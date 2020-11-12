Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ. ФОТО

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали на взятке начальника одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 400 тыс. гривен с предпринимателя за внесение изменений в некоторые технические условия изготовления военной продукции. Это "корректировки" позволяли коммерсанту фактически гарантировать победу в тендерах на поставку этой продукции для Минобороны. Военнослужащий также шантажировал предпринимателя, что в случае промедления с передачей взятки, он примет решение в пользу конкурентов", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения первой части взятки в размере 100 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе следственных действий была обнаружена документация, свидетельствующая о намерениях внести коррупционные изменения в технические условия и другие доказательства, которые будут приобщены к материалам дела.

Продолжается досудебное следствие по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Смотрите: Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж