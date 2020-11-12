Голоса в обмен на должность: человека Тимошенко назначили в ГПЗКУ на следующий день после голосования за бюджет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Андрея Власенко, которого уволили из ГП "Укрліктрави" за ненадлежащее выполнение обязанностей, и который был депутатом Николаевского областного совета от "Батькившины", назначили заместителем главы правления ГПЗКУ на следующий день после голосования за госбюджет-2021 в первом чтении.
Это следует из приказа, который есть в распоряжении "Слово и дело", информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, народные депутаты Александр Дубинский и Ярослав Железняк накануне заявляли, что Юлия Тимошенко согласилась дать голоса своей фракции за бюджет при условии назначения Власенко на должность главы ГПЗКУ.
5 ноября в Верховной раде состоялось голосование за бюджет-2021 в первом чтении. Фракция "Батькивщина" дала 19 голосов "за". На следующий день, 6 ноября, Андрей Власенко был назначен исполняющим обязанности заместителя главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины. Вчера, 11 ноября, Власенко назначили заместителем главы правления и сразу временно возложили на него обязанности главы ГПЗКУ.
По словам нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко, во время назначения Власенко была нарушена процедура: не была подана декларация и проведена спецпроверка. Кроме того, в отношении Власенко есть уголовное производство со времен работы в ГП "Укрліктрави", откуда его уволили. Премьер-министр Денис Шмыгаля заявил, что Власенко является действующим заместителем (как следует из документа, только с 6 ноября) и поэтому проверка не нужна.
Отметим, из "Укрліктрави" Власенко уволили из-за ненадлежащего выполнения служебных обязанностей и неудовлетворительного финансово-хозяйственного состояния предприятия. 26 октября на сайте Министерства экономики было соответствующее сообщение, но после назначения Власенко в ГПЗКУ оно было удалено.
Пожалуйста, подождите...
Herman Aksom
@eternalrailway
·16 ч
"З 2019-го чим більший ти кретин - тим вищу посаду в державі отримаєш." - Антон Сененко (фізик в НАНУ).
Вместе с хозяйкой.
Все равно что продавать билеты на "Титаник", когда все знают куда он приплывет!
(И даже без скидки!)
пока живут бабушки "Юля наша девочка", жЮлька бессмертна
"Alex El 215*****
ответил на ваш комментарий в теме "Нагірно-Карабаську республіку" скасовано. Які висновки має зробити Україна
Не пам'ятаю Хто, тут на форумі згадував тебе, як палкого прихильника люлі-коси. Зараз ти підтвердив це своїм 3.14здобольством. Ні, я не про твій аналіз і ймовірне розгортання подій тобою змальованих, а про те, що я, начебто, це заперечую. Твій розклад - цілком грамотний у першому, так би мовити, наближенні. Я двічі тобі намагався пояснити, що мат.технічні витрати для кацапів - НІЩО, вони й людей не рахують, а витрати для них то - дрібниці. Ну, переведуть вони у розряд мухосранська ще декілька мокшанських поселень - туди їм і дорога, зате "рівень вялічія залишиться на належному рівні". І тут тобі правильно підказали, що кількість штиків там можна збільшити, як за рахунок збільшенн, контингенту, такі за рахунок залучення сил їхньої бази у Вірменії. Так що не сци окропом, касаби вже - в Азербайджані і це - ФАКТ, і це - НАДОВГО,НАЖАЛЬ.
Що ж стосується "профессора-проффесора", запам'ятай САМ і передай по-команді : "Я-академік, принаймні, для тебе і тобі подібних".
12.11.2020 12:00"
Кар'єра:
Депутат Миколаївської обласної ради від БЮТ з 2015 по 2020 рік. Очолював комісію облради з питань екології, охорони навколишнього середовища та використання природних ресурсів. Зокрема, критикував діяльність ДР «Адміністрація морських портів України».
В 2018 році був призначений директором ДП «Укрліктрави».
26 жовтня 2020 року був звільнений з посади. За інформацією Міністерства економіки, звільнення відбулося «на основі службового розслідування, інформації про незадовільний фінансово-господарський стан підприємства, а також у зв'язку з неналежним виконанням службових обов'язків». На момент звільнення Андрія Власенко, загальний податковий борг підприємства складав 12 млн грн.
6 листопада 2020 року був призначений в.о. заступника голови правління АТ «ДПЗКУ».
11 листопада 2020 року - призначено в.о. голови правління акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» замість Василя Коваленка.
Декларації:
в Офисе перЗедента (Ермак) и партия "Матькивщина" "баба Жулька" договорились, что за поддержку в голосовании по бюджету 2021,
1) "Матькивщина" получает на год посаду зам директора ГПЗКУ
2) назначенный по просьбе "Матькивщины" имеет право украсть несколько миллионов тонн государственного зерна, через подставные фирмы связанные с партией "Матькивщина"..
Что бы просто понимали, это обычная прихованная взятке бабе Йуле за голоса в Раде..
вот тут бы НАБУ, ГБР СБУ возбудиться и землю рыть, но этого не будет..
сколько она всякой наволочи в украинскую политику завела, начиная с того же убийцы Лозинского и стервы Королевской (Натахи кишкачьей )
Сколько энергии она вырабатывала - бросаясь на нашу свободу. Толпа сектантов-зомби так и вспыхивала от ее пламенных речей! Всегда оправдывая свою, политичекую роль, которой ее наделяли спецслужбы. Сколько агентурного зверья, запустила она в бестиарий украинской политики. Аж дух захватывает! Один , этот козлина, портнов, чего стоит?..
Сейчас она, конечно, уже не та. Но, судя по этой гальванике, она что-то еще пытается сыграть при дворе Зеленого клоуна. Свою продажную партию, в его Мерлезонском балете.