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Новости За рубежом
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вирус (580) Германия (6015)

Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы

Доказательства инфекции, вызванной азиатским вирусом, найдены в Германии. Группа исследователей из Charité - Universitätsmedizin Berlin подтвердила первый в Германии случай передачи вируса от животного к человеку с участием определенного вида вируса, известного как "сеульский вирус".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт клиники Шарите.

Работая вместе с коллегами из Friedrich-Loeffer-Institut (FLI), исследователи смогли подтвердить наличие вируса у молодой пациентки и ее домашней крысы.

После многочисленных вспышек в начале 21-го века синдромы хантавирусной болезни привлекли к себе все большее внимание общественности и в 2001 г. стали подлежать регистрации в Германии.

Сеульский вирус, который в основном встречается в Азии и передается исключительно крысами, с гораздо большей вероятностью может вызвать тяжелое заболевание. Однако даже за пределами Азии поступали многочисленные сообщения о передаче этого высоковирулентного вируса от крысы человеку.

После развития симптомов острой почечной недостаточности юному пациенту потребовалась интенсивная терапия, и он был госпитализирован на несколько дней. Серологический анализ быстро подтвердил предполагаемый диагноз хантавирусной инфекции. Однако вид хантавируса, ответственного за это, остается неясным.

"До сих пор только контакт с мышами приводил к подозрению на хантавирусную инфекцию. Теперь необходимо будет рассмотреть возможность заражения после контакта с дикими или домашними крысами. ... Тот факт, что этот патоген был подтвержден у домашних крыс, также означает, что вирус может быть экспортирован через торговлю этими животными практически в любую точку мира", - отметили исследователи.

Поэтому тем, кто держит крыс, рекомендуется соблюдать осторожность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мутация коронавируса у грызунов в Дании может вызвать новую пандемию, - ученые

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Геннадий Адольфович пора домой , там тоже уже небезопасно.
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12.11.2020 17:22
+15
ну,кролики с белочками практически такин же грызуны,как и крыса...только размеры другие
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12.11.2020 17:23
+12
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4952
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12.11.2020 17:48
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Правила форума Совет форумчан
Зачем держать дома крысу??? это уже психическое заболевание пациента нужно к психиатру и лечить разрядами тока. расплодилось всяких психов естественный отбор уже практически не работает ужас..
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12.11.2020 17:21 Ответить
ну,кролики с белочками практически такин же грызуны,как и крыса...только размеры другие
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12.11.2020 17:23 Ответить
Кролики - это не только ценный мех»
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12.11.2020 17:26 Ответить
С сельско-приходским образованием и тигр становится грызуном, когда грызет косточку ...
Абы шо ляпнуть у некоторых...
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12.11.2020 17:31 Ответить
Вы там у себя в сельском приходе от руки допишите в биологии:
"кролики и грызуны имеют общее происхождение, поэтому сейчас их часто объединяют в общий таксон Грызунообразные[4]." - Вики
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12.11.2020 17:52 Ответить
Так все живое имеет общее происхождение, из первой живой клетки.
Скажешь что слон- это грызун, когда он грызет дерево!??? ))))))))
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12.11.2020 19:45 Ответить
Euarchontoglires (лат.) - надотряд плацентарных млекопитающих, туда входят и Грандотряд Грызунообразные и Отряд Приматы (человек)." - Вики. так что допишите в своем сельском приходе человека, ближайшим родственником крысы Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 8060

Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 2266
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12.11.2020 20:03 Ответить
у тебя есть замечания по существу вопроса?заяц не туда попал?так он тоже грызет,когда жрать нечего Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4904
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12.11.2020 17:57 Ответить
Медведь тоже грызет, а иногда даже сосет лапу, давай и его в крысы Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 3243
А то кролику без медведя скучно
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12.11.2020 19:52 Ответить
ладно,согласен,заяц дальний родственник крысам,так,седьмая вода на киселе Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4881
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12.11.2020 19:54 Ответить
Как и человек ))
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12.11.2020 20:04 Ответить
Кенгуру , кстати, тоже похож на большую сумчатую крысу.
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12.11.2020 17:49 Ответить
На зайця більше схожий.
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12.11.2020 18:43 Ответить
Если участь, что кенгуру в Австралии вдвое больше, чем людей, то ,возможно, так же хорошо размножаются, как зайцы. Ещё и прыгают
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12.11.2020 18:53 Ответить
Стесняюсь спросить проффессионаллов, а дельфины случайно не крысы? они тоже прыгают хорошо, не хуже кроликов, только в воде?
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 5073
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12.11.2020 19:49 Ответить
Тоді задам зустрічна питання
- Для чого тримати в хаті хом^ячків (тупі, та шкідливі тварини у порівнянні з крисами), папуг (теж розносять заразу). Далі перелік може бути нескінчений!

