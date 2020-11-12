Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Доказательства инфекции, вызванной азиатским вирусом, найдены в Германии. Группа исследователей из Charité - Universitätsmedizin Berlin подтвердила первый в Германии случай передачи вируса от животного к человеку с участием определенного вида вируса, известного как "сеульский вирус".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт клиники Шарите.
Работая вместе с коллегами из Friedrich-Loeffer-Institut (FLI), исследователи смогли подтвердить наличие вируса у молодой пациентки и ее домашней крысы.
После многочисленных вспышек в начале 21-го века синдромы хантавирусной болезни привлекли к себе все большее внимание общественности и в 2001 г. стали подлежать регистрации в Германии.
Сеульский вирус, который в основном встречается в Азии и передается исключительно крысами, с гораздо большей вероятностью может вызвать тяжелое заболевание. Однако даже за пределами Азии поступали многочисленные сообщения о передаче этого высоковирулентного вируса от крысы человеку.
После развития симптомов острой почечной недостаточности юному пациенту потребовалась интенсивная терапия, и он был госпитализирован на несколько дней. Серологический анализ быстро подтвердил предполагаемый диагноз хантавирусной инфекции. Однако вид хантавируса, ответственного за это, остается неясным.
"До сих пор только контакт с мышами приводил к подозрению на хантавирусную инфекцию. Теперь необходимо будет рассмотреть возможность заражения после контакта с дикими или домашними крысами. ... Тот факт, что этот патоген был подтвержден у домашних крыс, также означает, что вирус может быть экспортирован через торговлю этими животными практически в любую точку мира", - отметили исследователи.
Поэтому тем, кто держит крыс, рекомендуется соблюдать осторожность.
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Абы шо ляпнуть у некоторых...
"кролики и грызуны имеют общее происхождение, поэтому сейчас их часто объединяют в общий таксон Грызунообразные[4]." - Вики
Скажешь что слон- это грызун, когда он грызет дерево!??? ))))))))
А то кролику без медведя скучно
- Для чого тримати в хаті хом^ячків (тупі, та шкідливі тварини у порівнянні з крисами), папуг (теж розносять заразу). Далі перелік може бути нескінчений!
Ви довго думали, пред тим як писати пост?
ORION E=MCквадат )
Подруги ДОВЗО затримувалися в жінки на кухні.
Береш крису альбіноса, закидаєш на плече, хвоста в зуби, заходиш на кухню і не треба нічого казати. Кухня звільняється в одну хвилину.
Це один з безлічі варіантів використання лабораторної криси у домашніх умовах)
Начните с себя)))
Нет ,глупость всегда была, есть и будет.
Как пример- нынешняя "пандемия" которая косит людей в основном в СМИ.
Просто нещодавно наука навчилася їх виявляти, а людина розплодилася надмірно, та навчилася подорожувати на великі відстані за малий час.
От і все. І більше нічого. Ні яких страшних історій.
Робіть щонебуть.
Мені не пишить, я не летючий вірус і не заважаю вам жити.
Дискутувати не бачу сенсу.
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Читать СМИ вредно... Особенно если IQ не на уровне...
И как только прокурор Гайсинский выдал свою дочь за него ? Ведь не бедный человек - мог бы и покрасивее зятя найти 😎😎😎
Блин , кто правит Украиной?
Інших немає( не пущають
Тепер барани, ваше нікчемне життя буде складатися від вакцини до вакцини і від "пандемії" до "пандемії.....
Силенко- 100 рокі тобі життя без болячок!... Реготав від задоволення!
В Шарите владельцы наверно из совка Потому совок там и лечится
Оно вам точно нужно в ту Европу ? Они ж там все *бнулись.