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Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход. ДОКУМЕНТ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский написал заявление об отставке по собственному желанию.
Об этом Уманский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую.
О причинах отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично.
Отдыхайте!" - написал он.
СМИ публикуют заявление Уманского. Документ датирован 12 октября, а не 12 ноября, возможно, ошибочно.
Также на Цензор.НЕТ: В проекте бюджета в первом чтении раздали "плюшек" на 20 млрд грн. Все идет к ручному управлению бюджетом, - Уманский
Топ комментарии
+45 Старый зольдат
показать весь комментарий12.11.2020 18:41
+32 саша паламарчук
показать весь комментарий12.11.2020 18:44
+22 Валерия Ларченко b661826f
показать весь комментарий12.11.2020 18:44
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Невже щось почало доходити?
Против карантина? Нарид должен веселиться на выходных, похер, что больницы переполнены?
Ну и пошел тогда в жопу.
Бубочку попереджали що в кінці його оставлять самого за все відповідати і схоже кінець уже скоро.
сонам iспитуeм злобу i ненависть i каждий день нацiональнi
гiмни на балалайцi хором iсполняeм. Бояться нас жиди та ба-
сурмани, престiж крeпчаeт, мощно возрастаeт дeнь ото дня про-
цент жиров у маслi. Довольнi хами, ситi в ых *****. Гораздо
меньше стало *********, ******* всi вони як папа Карло на
хiмiы в Черкасах. Лiсбiянкi - усi на Соловках.
Мережа піцерій Veterano Pizza після оголошення урядом карантину вихідного дня запропонувала колегам, які не мають сервісу доставки, безкоштовну допомогу з доставкою продукції.
Про це у Facebook повідомив засновник мережі Леонід Остальцев.
"Жодна бізнес-модель не витримає такого фінансового навантаження. Заклади заробляють понад половину від загального грошового обігу саме у вихідні. І забрати таку можливість дорівнює тому, як, скажімо, прострелити дві ноги бізнесу і сказати: "А тепер продовжуй, біжи свій марафон". Тим, хто каже про доставку, одразу дещо поясню: заклади, які відкривалися не у форматі доставки, а працюють як звичайні стаціонарні заклади, не зможуть вижити виключно за рахунок доставки", - пише Остальцев.
І пояснює, що оренду, персонал, меню не створювали з розрахунку take away. Тому заклади не зможуть вийти навіть у нуль - досвід отримав під час першого локдауну, коли Veterano Pizza запустили доставку з піцерії на Майдані.
"От вам кілька цифр: щоб запустити власну доставку у своїй піцерії на Софійській, вже маючи бізнес-модель наших доставочних піцерій проєкту Veterano Pizza Kyiv, що працювала, ми витратили майже $5000. І це дуже скромно, враховуючи, що ми мали підгрунтя - "базу", яку створив Богдан Чабан і наші франчазі", - наголосив ресторатор.
І запропонував уже найближчими вихідними поділитися своєю службою доставки - безкоштовно. Пропозиція діє для закладів, розташованих у районі Майдану Незалежності та які виробляють невелику за розміром продукцію. Як приклад - разом із піцою Veterano Pizza вже можна замовити цукерки із закладу Barman Dicta