Ви довго думали, пред тим як писати пост?
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12.11.2020 17:28 Ответить
ВОт именно зачем? Я никого не держу, поэтому вопрос не ко мне. Спрашивай у тех психов которые держат..Зачем им дома крысы, хомяки и прочая нечисть..
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12.11.2020 17:30 Ответить
откуда такая ненависть к животным?
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12.11.2020 17:37 Ответить
його в дитинстві хом`ячок вкусив )
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12.11.2020 17:47 Ответить
Кого в детстве не любили, то станет взрослым, который не умеет любить...
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12.11.2020 17:54 Ответить
Причём тут сразу ненависить неадекват ты??? Если я дома не хочу держать крыс, хомяков и прочих пауков то причём тут ненависть? Почему ты дома не расплодишь змей? Ты что ненавидишь змей?? У тебя что ненависть к змеям да? А чего ты дома пауков скорпионов не разведёшь? Ты ненавидишь пауков??? А чего ты дома червяков опарышей не разведёшь на всю квартиру? Ты что ненавидишь червяков да?? У какой ты ненавистник...
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12.11.2020 18:36 Ответить
А котика не хочете ? Чи кицю ?
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12.11.2020 21:08 Ответить
Він з оріону, вживає чисту енергію. Інколи, коли дозволяє тяжка фаза оріону, відпраляє свій незбагнений розум на цензор, тут фаза погіршується і знов надовго на оріон!
ORION E=MCквадат )
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12.11.2020 21:21 Ответить
Коти гадять скрізь. І линяють.
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12.11.2020 21:25 Ответить
Гадять і відразу ж бистренько звідти линяють?
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13.11.2020 00:19 Ответить
Животные должны жить на свободе, а не в неволе у человека. Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 8439
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12.11.2020 21:45 Ответить
Відповім для чого криса в хаті!
Подруги ДОВЗО затримувалися в жінки на кухні.
Береш крису альбіноса, закидаєш на плече, хвоста в зуби, заходиш на кухню і не треба нічого казати. Кухня звільняється в одну хвилину.
Це один з безлічі варіантів використання лабораторної криси у домашніх умовах)
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12.11.2020 17:44 Ответить
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4315
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12.11.2020 19:44 Ответить
У кожного свої вподобання, бувають і такі, бувають гірші)
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12.11.2020 21:12 Ответить
Цей месьє знатний довбогриз. Вважає себе генієм. Напевно, лежить в одній палаті з Наполеоном та Ейнштейном.
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12.11.2020 22:54 Ответить
у кого-то и гепа- на прикормке домашнее животное, и насколько поняли в клинике шаритэ у какой-то крысы нашли...
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12.11.2020 17:32 Ответить
я открою тебе страшную тайно, но крыс держат в доме как домашних животных, как котов, собак, кроликов, горностаев, хомячков, рыбок и т.д.
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12.11.2020 17:36 Ответить
Если вирус передается только от животного к человеку, а не от человека к человеку, как тот же ковид, вопрос решится сам собой...
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12.11.2020 17:43 Ответить
Пока не передается, но это может быть делом времени. Ковид тоже не передавался от человека к человеку, пока "добрые" люди его не модифицировали, и вот имеем то, что имеем
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12.11.2020 19:08 Ответить
По сравнению с Западом(в данном случае немцами) "добрые" люди носят до сих пор лапти. Им не получить образец, нет аппаратуры.
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12.11.2020 19:13 Ответить
О, земмифобия. Так это Вас нужно к психиатру и лечить разрядами тока.
Начните с себя)))
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12.11.2020 17:49 Ответить
Шиншилл немало живут в квартирах киевлян. Мне тоже это трудно понять.
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 8466
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12.11.2020 17:54 Ответить
А що не так із пацючками? Вони милі! У мене колись навіть два було. Багато людей ******* хатніх пацюків. Це нормально.
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12.11.2020 22:16 Ответить
Карантин навсегда???
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12.11.2020 17:21 Ответить
Карантин навсегда???

