18:59 Ответить
По данным ВОЗ почти 70% населения любой страны имеют ненормальную психику. Только воспитатель с ненормальной психикой может травить ребенка 3-х лет и вообще ребенка и человека. В Украине травля ( буллинг) распространенное явление почти везде. И законодателям пох, пусть украинцы травят друг друга, пусть некоторые даже заканчивают жизнь самоубийством, какая им разница? Уроды просто. Штраф для такого воспитателя - это ничего. Ее нужно лишить диплома и отстранить от работы с детьми навсегда и посадить в тюрьму, чтобы набралась ума. А то дети у нас на словах все, а на деле никому не нужны. Власть преступна и цинична к детям и не удивительно, что в Украине до сих пор разрешено суррогатное материнство и продажа детей под этим соусом.
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12.11.2020 19:03 Ответить
Да, согласен. Наше общество полностью морально разложилось. Деградация очевидна.
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12.11.2020 20:54 Ответить
главный вопрос: почему она "травит" ТОЛЬКО этого ребенка и сколько ж детей она затравливает за квартал или за год??? могу 99% дать ---- НИ ОДНОГО! просто есть дети, с которыми НИКАКОЙ воспитатель не справиться.Отцу-матери это ни к чему, они все равно ничего такого о своем ребенка НЕ УСЛЫШАТ.Воспитательница остается сам на сам с проблемой. Дураки вопят о "травле", хотя в тексте нет ни слова, в чем эта травля выражалась. Сейчас дети в садике в 4 (а то и в 3) могут послать на к-Уй кого угодно, и управы у воспитателей и учителей НИ_КА_КОЙ.
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12.11.2020 17:49 Ответить
Речь идёт о маленьком ребёнке. А ваша рабская натура видна в этом посте, ваша пожизненная меншовартисть. Родители отдают своего ребёнка в безопасное место, где, как они думают, его не будут обижать хотя бы, накормят, уложат спать ,и он будет под присмотром. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, то, значит эта воспитательница просто не справляется со своей работой, куда она устроилась не над детьми издеваться, а их , если не любить, то оберегать.
Знаете, вы где-то в Испании, например, попробуйте просто накричать на своего ребёнка, не говорю уж на чужого, так против вас восстанут все окружающие, ещё и в полицию на вас заявят. А вы тут пишете всякую хрень, что 'ребёнок виноват'. Вот родите своего ребёнка , над нам будет издеваться всякая дура, вы сразу перестанете быть таким тупым
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12.11.2020 18:05 Ответить
Брехня!
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12.11.2020 18:28 Ответить
Татьяна Лайф ----- вы настолько агрессивны, что в инете оскорбляете незнакомых людей? Не модно.Так разговаривали идиоты в конце 90-х.
Если б та воспитательница издевалась над детьми, то об этом и были б написаны протоколы полиции. Кроме того, нет ни слова о том, что воспитатель уволена, значит, педколлектив имеет другую точку зрения. У того ребенка явные отклонения.
Но вам этого понять не дано, так как у вас классическое примитивное мышление без отклонений, и вы НИКОГДА не перестанете быть тупой.
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12.11.2020 20:32 Ответить
За высокопарными фразами не скроешь дебильности. Протокол уже составлен, значит факты подтвердились. А вот ваши голословные выводы о том, что у ребёнка "отклонения" - вот это примитивное мышление. Даже если есть претензии к поведению ребёнка - их нужно решать цивилизованно, а не травлей. Но вам этого не понять, как и не понять (по примитивности мышления), чем статус ребёнка отличается от статуса взрослого человека...
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13.11.2020 09:23 Ответить
В Европе за плохое обращение с детьми в детских учреждениях садят! А не просто отстраняют от работы! То же самое касается домов престарелых.
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12.11.2020 18:40 Ответить
можливо між батьками та закладом якийсь конфлікт, або із конкретно цією робітницею.
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12.11.2020 21:03 Ответить
Наша нация полностью морально разложилась. От генералов СБУ до воспитательницы.
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12.11.2020 17:13 Ответить
беріть ширше - прогнило все від Путина до Майкла Дорси
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12.11.2020 17:30 Ответить
Не смешите. Лучше оглянитесь вокруг или "разуйте глаза".
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12.11.2020 17:42 Ответить
А ті какой нации. дорси? Явно из обрезанніх! По себе судишь, пороху не нюхавший!
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12.11.2020 17:31 Ответить
Ты не дяди васи ученик, а сам дядя вася, безпросыпу бухающий.
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12.11.2020 17:41 Ответить
Боярофілітік він
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12.11.2020 17:45 Ответить
После трудного детства многие становятся трудными взрослыми - все происходит на подсознательном уровне, хочется всем подряд дать сдачи хоть в зрелом возрасте.
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12.11.2020 17:20 Ответить
Оно то так, но часто єто, "хочется дать сдачи", помогает утвердиться и не біть по-жизни задротом! Многое зависит от родителей, в данном случае, реакция хороших пап-мам должна біть жесткой!
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12.11.2020 17:29 Ответить
Тут еще надо понимать, как себя могут вести современные, зацелованный в попы, детки.
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12.11.2020 17:26 Ответить
В три года? Мозг купи!
