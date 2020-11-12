Наемники РФ с начала суток не нарушали режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ОС. ВИДЕО

Российско-оккупационные войска на Донбассе с начала текущих суток огневой активности не проявляли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС.

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В течение текущих суток, 12 ноября, в полосах ответственности наших бригад обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохраняется в полной мере. В то же время украинские защитники готовы адекватно реагировать на любые провокации со стороны противника.

В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны.

Так, саперами ГСЧС разминированы почти 7 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 74 найденных взрывоопасных предмета.

Подразделения Объединенных сил продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению, соблюдая договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020, в полном объеме.

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