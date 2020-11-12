Ереван закрыл небо над Карабахом: его охраняют ПВО Армении и ВКС РФ

В воздушном пространстве Армении и Нагорного Карабаха создали бесполетные зоны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азатутюн, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян.

По ее словам, "ПВО ВС Армении совместно с силами воздушно-космической защиты России защитили воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, оно является закрытой для полетов зоной".

При этом исключение сделано для военной и зарегистрированной гражданской авиации.

Пресс-секретарь минобороны Армении также опровергла сведения о появлении в воздушном пространстве Еревана турецких БПЛА "Байрактар".

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9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.