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12.11.2020 17:30 Ответить
И в три года тоже. Уж поверь. Это могут быть ясельки. К примеру дома мальчик ложился спать когда хотел, а тут режим... и оно прыгает и орет и кулачками потрясает ибо привыкло что мамочка его в попочку целует. Или кашка не та. Ему воспитательница и сказала строго: мол сядь и успокойся. Видишь другие уже спят.
Строгая тетя слово сказала строго... детишко привыкшее шо оно все может - мамочке пожаловалось, мол ай-ай-ай обидели... мамочко развело бурную дискуссию в группе чата где собрались такие же мамаши которым нехер делать. И каждая из них вспомнила каждый косой взгляд в сторону ненаглядного деточки...
Вуаля. Буллинг.
Хотя тварей хватает - но может быть и так. Зацелованность и вседозволенность... многое меняют. А 3 года - как раз один из критических возрастов "нет", так называемых. Когда детки пробуют расширять границы дозволенного.
А воспитатель виновен по умолчанию...
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12.11.2020 17:37 Ответить
Саме так. Бо якщо він/вона/воно не може впоратися з 3-річною дитиною не виходячі за рамки дозволених норм - може йти працювати з мертвою натурою, наприклад, продавати дітей соняшника на ринку. А оце "прыгает и орет и кулачками потрясает" - симптоми аутизму.
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12.11.2020 17:52 Ответить
О симптомах аутизма - ну так инклюзия же. Слыхали?
Теперь. Она всего лишь сказала. Словами. Но строго. Разрешенный педагогический прием.
Но то, во что это возвела избалованная деточко + страдающие от безделья мамаши - и вылилось в статью буллинг.
И можем провести эксперимент. Я буду играть роль трехлетнего ребенка. Вы - воспитателя. Я спать не хочу. Ваша задача - уложить.
Гарантирую. Вы мне в морду захотите дать на 5ой минуте. Ну если нервная система сильная и выдержка - на 10ой.
Справочно: эксперимент проводился. Не раз и не два. Дольше 12ти минут ни один ратующий за безвинных оножеребенков не выдержал.
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12.11.2020 17:57 Ответить
Булинг от порядка можете отличить?
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12.11.2020 18:13 Ответить
Та це аніматор якійсь, що намагається довести, що нервова система трирічної людини мусить відповідати його уяві про спокій умовної виховательки з пмс.
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12.11.2020 18:42 Ответить
Я-то могу. А вот привыкшие целовать своих диточок в жопу по поводу и без мамаши... нет.
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13.11.2020 09:24 Ответить
Тетя в вас скільки дітей?
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12.11.2020 18:37 Ответить
1) Дядя.
2) Двое.
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13.11.2020 09:24 Ответить
Тоді овочами. Сємки то заскладно. Овочами...
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12.11.2020 18:44 Ответить
Ах да. И Вы не продержитесь.
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13.11.2020 09:34 Ответить
Немного не так. Когда ребёнок видит, что остальные дети поступают опр. образом, он копирует. Дети так и участся жизни : они копируют. Многие дети плачут в яслях и садике. Но стоит их приласкать или занять чем - то, и они перестают. Психология - один из предметов в пед. вузах!
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12.11.2020 18:46 Ответить
Немного не так. Если ребенка постоянно целовать в жопу и не ограничивать ни в чем, то ... в определенные пики (3 года один из них) он начинает пробовать на ощупь границы позволенного и пытаться раздвигать их. В этом возрасте он уже способен подмечать простейший механизм:
1) Он поплакал.
2) Мама пожалела - дала что просил.
А если мама пожалела не сразу, то надо больше поплакать. Поистерить. Потопать ножкой.
И вот, дитинча применило такое же в садике. Только и всего.
З.Ы.: Кстати, видел видео где то (отдельный момент, о том как оно там появилось... сейчас полно хитрозадых детишек, которые доводят неприятных им педагогов, а потом, когда человек закипает - см. эксперимент выше, лично ВЫ не удержитесь и 10 минут тоже). Ничего недозволенного там нет.
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13.11.2020 09:33 Ответить
Не написали деталей: у чому це проявлялося, що було, хто поскаржився.
Складно судити без додаткової інформації.
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12.11.2020 20:50 Ответить
Або профнепридатність, або конфлікт із батьками. Дитина стала обмінною монетою.
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12.11.2020 21:08 Ответить
Цієї новини на сайті українською мовою не існує.
Отже, з екзистенційної точки зору, і факту такого не було.
Принаймні, українці його не прочитали.
А що там, до речі, сталося?
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12.11.2020 21:38 Ответить
у меня на всю жизнь отложилась картина как воспитательница на тихом часе,за то что не спал и я не знаю что он там делал уже,83 год сняла трусы с мальчика и поставила на подоконник в наказание,вы спрашиваете от куда маньяки берутся?и какие красные линии по жизни у этого человека остались после того как он вырос я не знаю.это при совке такое исполняли безнаказанно,в школе учительница выбивает головой моего кориша стекло в фкафу в классе и на чистом глазу вызывает родителей в школу стекло менять,сейчас смотрю видосы,все наоборот происходит
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13.11.2020 00:21 Ответить
 
 