Нет ,глупость всегда была, есть и будет.
Как пример- нынешняя "пандемия" которая косит людей в основном в СМИ.
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12.11.2020 18:07 Ответить
Это ещё что за хрень ? Такое впечатление, что вирусы решили атаковать человечество и пока выигрывают, мы и так уже спрятались и беспомощно разводим руками
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12.11.2020 17:22 Ответить
самый страшный вирус в Украине это вирус ЗЕбилизма..отсюда все проблемы что ЗЕбилов 73%..уровень жизни, и беспредел и ватность головного мозга...
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12.11.2020 17:23 Ответить
Молодец, слей воду
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12.11.2020 17:29 Ответить
Бомбонуло потому что узнала себя среди 73% ЗЕбилов и ватников.....за клоуна голосовала ...ясно понятно.. Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 872
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12.11.2020 17:31 Ответить
Тебе же сказали: слей воду и не забудь зубы почистить...
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12.11.2020 20:34 Ответить
пэпизм ещё страшней.
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12.11.2020 18:02 Ответить
Віруси переслідували усе живе на планеті ЗАВЖДИ.
Просто нещодавно наука навчилася їх виявляти, а людина розплодилася надмірно, та навчилася подорожувати на великі відстані за малий час.
От і все. І більше нічого. Ні яких страшних історій.
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12.11.2020 17:35 Ответить
Если бы от этого не умирали люди , то да. А так, эти вариации летучего СПИДа не дают людям нормально ни жить, ни работать.
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12.11.2020 17:40 Ответить
Ідіть і виносьте мозок вірусам, міняйте природу всесвіту, топчіть віруси ногами, заливайте хлоркою...
Робіть щонебуть.
Мені не пишить, я не летючий вірус і не заважаю вам жити.
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12.11.2020 17:51 Ответить
Странно. Это вы мне пишете, а я вам просто отвечаю
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12.11.2020 18:09 Ответить
Ви задали досить наівне питання, я дав ВИЧЕРПНУ відповідь)
Дискутувати не бачу сенсу.
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12.11.2020 18:15 Ответить
Такое впечатление, что вирусы решили атаковать человечество и пока выигрывают, мы и так уже спрятались и беспомощно разводим руками

Читать СМИ вредно... Особенно если IQ не на уровне...
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12.11.2020 18:09 Ответить
И как всегда зараза из Азии прет. Кстати пандемия чумы коствщая Европу тоже начиналась в Азии.
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12.11.2020 19:57 Ответить
Чума, испанка.... Антибиотиков не было, дятлы
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12.11.2020 21:14 Ответить
Как изобретение антибиотиков влияет на то что зараза прет из Азии? ... Узкоглазый, не читатель, узкоглазый писатель?
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12.11.2020 21:18 Ответить
Юстинианова чума пришла из Африки.
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12.11.2020 21:49 Ответить
Геннадий Адольфович пора домой , там тоже уже небезопасно.
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12.11.2020 17:22 Ответить
а у той крысы, случаем, не гепа кличка?
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12.11.2020 17:30 Ответить
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4952
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12.11.2020 17:48 Ответить
Эта крыса (справа) опаснее любого грызуна.
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12.11.2020 17:54 Ответить
Эта крыса уже не опасна
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12.11.2020 20:39 Ответить
Кернес страшилка
И как только прокурор Гайсинский выдал свою дочь за него ? Ведь не бедный человек - мог бы и покрасивее зятя найти 😎😎😎
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12.11.2020 18:04 Ответить
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 702
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12.11.2020 18:09 Ответить
А до чого тут гроші? Зв^язки...
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12.11.2020 18:16 Ответить
Зам генпрокурора Украины прикрывал Гепу в 90х годах
Блин , кто правит Украиной?
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12.11.2020 18:26 Ответить
Бандюки та старі комуняки, комсомольці з райкомів, місткомів та вище, їх нащадки
Інших немає( не пущають
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12.11.2020 18:36 Ответить
о, его жёнка? И я хочу такую ))
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12.11.2020 19:58 Ответить
Ги-ги натуральный ханта Клаус к новой пятилетке готовица.
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12.11.2020 21:33 Ответить
Крысы всеядны. Желудок разделяется на 2 половины складкой, поэтому у крыс не бывает рвоты.
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12.11.2020 17:24 Ответить
ее домашняя крыса - это сожитель??? ))))
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12.11.2020 17:35 Ответить
так и до чумы доберемся потихоньку ну или её мутации
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12.11.2020 17:36 Ответить
Чума не вірус і ********* методами лікувалась би досить легко
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12.11.2020 17:54 Ответить
та від пацюків все шо хоч можна достати Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 3062
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12.11.2020 17:44 Ответить
та вы издеваетесь
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12.11.2020 17:50 Ответить
Скоро буде так, що хто не "заразився" і не піддався злочинному соціальному експерименту, той не нормальний. В нього є імунітет і мозги в голові !!! А значить, що це пережиток минулого, девергент, його потрібно ізолювати в резервацію.

