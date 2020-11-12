Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального

Россия введет санкции в ответ против представителей аппаратов глав Германии и Франции из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил 12 ноября председатель МИД России Сергей Лавров.

По его словам, Германия и Франция стали главными инициаторами обсуждения в Евросоюзе и НАТО вопроса о введении санкций против России за дело, которое "никак и никем не доказано, как нечто совершенное на территории России", указал Лавров.

"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши соответствующие санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом скоро мы сообщим нашим немецким и французским коллегам", - сказал Лавров.

Он также добавил: "У нас есть все основания считать, что все, что с ним (Навальным - ред.) произошло, с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его поместили и увезли в клинику "Шарите".

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Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.

Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.

Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.