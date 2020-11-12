РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13790 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
2 105 2
ВР (28729) Зеленский (16549) СБУ (18685)

Парламенту рекомендуют вернуть на доработку законопроект Зеленского о реформе СБУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Парламенту рекомендуют вернуть на доработку законопроект Зеленского о реформе СБУ

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде вернуть на доработку закон президента Владимира Зеленского №3196 о реформе Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

"Народные депутаты рекомендовали вернуть авторам на доработку законопроект №3196 об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины", - указано в сообщении.

Глава комитета Никита Потураев признал, что СБУ требует обновленного законодательства, однако "мы не можем согласиться с теми нормами, которые касаются украинских медиа".

Глава подкомитета по вопросам информационной политики Евгения Кравчук заявила, что несколько правозащитных организаций в своих заявлениях раскритиковали некоторые положения документа.

Речь идет о возможности подачи СБУ об отмене лицензии вещателя без судебного разбирательства; представления в Центральную избирательную комиссию о снятии партии из процесса без судебного разбирательства; норме, которая противоречит закону о доступе к публичной информации, и предусматривает, что за подписью председателя СБУ можно скрыть любую информацию без объяснений.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал Верховной Раде вернуть на доработку закон президента Владимира Зеленского №3196 о реформе Службы безопасности Украины.

Сколько этих комитетов в Украине , а ? Хто все эти люди ? Парламенту рекомендуют вернуть на доработку законопроект Зеленского о реформе СБУ - Цензор.НЕТ 3798
показать весь комментарий
12.11.2020 17:53 Ответить
Гуманитарии -профильный комитет по СБУ.?.Странно.Действия СБУ всегда можно обжаловать через суд.Скажем закроют каналы Метвечука,Порошенко ,а потом можно 3 года обжаловать в суд в том числе и ЕСПЧ.Зато Рабинович и Фельдман не победят на предстоящих выборах.А так гарантия -300%
показать весь комментарий
12.11.2020 17:54 Ответить
 
 