Тепер барани, ваше нікчемне життя буде складатися від вакцини до вакцини і від "пандемії" до "пандемії.....
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12.11.2020 17:51 Ответить
Тепер барани, ваше нікчемне життя буде складатися від вакцини до вакцини і від "пандемії" до "пандемії....



Силенко- 100 рокі тобі життя без болячок!... Реготав від задоволення!
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12.11.2020 18:12 Ответить
2020 ну хватит уже! Прекрати!😨
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12.11.2020 17:51 Ответить
Только началось. Скоро мертвые восстанут. Грядет второе пришествие. Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 4155
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12.11.2020 21:52 Ответить
Детей перестали держать, перешли на разную х..............., а потом болеют и разносят.
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12.11.2020 17:55 Ответить
Шото эта Шарите частенько светится, хотя в Германии Клиник много
В Шарите владельцы наверно из совка Потому совок там и лечится
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12.11.2020 18:00 Ответить
Колись "Шаріте" була благодійною клінікою.... Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 2308
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12.11.2020 19:12 Ответить
пилядь по заводят всякую гадость на радость пенсионному фонду..... Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 8443
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12.11.2020 18:01 Ответить
Индусам об этом сообщили?
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12.11.2020 18:05 Ответить
Крыса? Уже бы сразу бацилы разводила! Не люди, а дегенераты из-за таких конченых, пол планеты передохнет!
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12.11.2020 18:34 Ответить
А як назвати самолайкера?
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12.11.2020 18:58 Ответить
Первый случай хантавируса зафиксирован в Германии: Исследователи нашли вирус у молодой пациентки и ее домашней крысы - Цензор.НЕТ 9581
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12.11.2020 19:49 Ответить
Судя по всему начинается новый виток развития человеческой цивилизации...смерды и гои сильно распустилились и слишком многоначали требовать пользуясб вашей демократиеей=охлосом ....щас мы капиталожЫды подкинем вам фуфло которое загонит вас в стойло....коронавирус от зверушек )))) будете сидеть в клетке ровно столько сколько мы будем править...
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12.11.2020 19:16 Ответить
Ох, ці люди, поки зникнуть як вид, знищать спочатку все живе круг себе.
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12.11.2020 20:22 Ответить
Понятно. Дана команда убить домашних животных.

Оно вам точно нужно в ту Европу ? Они ж там все *бнулись.
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12.11.2020 21:08 Ответить
Ми вже в Європі. Якщо Європа не йде до нас, то ми самі прийдемо.
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12.11.2020 21:33 Ответить
Новую страшилку вкинули дебилы
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12.11.2020 21:32 Ответить
Ги-ги натуральный ханта Клаус к новой пятилетке готовица.
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12.11.2020 21:43 Ответить
Хоч би ім'я кріски написали, щоб ми знали кому дякувати за нову епідемію.
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12.11.2020 23:03 Ответить
 
 