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взятка (5958) Минобороны (8237) правоохранительные органы (2944) СБУ (18685)

Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники военной контрразведки СБУ задержали на взятке начальника одного из отделов Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ 01

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал 400 тыс. гривен с предпринимателя за внесение изменений в некоторые технические условия изготовления военной продукции. Это "корректировки" позволяли коммерсанту фактически гарантировать победу в тендерах на поставку этой продукции для Минобороны. Военнослужащий также шантажировал предпринимателя, что в случае промедления с передачей взятки, он примет решение в пользу конкурентов", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника в служебном кабинете во время получения первой части взятки в размере 100 тыс. гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Киевлянка за $60 тыс. гарантировала назначение на руководящую должность в Минобороны, - контрразведка СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ходе следственных действий была обнаружена документация, свидетельствующая о намерениях внести коррупционные изменения в технические условия и другие доказательства, которые будут приобщены к материалам дела.

Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ 02

Продолжается досудебное следствие по ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Смотрите: Глава Черниговской РГА задержан на взятке 10 тыс. долл., - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+15
Тесла.... домик... как мило.... экономный.... настоящий полковник... Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9987
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12.11.2020 18:40
+11
Ничего такой теремок в готическом стиле! Неплохая должность у чувака была, хлебная... Скрысил где-то или пожадничал? За год-два честного труда на такой домишко с машинкой не наскребешь. Значит, прилично трудился, не покладая рук.
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12.11.2020 18:44
+9
Колись було таке поняття як офіцерська честь, а тепер ні совісті ні честі, одні бариги.
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12.11.2020 18:54
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Тесла.... домик... как мило.... экономный.... настоящий полковник... Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 9987
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12.11.2020 18:40 Ответить
АВ2036ЕТ регистрация Винницкая тесла 2014 года, дата регистрации свеженькая 21.08.2020 в сервисном центре на Степана Бандеры)) Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - военная контрразведка СБУ - Цензор.НЕТ 5107
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12.11.2020 18:49 Ответить
С чего ты взял что это полковника?
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12.11.2020 21:38 Ответить
Тёщи?
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12.11.2020 21:41 Ответить
Не знаю. В инфе об этом ни слова. Может Бутусова?
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12.11.2020 21:44 Ответить
Зато о экологии заботиться))) ( тесла* )
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12.11.2020 18:41 Ответить
Ничего такой теремок в готическом стиле! Неплохая должность у чувака была, хлебная... Скрысил где-то или пожадничал? За год-два честного труда на такой домишко с машинкой не наскребешь. Значит, прилично трудился, не покладая рук.
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12.11.2020 18:44 Ответить
Так..... а где крики - Барыга, уходи! Где крики - Бубочка наживается на войне? Вроде как при Порохе цензор такое вещал))))
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12.11.2020 18:54 Ответить
Дык порошок это делал патриотично... со слезой на глазу....
Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 9130
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12.11.2020 19:05 Ответить
Вы о чем? Зеленки 73% обпились? Мантра про Пороха и наживании на войне - протухшая кацапская консерва.....
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12.11.2020 19:10 Ответить
Хахаха)))))) дружка фольцвагенного поставил на хлебную должность )))) лепил китайские машинки на Богдане)))))) хахахаха Педро Вальцман)))) Про оборонные сутки вообще молчу- 25 бэтээров которые арабы забраковали - так несчастье помогло- с одесского порта сразу на парад.....Впулили арабам красивые свежепокрашенные ржавые хламкорпуса.... Арабы наняли иностранцев с оборудованием ультразвуковым- прозвонили этот хлам и отказались.... И тут какраз война- мать родная.....
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13.11.2020 01:14 Ответить
Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 857

Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 8438
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12.11.2020 19:47 Ответить
И тут Порошенко!!!
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12.11.2020 18:54 Ответить
Колись було таке поняття як офіцерська честь, а тепер ні совісті ні честі, одні бариги.
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12.11.2020 18:54 Ответить
нехило жирует это крысо.
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12.11.2020 18:57 Ответить
Блин ,того поймали ,того арестовали ..взятки ,взятки ,а хоть одного посадили ?
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12.11.2020 18:58 Ответить
Єто п@ец
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12.11.2020 19:06 Ответить
Просте питання:
а де кримінальна справа проти тих, хто давав хабаря?
Ще одне просте питання:
ця мразота вибудував котеджик і настарцював на Теслу при Бубочці? Чи все тягнулося І ТЯГНЕТЬСЯ ще з часів чоколядного бариги?
І останнє питання:
про його свічной заводік ніхто нічого не знав раніше? І чому 400 тисяч гривень? Сума якась не кругла. 100 штук десь не загубились по дорозі, випадково?
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12.11.2020 19:11 Ответить
Парашенко, прекраті нажіваться на вайне.
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12.11.2020 19:15 Ответить
Чиновник Минобороны попался на взятке 400 тыс. грн за содействие в победе на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 9028
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12.11.2020 19:28 Ответить
Егеж воно привселюдно хнюпало носом 6 днів назад про тещу що помирає від короновірусу і це при тому що тещу звалив інсульт від якого вона і померла, Царство їй небесне. А ця потвора навіть на цій темі собі шекелів політичних заробити хотів.
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13.11.2020 09:44 Ответить
Бірюков ?)
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12.11.2020 20:06 Ответить
Скоро ми будем спостерігати такі анонси: чиновник міноборони звинувачується в сприянню перемоги над росією
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12.11.2020 20:08 Ответить
Никак за "Дану" откат получил....
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12.11.2020 20:57 Ответить
Пуштун в долі?
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12.11.2020 21:14 Ответить
Дела по коррупции должны просто идти конвейером и рассматриваться в первую очередь.
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12.11.2020 21:43 Ответить
Если сам факт в коррупции в суде доказан,то срок максимально предусмотренный законодательством,
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12.11.2020 21:46 Ответить
так молодец. взятка за содействие в перемоге на тендерах, а не в зраде на тендерах.
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12.11.2020 21:50 Ответить
Одни воюют за родину, другие на этом наживаются
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12.11.2020 21:51 Ответить
домик чисто на зарплату
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12.11.2020 21:52 Ответить
Це муд..ло - начальник відділу головного управління розвитку речового майна. Саме це створіння стоїть за феєричним ідейним "проривом" заміни зелених літер на чорні на шевронах. Погорів на вимаганні хабаря якраз на тендері стосовно військової символіки. Щиро вболіваю за суд і прокурорів - впаяйте по повній.
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12.11.2020 22:23 Ответить
Когда этот чиновник с зарплатой 700 долларов в месяц в течение 3-х лет строил себе целый княжеский терем и покупал сверхдорогой автомобиль, которые может себе позволить лишь человек с доходами в 10 раз больше, почему военная прокуратура не завала ему никаких вопросов?
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12.11.2020 23:44 Ответить
Він крав патріотично а це фактично не крав. Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 7668
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13.11.2020 09:45 Ответить
Остроумно подмечено, ув. Диего Перейра: ведь полкаш Непота ворует за один раз по пол-миллиона гривен на теме патриотической военной символики: а це фактично не крав.
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15.11.2020 02:33 Ответить
Але ж патріотичної такі символіки) Де патріот - там правда. Навіть якщо патріот напердів у ліфті - треба вважати, що то освіжач повітря) Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ - Цензор.НЕТ 3118
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16.11.2020 14:57 Ответить
Писали,-риба гніє з голови,бариги/мародери,от поміняєм владу і тагда...ко-ко-ко,bla bla bla.І шо? Справа в тому,що наш мудрий нарід за корупцію.В нас країна,де на словах всі проти корупції,але щоб кум/сват/брат міг порішать єслі шо,Де важко знайти чесного поліцая,суддю чи лікаря.Ще пишуть,треба стрілять,як в Китаї.Так,там стріляють,а корупція є.У нас за це навіть по нинішньму КПК не садять.В постсовковій Естонії її немає.Думаю справа в менталітеті і культурі.
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13.11.2020 04:14 Ответить
за год несколько сотен таких новостей, только вот ни по одному такому задержанию я не читал что..... дали десятку, конфисковали все, жена с детьми живет в общаге или у родителей.. нихрена этого нет, значит и прокрор и судья тоже бдут строить домики и ездить на теслах и крузаках. людям по ушам проехали, как они работают и сказочке конец
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13.11.2020 08:12 Ответить
український "Полковник Захарченко"
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17.11.2020 12:56 Ответить
 
 