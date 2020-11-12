Полиция составила протокол на воспитательницу детсада в Полтавской области из-за травли 3-летнего ребенка

В Полтавской области полиция составила административный протокол в отношении воспитательницы детского сада в одном из сел Шишацкого района по результатам проверки обнародованной в Интернете информации о травле ею 3-летнего мальчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ

Руководитель отдела ювенальной превенции полиции Полтавской области Ирина Москаленко, в действиях сотрудницы учебно-воспитательного комплекса полиция усматривает признаки буллинга.

В отношении воспитательницы составили протокол по ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях - буллинг (травля) участника образовательного процесса, санкция которой предусматривает штраф в 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В "красной" зоне не будут прекращать работу детсадов и младших классов, - Ляшко. ВИДЕО