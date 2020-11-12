Полиция составила протокол на воспитательницу детсада в Полтавской области из-за травли 3-летнего ребенка
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В Полтавской области полиция составила административный протокол в отношении воспитательницы детского сада в одном из сел Шишацкого района по результатам проверки обнародованной в Интернете информации о травле ею 3-летнего мальчика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, передает Цензор.НЕТ
Руководитель отдела ювенальной превенции полиции Полтавской области Ирина Москаленко, в действиях сотрудницы учебно-воспитательного комплекса полиция усматривает признаки буллинга.
В отношении воспитательницы составили протокол по ст.173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях - буллинг (травля) участника образовательного процесса, санкция которой предусматривает штраф в 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов.
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В Италии около 830 тыс.
https://vesti.ua/strana/260355-v-ukraine-podschitali-kolichestvo-psikhbolnykh-sredi-naselenija
В Украине около 1млн. 200 тыс. психбольных.
Это более реально. Думаю, ВОЗ в Украине заблукав в подсчётах. Т.к. это нереально. Каждый пятый??? Ерунда.
Знаете, вы где-то в Испании, например, попробуйте просто накричать на своего ребёнка, не говорю уж на чужого, так против вас восстанут все окружающие, ещё и в полицию на вас заявят. А вы тут пишете всякую хрень, что 'ребёнок виноват'. Вот родите своего ребёнка , над нам будет издеваться всякая дура, вы сразу перестанете быть таким тупым
Если б та воспитательница издевалась над детьми, то об этом и были б написаны протоколы полиции. Кроме того, нет ни слова о том, что воспитатель уволена, значит, педколлектив имеет другую точку зрения. У того ребенка явные отклонения.
Но вам этого понять не дано, так как у вас классическое примитивное мышление без отклонений, и вы НИКОГДА не перестанете быть тупой.
Строгая тетя слово сказала строго... детишко привыкшее шо оно все может - мамочке пожаловалось, мол ай-ай-ай обидели... мамочко развело бурную дискуссию в группе чата где собрались такие же мамаши которым нехер делать. И каждая из них вспомнила каждый косой взгляд в сторону ненаглядного деточки...
Вуаля. Буллинг.
Хотя тварей хватает - но может быть и так. Зацелованность и вседозволенность... многое меняют. А 3 года - как раз один из критических возрастов "нет", так называемых. Когда детки пробуют расширять границы дозволенного.
А воспитатель виновен по умолчанию...
Теперь. Она всего лишь сказала. Словами. Но строго. Разрешенный педагогический прием.
Но то, во что это возвела избалованная деточко + страдающие от безделья мамаши - и вылилось в статью буллинг.
И можем провести эксперимент. Я буду играть роль трехлетнего ребенка. Вы - воспитателя. Я спать не хочу. Ваша задача - уложить.
Гарантирую. Вы мне в морду захотите дать на 5ой минуте. Ну если нервная система сильная и выдержка - на 10ой.
Справочно: эксперимент проводился. Не раз и не два. Дольше 12ти минут ни один ратующий за безвинных оножеребенков не выдержал.
2) Двое.
1) Он поплакал.
2) Мама пожалела - дала что просил.
А если мама пожалела не сразу, то надо больше поплакать. Поистерить. Потопать ножкой.
И вот, дитинча применило такое же в садике. Только и всего.
З.Ы.: Кстати, видел видео где то (отдельный момент, о том как оно там появилось... сейчас полно хитрозадых детишек, которые доводят неприятных им педагогов, а потом, когда человек закипает - см. эксперимент выше, лично ВЫ не удержитесь и 10 минут тоже). Ничего недозволенного там нет.
Складно судити без додаткової інформації.
Отже, з екзистенційної точки зору, і факту такого не було.
Принаймні, українці його не прочитали.
А що там, до речі, сталося?