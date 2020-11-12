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Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat

Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России (военная разведка России, известная также по традиционной аббревиатурой ГРУ) координировало деятельность медиапроекта Bonanza Media, который распространял фейки о катастрофе малайзийского самолета рейса MH17 на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.

Bonanza Media - проект бывшей сотрудницы телеканала RT Яны Ерлашовой и голландского блогера Макса ван дер Верффа, что продвигает альтернативные версии катастрофы. Под брендом Bonanza вышло несколько фильмов о катастрофе, а также публиковались секретные документы из архивов Совместной следственной группы.

Как выяснили The Insider и Bellingcat, деятельность Bonanza Media курировал полковник ГРУ Сергей Чебанов. Издание изучило биллинги звонков и переписки Чебанова, предоставленные им хакерами, и пришли к выводу, что в начале января 2020 года он организовал поездку Ерлашовой на подконтрольную группировке "ЛНР" территорию для съемок фильма о катастрофе.

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В феврале 2020 Ерлашова также согласовала с Чебановым промопост к другому фильму о MH-17, а в мае - статью голландского журналиста о процессе по делу о катастрофе.

В феврале 2020 издание Bonanza Media опубликовало закрыты материалы уголовного дела о катастрофе MH17, после чего представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что они подтверждают позицию Москвы, российский "Бук" не сбивал самолет. На самом деле в опубликованных документах таких утверждений не было.

Объединенная следственная группа по итогам расследования пришла к выводу, что самолет был сбит сепаратистами из установки "Бук", доставленная из России. Суд по делу о катастрофе начался в Нидерландах в марте 2020 года, обвинения выдвинуты трем россиянам и одному украинском. По версии следствия, обвиняемые координировали действия для получения зенитно-ракетного комплекса из России.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

15 октября Россия заявила о невозможности дальнейшего участия в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по расследованию аварии малазийского самолета рейса MH17 на Донбассе.

В ответ министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что сожалеет о решении Москвы.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15



olexander scherba

@olex_scherba

·11 ****.

День народження Стьопи Чубенка. Назавжди 16-річний герой України. 5 пострілів в голову. За любов до України. Ось така вона була - «російська весна».

Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat - Цензор.НЕТ 8386
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12.11.2020 17:26
+14
Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat - Цензор.НЕТ 383
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12.11.2020 17:13
+3
Советская пропаганда утверждала: деды воевали за мир и свободу. Российская пропаганда утверждает: внуки должны воевать за Россию. Советская пропаганда убеждала: деды воевали за то, чтобы внуки жили в мире и не знали, что такое война. Российская пропаганда убеждает: деды воевали, и теперь внуки должны воевать, чтобы быть достойными дедов. Воевать, чтобы воевать.
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12.11.2020 17:19
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Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat - Цензор.НЕТ 383
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12.11.2020 17:13 Ответить
Байдену идёт цилиндр Дяди Сэма.
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12.11.2020 17:34 Ответить
«Дедывоевали», или «Пусть рушится мир, лишь бы Россия была во главе процесса»
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12.11.2020 17:17 Ответить
изображая советские годы как некий «золотой век», российская пропаганда прибегает к нехитрой манипуляции - она соединяет сталинское «величие» с брежневским «достатком», мифологизируя и то, и другое. Беда лишь в одном - эти «величие» и «достаток», даже если принять их за факты, никогда не существовали вместе, одновременно.
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12.11.2020 17:18 Ответить
А в головах зомбілохів? Вялічіє і достаток існують апріорі!
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12.11.2020 17:21 Ответить
Считай напр. у Антиколорадоса кретин высрал - блаблабла, но ""маму поздравляю шо Кмев освободили от муссолинистов".... я нихера не написал, просто подумал = когда же вы с мамами передохните, совки ублюдочные то.
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12.11.2020 17:29 Ответить
А хтось мав сумніви?
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12.11.2020 17:18 Ответить
Советская пропаганда утверждала: деды воевали за мир и свободу. Российская пропаганда утверждает: внуки должны воевать за Россию. Советская пропаганда убеждала: деды воевали за то, чтобы внуки жили в мире и не знали, что такое война. Российская пропаганда убеждает: деды воевали, и теперь внуки должны воевать, чтобы быть достойными дедов. Воевать, чтобы воевать.
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12.11.2020 17:19 Ответить
Волк в самои делн не ел овец, а кот Вася люббит мышей, и дже поддает газку то..... мммм, как Ваське то приятно дарить газок всяким Ублбдкам то.... мммм, а Как они гащок Воспринимаюто .... о, я-я, не жмум, о---ууууумммм .... а самолет сбили масоны, окащывается
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12.11.2020 17:25 Ответить



olexander scherba

@olex_scherba

·11 ****.

День народження Стьопи Чубенка. Назавжди 16-річний герой України. 5 пострілів в голову. За любов до України. Ось така вона була - «російська весна».

Военная разведка России координировала проект с фейками о катастрофе MH17, - расследование Bellingcat - Цензор.НЕТ 8386
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12.11.2020 17:26 Ответить
Що може продукувати країна ФЕЙК?. Злодій не може бути "святим". Уся історія каїни "Ф" БРЕХНЯ!
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12.11.2020 17:30 Ответить
російські свині доволі часто використовують такий підхід - закадають своїх агентів в яку-небудь країну, наприклад, Німеччіну, відкривають так за свої бапки який-небудь сайт або змі під гучною назвою "джерман-тру-ньюз-тудей-бєрлін-медіа" і починаються розповсюджувати мессіджи кремля... а потім з усіх інших своїх помийок зсилаються на це "джерман-тру-ньюз-тудей-бєрлін-медіа", озаглавллючи новини як "німецькіе журналісти трєбуют разказать правду"
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12.11.2020 17:31 Ответить
Все призабыли, что с 1917 года на территории Московии правит нелегитимный бандитский режим так называемых "большевиков", убивших законного монарха и разогнавших Думу.
Нет никакой "страны" - есть захват территории бандформированием.
Америка 15 лет вообще не признавала эту хунту уголовников - пора об этом вспомнить.
А то кремль наивно думает, что он ровня мировым демократиям - кремль вне закона.
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12.11.2020 17:40 Ответить
Зато у нас даже президент - фейк
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12.11.2020 19:35 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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12.11.2020 20:11 Ответить
так, а новина в чому?
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13.11.2020 01:07 Ответить
 
 