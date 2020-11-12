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взятка (5958) Черниговщина (1342) Анна Коваленко (53)

На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Глава Черниговской ОГА Анна Коваленко обнародовала информацию о задержании мэра Остра при получении взятки в 630 тысяч.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала  Фейсбуке.

Коваленко отметила: "На Черниговщине планово продолжается антикоррупционный аудит, который я инициировала сразу после назначения на должность председателя ОГА. На сейчас 4 чиновника разных уровней уже задержаны и ждут приговора суда.

Сегодня СБУ вместе с ГБР и прокуратурой "взяли" на взятке - 630 тысяч гривен за строительство стадионного комплекса в рамках программы "Большая стройка" мэра Остра. Аудит продолжается, компромисс с коррупцией невозможен".

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На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+3
Да переименуйте эту аферу "Большая стройка" в "большая взятка" или "большой откат".
Зеленые лицемерные суки.
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12.11.2020 18:14
+2
Шось эти мэры посыпались як груши На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6636
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12.11.2020 18:17
+2
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор ну а из Десны солдат, заменяет весь стройбат...
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12.11.2020 18:24
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Да переименуйте эту аферу "Большая стройка" в "большая взятка" или "большой откат".
Зеленые лицемерные суки.
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12.11.2020 18:14 Ответить
Лучше жопой сесть в костер, чем попасть служить в Остёр
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12.11.2020 18:15 Ответить
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор ну а из Десны солдат, заменяет весь стройбат...
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12.11.2020 18:24 Ответить
Шось эти мэры посыпались як груши На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6636
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12.11.2020 18:17 Ответить
Или что-то меняется или не поделился.
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12.11.2020 18:17 Ответить
Голова Остерского городского совета Самодєлок Віктор Андрійович
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи в 2018 180 921 грн.
Неплохо так рубанул пенсионер - три с половиной годовых зарплаты.
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12.11.2020 18:21 Ответить
Свята людина! 8 відсотків лише вкрала..... На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8998
На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 5587
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12.11.2020 18:29 Ответить
Все что нажито честным трудом... И вдруг такая лажа)) На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 9433
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12.11.2020 18:46 Ответить
А изымаемые взятки хоть идут в доход государства или лежат "вещдоками", пока их мыши не съедят? Правда, говорят, купюры, в отличии от зерна, мыши не едят.
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12.11.2020 18:47 Ответить
У нас тоже самое.Скоро у вас будет дефицит меров.т.к.если не красть,то и делать там нечего.Не о людяг же заботится...
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12.11.2020 18:47 Ответить
Наверное все меры-ВОРЫ. Деньгу пилят,не успевают опилки убрать. Несколько дней назад,вновь избранный "пахан" ОТГ от СН попался,по неопытности, на взятке ....Зе сказал защищать не будет-все равны. Главное все знают,что построить ларек или забегаловку без подписи мера НИЗЗЯ.....А подпись ручкой ПАРКЕР за 8000гр дорого стоит,но доказать увы сложно или не возможно.... На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 4611
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12.11.2020 19:12 Ответить
 
 