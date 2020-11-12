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Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет

Андрея Власенко, которого уволили из ГП "Укрліктрави" за ненадлежащее выполнение обязанностей, и который был депутатом Николаевского областного совета от "Батькившины", назначили заместителем главы правления ГПЗКУ на следующий день после голосования за госбюджет-2021 в первом чтении.

Это следует из приказа, который есть в распоряжении "Слово и дело", информирует Цензор.НЕТ.

Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет 01

Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет 02

Напомним, народные депутаты Александр Дубинский и Ярослав Железняк накануне заявляли, что Юлия Тимошенко согласилась дать голоса своей фракции за бюджет при условии назначения Власенко на должность главы ГПЗКУ.

5 ноября в Верховной раде состоялось голосование за бюджет-2021 в первом чтении. Фракция "Батькивщина" дала 19 голосов "за". На следующий день, 6 ноября, Андрей Власенко был назначен исполняющим обязанности заместителя главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Вчера, 11 ноября, Власенко назначили заместителем главы правления и сразу временно возложили на него обязанности главы ГПЗКУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" впервые с 2015 года поддержала проект госбюджета, перед этим Тимошенко встречалась с замглавы ОП, - нардеп Арьев

По словам нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко, во время назначения Власенко была нарушена процедура: не была подана декларация и проведена спецпроверка. Кроме того, в отношении Власенко есть уголовное производство со времен работы в ГП "Укрліктрави", откуда его уволили. Премьер-министр Денис Шмыгаля заявил, что Власенко является действующим заместителем (как следует из документа, только с 6 ноября) и поэтому проверка не нужна.

Отметим, из "Укрліктрави" Власенко уволили из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и неудовлетворительного финансово-хозяйственного состояния предприятия. 26 октября на сайте Министерства экономики было соответствующее сообщение, но после назначения Власенко в ГПЗКУ оно было удалено.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Пора уже спустить в унитаз проект Юлии Владимировны.
Вместе с хозяйкой.
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12.11.2020 17:29
+8
просто "у таких внезапных решение" есть еще и невидимая часть договренностей..
в Офисе перЗедента (Ермак) и партия "Матькивщина" "баба Жулька" договорились, что за поддержку в голосовании по бюджету 2021,
1) "Матькивщина" получает на год посаду зам директора ГПЗКУ
2) назначенный по просьбе "Матькивщины" имеет право украсть несколько миллионов тонн государственного зерна, через подставные фирмы связанные с партией "Матькивщина"..
Что бы просто понимали, это обычная прихованная взятке бабе Йуле за голоса в Раде..
вот тут бы НАБУ, ГБР СБУ возбудиться и землю рыть, но этого не будет..
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12.11.2020 17:38
+8
жЮлька известная базарная торговка.
сколько она всякой наволочи в украинскую политику завела, начиная с того же убийцы Лозинского и стервы Королевской (Натахи кишкачьей )
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12.11.2020 17:42
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Herman Aksom

@eternalrailway

·16 ч

"З 2019-го чим більший ти кретин - тим вищу посаду в державі отримаєш." - Антон Сененко (фізик в НАНУ).
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12.11.2020 17:27 Ответить
З тієї ж причини опжзисти отримують посади голів ОДА.
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12.11.2020 17:29 Ответить
Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет - Цензор.НЕТ 2044
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12.11.2020 18:01 Ответить
Пора уже спустить в унитаз проект Юлии Владимировны.
Вместе с хозяйкой.
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12.11.2020 17:29 Ответить
што ві, оно ісчо політфраншизой поторгуєт
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12.11.2020 17:41 Ответить
Ну это уже откровенный цинизм.
Все равно что продавать билеты на "Титаник", когда все знают куда он приплывет!
(И даже без скидки!)
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12.11.2020 17:44 Ответить
попробуйте.
пока живут бабушки "Юля наша девочка", жЮлька бессмертна Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет - Цензор.НЕТ 7678
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12.11.2020 17:44 Ответить
давай спочатку тут ваню спустимо, разом з його фаовірами
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12.11.2020 17:52 Ответить
Тримай, посмійся:
"Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет - Цензор.НЕТ 800Alex El 215*****

ответил на ваш комментарий в теме "Нагірно-Карабаську республіку" скасовано. Які висновки має зробити Україна
Не пам'ятаю Хто, тут на форумі згадував тебе, як палкого прихильника люлі-коси. Зараз ти підтвердив це своїм 3.14здобольством. Ні, я не про твій аналіз і ймовірне розгортання подій тобою змальованих, а про те, що я, начебто, це заперечую. Твій розклад - цілком грамотний у першому, так би мовити, наближенні. Я двічі тобі намагався пояснити, що мат.технічні витрати для кацапів - НІЩО, вони й людей не рахують, а витрати для них то - дрібниці. Ну, переведуть вони у розряд мухосранська ще декілька мокшанських поселень - туди їм і дорога, зате "рівень вялічія залишиться на належному рівні". І тут тобі правильно підказали, що кількість штиків там можна збільшити, як за рахунок збільшенн, контингенту, такі за рахунок залучення сил їхньої бази у Вірменії. Так що не сци окропом, касаби вже - в Азербайджані і це - ФАКТ, і це - НАДОВГО,НАЖАЛЬ.
Що ж стосується "профессора-проффесора", запам'ятай САМ і передай по-команді : "Я-академік, принаймні, для тебе і тобі подібних".
12.11.2020 12:00"
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12.11.2020 18:38 Ответить
Власенко, да не тот.
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12.11.2020 17:32 Ответить
Що в ньому не того? Очі? Дуже цінний кадр, як для пліснявих, так і для мадам. ПроФФесійний ліквідатор економіки країни, як і вся мАлАдая команда.

Кар'єра:
Депутат Миколаївської обласної ради від БЮТ з 2015 по 2020 рік. Очолював комісію облради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів. Зокрема, критикував діяльність ДР «Адміністрація морських портів України».
В 2018 році був призначений директором ДП «Укрліктрави».
26 жовтня 2020 року був звільнений з посади. За інформацією Міністерства економіки, звільнення відбулося «на основі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків». На момент звільнення Андрія Власенко, загальний податковий борг підприємства складав 12 млн грн.
6 листопада 2020 року був призначений в.о. заступника голови правління АТ «ДПЗКУ».
11 листопада 2020 року - призначено в.о. голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» замість Василя Коваленка.
Декларації:
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12.11.2020 17:45 Ответить
френдбой юді також "Володимирович". Браття?
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12.11.2020 17:53 Ответить
Прісцилку все влаштовує!
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12.11.2020 17:55 Ответить
«Да ня тот»- ой! Ігдє ві так па рускі нацчілісь, галубчік?
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12.11.2020 17:57 Ответить
Шо там, Мироську? Оплакуєш долю Трампа?
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12.11.2020 21:05 Ответить
просто "у таких внезапных решение" есть еще и невидимая часть договренностей..
в Офисе перЗедента (Ермак) и партия "Матькивщина" "баба Жулька" договорились, что за поддержку в голосовании по бюджету 2021,
1) "Матькивщина" получает на год посаду зам директора ГПЗКУ
2) назначенный по просьбе "Матькивщины" имеет право украсть несколько миллионов тонн государственного зерна, через подставные фирмы связанные с партией "Матькивщина"..
Что бы просто понимали, это обычная прихованная взятке бабе Йуле за голоса в Раде..
вот тут бы НАБУ, ГБР СБУ возбудиться и землю рыть, но этого не будет..
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12.11.2020 17:38 Ответить
Перспектива у країни опинитися в повній дупі з кожним днем все реальніша, а боруцнів з дупою, корова язиком злизала.
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12.11.2020 17:40 Ответить
жЮлька известная базарная торговка.
сколько она всякой наволочи в украинскую политику завела, начиная с того же убийцы Лозинского и стервы Королевской (Натахи кишкачьей )
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12.11.2020 17:42 Ответить
Портнов.
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12.11.2020 17:47 Ответить
ой, список невичерпний
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12.11.2020 17:55 Ответить
Портнова вАна теж привела до ВР, *******...
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12.11.2020 18:18 Ответить
Любі мої...Впрочем, какая разница, платить все-равно вам
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12.11.2020 17:50 Ответить
Нічоа! Байден прийдьоат -парядок навєдьоат!
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12.11.2020 17:55 Ответить
Пустили свинью Жульку к корыту!
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12.11.2020 18:01 Ответить
Зубожилый Холоднюк уже неделю без хлебной должности, а Юлька пристраивает родню своих хахелей.
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12.11.2020 18:27 Ответить
Поиздержалась Юлия Володимировна ,а свои тратить не хочет...всегда говорил ,что она аферистка еще тааааа ,ну не зря же армянские корни
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12.11.2020 18:55 Ответить
Уже после танцев в Кремле, по случаю подписания всем известного договора, здравомыслящим людям должно было стать понятным, что, Тимошенко, это - гебнявая консерва. На всех ботодромах, тогда, была поднята настоящая тривога! И, бАгиню, спасли для нашей, страдальческой, истории. Чтоб пару раз, ее, "отправить" в финал президентских гонок - поскольку - вес ее агентуры, не позволял ей добраться до самого вожделенного места на политическом Олимпе; что, само по себе, спасло Украину от мощного цунами, - лжи и провокаций, - которое смогло бы, потенциально, смыть страну (начиная с экономики), в историческую канализацию. Один раз в Качановский лепрозорий, для качественного лечения, ее хронического, гепертрофированного, бонапартизма. Запомнится, навсегда, в апогее своей славы: в лабутенах и в коляске на Майдане! Готовая взвалить на себя непосильный крест, уже как фирменный "президент", до конца созревший в экзиле той самой лечебницы. Не срослось.
Сколько энергии она вырабатывала - бросаясь на нашу свободу. Толпа сектантов-зомби так и вспыхивала от ее пламенных речей! Всегда оправдывая свою, политичекую роль, которой ее наделяли спецслужбы. Сколько агентурного зверья, запустила она в бестиарий украинской политики. Аж дух захватывает! Один , этот козлина, портнов, чего стоит?..
Сейчас она, конечно, уже не та. Но, судя по этой гальванике, она что-то еще пытается сыграть при дворе Зеленого клоуна. Свою продажную партию, в его Мерлезонском балете.
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12.11.2020 19:54 Ответить
кормится юлька привыкла хорошо..., даже в курорт зоне пишу из ресторана 3 раза в день доставляли... Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет - Цензор.НЕТ 3907
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12.11.2020 20:14 Ответить
Пустили мышей в закрома. Кто знает - так и не нашли те 2700 вагонов с зерном с госрезерва. Худо бедно - 36 лимонов зелени.
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12.11.2020 20:37 Ответить
 
 