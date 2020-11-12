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Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня. ДОКУМЕНТ

Секретарь городского совета, исполняющий обязанности городского головы Луцка Григорий Пустовит обратился к премьер-министру Украины с просьбой отменить карантин выходного дня.

Об этом сообщает пресс-служба Луцкого горсовета в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно Кабинет министров Украины согласовал введение карантина выходного дня. 11 ноября в Луцке состоялась акция против этого решения, на которую вышло более тысячи представителей ресторанного, торгового и сферы оказания услуг, составляющих значительную долю малого и среднего бизнеса города", - указывается в сообщении.

Отмечается, что многие субъекты хозяйствования понесут убытки и окажутся на грани закрытия в связи с новыми ограничениями. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест.

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Кроме того, Пустовит подчеркнул, что запрет на работу большого количества заведений в выходные увеличит количество посетителей в рабочие дни, может и спровоцировать рост заболеваемости.

"С целью недопущения банкротства малого и среднего бизнеса, потерь доходных частей бюджетов всех уровней, падения показателей социально-экономического развития громад, а также сохранения кадрового потенциала страны, просим отменить решение об установлении карантина "выходного дня", - указывается в тексте обнародованного обращения.

Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня 01

Следует отметить, что Пустовит переболел коронавирусом в августе.

"Раз заболел, виноват сам. Думаю, что отныне работники городского совета поймут, почему я жестко требовал от них соблюдения масочного режима и других ограничительных карантинных мероприятий и сам в первую очередь их придерживался. Это были меры нашей общей безопасности", - писал тогда Пустовит.

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Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня 02
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Топ комментарии
+3
Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 4462
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12.11.2020 17:27
+2
Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7412
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12.11.2020 17:21
+2
Метные власти шлют зелепутиков в лес, дело пахнет перевыборами уже весной
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12.11.2020 17:23
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Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7412
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12.11.2020 17:21 Ответить
Мужик спросил у гроси.
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12.11.2020 17:47 Ответить
Пора уже не просить, а отправлять правительство в отставку, как некомпетентное ,
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12.11.2020 18:00 Ответить
Метные власти шлют зелепутиков в лес, дело пахнет перевыборами уже весной
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12.11.2020 17:23 Ответить
Дело пахнет посадками зелени уже весной.
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12.11.2020 17:27 Ответить
метные ))
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12.11.2020 17:28 Ответить
Да нет, местные власти "просят" центральную власть изменить своё решение. Вполне себе в духе децентрализации. Так что никакие перевыборы для тебя не светят, выдыхай!
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12.11.2020 17:30 Ответить
И пусть он о масках чушь сказал...
Но вот за ЭТО:
Раз заболел, виноват сам

Аплодирую стоя.
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12.11.2020 17:25 Ответить
Более эфективным будет карантин в маршрутках в час пик. А зеленый дурантин только добивает малый бизнес и розничную торговлю. Кстати, а почему эпицентры не закрывают?
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12.11.2020 17:26 Ответить
Переболевший COVID-19 и.о. мэра Луцка Пустовит просит Шмыгаля отменить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 4462
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12.11.2020 17:27 Ответить
Тепер стало модно кожному маленькому князьку виступати проти карантину )))
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12.11.2020 17:52 Ответить
епер стало модно кожному маленькому князьку виступати проти карантину )))

Они чувствуют, что народ вместо масок будет покупать вилы...
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12.11.2020 18:02 Ответить
Ага, ага. Аж бігом. )
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12.11.2020 18:05 Ответить
Автомати Калашникова
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12.11.2020 21:22 Ответить
это боров такой переболевший как я космонавт!
если оно падло перенесло его как насморк!сиди и сопи в две дырочки!идиоты!
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12.11.2020 18:37 Ответить
 
 