На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА. ФОТО
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Глава Черниговской ОГА Анна Коваленко обнародовала информацию о задержании мэра Остра при получении взятки в 630 тысяч.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала Фейсбуке.
Коваленко отметила: "На Черниговщине планово продолжается антикоррупционный аудит, который я инициировала сразу после назначения на должность председателя ОГА. На сейчас 4 чиновника разных уровней уже задержаны и ждут приговора суда.
Сегодня СБУ вместе с ГБР и прокуратурой "взяли" на взятке - 630 тысяч гривен за строительство стадионного комплекса в рамках программы "Большая стройка" мэра Остра. Аудит продолжается, компромисс с коррупцией невозможен".
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