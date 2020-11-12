Лавров: Россия введет ответные меры на санкции Германии и Франции, введенные после отравления Навального
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия введет санкции в ответ против представителей аппаратов глав Германии и Франции из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального,
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода, об этом заявил 12 ноября председатель МИД России Сергей Лавров.
По его словам, Германия и Франция стали главными инициаторами обсуждения в Евросоюзе и НАТО вопроса о введении санкций против России за дело, которое "никак и никем не доказано, как нечто совершенное на территории России", указал Лавров.
"Поскольку локомотивом санкций Евросоюза в связи с Навальным была Германия, поскольку эти санкции прямо затрагивают руководящих сотрудников администрации президента Российской Федерации, наши соответствующие санкции будут зеркальными. Они уже приняты, об этом скоро мы сообщим нашим немецким и французским коллегам", - сказал Лавров.
Он также добавил: "У нас есть все основания считать, что все, что с ним (Навальным - ред.) произошло, с точки зрения проникновения боевых отравляющих веществ в его организм, могло произойти в Германии или в самолете, куда его поместили и увезли в клинику "Шарите".
Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.
Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
23 сентября Навального выписали из берлинской клиники "Шарите", в которой он провел 32 дня, 24 из них - в реанимации. Врачи считают, что возможно его полное выздоровление, хотя и не берутся пока оценивать долгосрочные последствия отравления.
Пока Навальный был в коме в Германии, в России арестовали его квартиру по иску "повара Путина" Пригожина.
Сам российский оппозиционер считает, что за его отравлением стоит Путин.
Пожалуйста, подождите...
А тут шпійони, гроші, пісня гебнявої душі...
Рідкісний пурпурно-рожевий діамант продали за $26,6 млн на аукціоні Sotheby's у швейцарській Женеві.
Діамант масою 14,8 карата називається "Дух троянди". Він - найбільший у своєму роді. 99% всіх рожевих діамантів мають вагу менш як 10 карат. Про це пише ВВС.
Ім'я покупця публічно не розголошується. Це був один із трьох цінних каменів у колекції російської гірничодобувної компанії АЛРОСА.
"Дух троянди" вирізали з необробленого алмаза, знайденого в Росії 2017-го. Цінний камінь назвали "Ніжинський" на честь російсько-польського артиста балету і хореографа.
Есть ложь, есть наглая ложь и есть заявления МИФ РФ........
Сдаётся мне, мы присутствуем на сеансе саморазоблачения.
- Всё что нужно знать за каких идиотов держит Лавров стадо имперцев, поддерживающих политику кремля несмотря на очевидную мощную струю мочи в глаза. Просто ржёт с них. И фотка в тему.
И на лечение за границу выпустили (Навальный не выездной - по уголовной статье) зная что Новичёк будет обнаружен. Им санкций не хватало? cui prodest?
Заявление Меркель о СП2, после того как стало известно что да, отравление, да Новичёк, напомните?
Позиция А. Меркель по Северному потоку-2 остается без изменений
А. Меркель и министры ее правительства солидарны в том, что Северный поток-2 должен быть достроен.
Перестаньте покупать БМВ и Мерседесы, и французский коньяк.
Чтобы европейцам больше осталось.
Лавров пусть ездит на Волге и пьёт "стааличную" с боярышиком для скрепности.
Армянских благородных напитков конь не заслужил.
Кто там ближе? Расскажите ребёнку где получает зарплату Шредер
рус. язык ОТКРОВЕНИЕ - укр. мова сущ. ср. рода одкровення
С почуттям гумору все зрозуміло.
Умиляет тот факт,что ты еще пытаешся учить украинскому языку.
І питання,до речі,не останне,а останнє.
Запретят европейским лидерам приезжать в кацапетовку и хранить деньги в кацапетовских банках?
Серьезно?))))
©️Виктор Шендерович
PS - ПАРЬдоньте, если кого то зыбыл наз-ВАТЬ....
Кремлёвские фашисты )(уйла жутко истерически воя, громогласно заявили что также и за продолжение санкций против их лапотной ********** они применили строгие ответные санкции всему миру. В результате этих контр -санкций строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Финляндию, Канаду, льда в Гренландию, песка в Саудовскую Аравию, нефти в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и куриных окорочков в США........и в др. страны. А «также лапотной было решено нанести смертельный удар экономике враждебных стран. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: балалайки, матрешки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) обоссаные кацапские портки и лапти ручного плетения в комплекте с вонючей портянкой». А ещё лапотная ********* паРаша стала всем угрожать своим огромным ядерным арсеналом правда прошлого века. И тем что её пускай даже и не все, но некоторые допотопные ядерные ракеты всё таки могут даже взлететь и при этом не взорваться во время старта. И не исключено что они может даже, ну хоть куда ни будь но всё же долететь, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки взлетят, долетят и взорвутся.....и будет тогда всему миру "кузькина мать" !!!!!!