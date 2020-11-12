Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении и ВКС РФ
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В воздушном пространстве Армении и Нагорного Карабаха создали бесполетные зоны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, "ПВО ВС Армении совместно с силами воздушно-космической защиты России защитили воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, оно является закрытой для полетов зоной".
При этом исключение сделано для военной и зарегистрированной гражданской авиации.
Пресс-секретарь минобороны Армении также опровергла сведения о появлении в воздушном пространстве Еревана турецких БПЛА "Байрактар".
9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.
В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.
В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.
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Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении
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• 4 ЗРК «Тор»
• 4 ЗРК «Куб»
• 1 «Круг»
• 9 радиоэлектронных систем
• 60 систем противовоздушной обороны
• 40 ЗРК «Оса»
• 6 ЗРК С-300
• 2 ЗРК С-125
И это не считая танков, пушек, РСЗО и прочих грузовиков.
Или над штатовскими ПВО ржать низзя?
Абсолютно тупа пропагандистська тема... Скоріше всього проплачена вірменами...
З-за порєбріка...
БУтусов,БАБЛО НЕ ПАХНЕ ?
ЧИМ ЗАКРИЛИ ?
так и произойдет обмен территориями,азербайджану южную часть армении для соединения с нахичеванью,а армянам желанный карабах
На фото : Ключи айзеров от неба Карабаха.