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Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход. ДОКУМЕНТ

Внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом Уманский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую.

О причинах отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично.

Отдыхайте!" - написал он.

СМИ публикуют заявление Уманского. Документ датирован 12 октября, а не 12 ноября, возможно, ошибочно.

Также на Цензор.НЕТ: В проекте бюджета в первом чтении раздали "плюшек" на 20 млрд грн. Все идет к ручному управлению бюджетом, - Уманский

Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход 01
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+45
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП - Цензор.НЕТ 9348
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12.11.2020 18:41
+32
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня - тогда на выход - Цензор.НЕТ 4368
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12.11.2020 18:44
+22
Жди,только авакян явно ту бубочку переживет
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12.11.2020 18:44
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Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП - Цензор.НЕТ 9348
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12.11.2020 18:41 Ответить
Немає штатної посади у позаштатного радника, тому заява написана неправльно. За даною формою заяви звільняються працівники які працюють на штатних посадах, згідно штатного розкладу, а позаштатні працівники мають просто просити звільнити їх від виконання обов'язків таких-то за власним бажанням з такої-то дати. Непрофесіонали скрізь.
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12.11.2020 19:12 Ответить
Штатои НЕЗАККОННО функционирующего Офиса Предателя Украины не интересуюсь. Интересуюсь персонажами. А картинка то верная, согласитесь?
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12.11.2020 19:23 Ответить
Ждем авакяна ..Я жду
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12.11.2020 18:41 Ответить
Жди,только авакян явно ту бубочку переживет
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12.11.2020 18:44 Ответить
мало того, ще й особисто одягне віслюку кайданки і на цугундер Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 6564
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12.11.2020 18:55 Ответить
да,похоже для того и оставался Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 815.не смог его беня перекусить
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12.11.2020 19:02 Ответить
так он уволился месяц назад 12.10 2020 а сегодня 12.11.2020 года маладца..опять понты...
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12.11.2020 19:17 Ответить
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 3292 кто,аваков?скорее он бубочку уволит
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12.11.2020 19:19 Ответить
УСЕ пропало,да-зеленый ОКУРОК !!!!
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12.11.2020 18:42 Ответить
Боїться зараження ЗЕсказом?
Невже щось почало доходити?
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12.11.2020 18:42 Ответить
Навіть дату правильну не зміг напистати. Чи це ще місяць тому шаписано?
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12.11.2020 18:43 Ответить
То він навмисно, щоб не відробляти.
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12.11.2020 22:08 Ответить
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня - тогда на выход - Цензор.НЕТ 4368
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12.11.2020 18:44 Ответить
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 2208 кусай за правое ухо
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12.11.2020 20:56 Ответить
Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня - тогда на выход - Цензор.НЕТ 9240
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12.11.2020 18:45 Ответить
Весёлая жизнь у человека он даже месяц не знает какой!
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12.11.2020 18:46 Ответить
А прикинь какой толковый советник от зелоха уходит . Тем больше зеля мандельвошку ценить будет .
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12.11.2020 19:09 Ответить
Как я понимаю человек решил быть в стороне от того негатива, который подобное решение притянет. Его выбор.
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12.11.2020 18:46 Ответить
Все проще) Байден стал презом)))))
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12.11.2020 18:50 Ответить
Ты уже в Канаде , да ? Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 5046
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12.11.2020 18:51 Ответить
Так в октябре, вроде бы и не планировался карантин выходного дня?
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12.11.2020 18:48 Ответить
В октябре и Байдена еще не выбрали)
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12.11.2020 18:59 Ответить
если он "поза штатом", то как можно уйти с "должности"???
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12.11.2020 18:48 Ответить
" Прошу освободить меня от внештатности " - где то так .
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12.11.2020 18:54 Ответить
Что-то я не понял этого демарша.
Против карантина? Нарид должен веселиться на выходных, похер, что больницы переполнены?
Ну и пошел тогда в жопу.
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12.11.2020 18:49 Ответить
Повод это не причина
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12.11.2020 19:00 Ответить
Кто это?
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12.11.2020 18:50 Ответить
кто это и чего он хочет? ну не селёдки же.........
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12.11.2020 18:54 Ответить
шо то знает, раз убегает.... из своего кагала просто так не уходят...видать у него очко барометр. наверное чувствует скорое приближение большого киздеца!!!
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12.11.2020 18:52 Ответить
в бюджеті грошей - максимум на листопад.... зміст працювати дальше, якщо зарплати не буде? Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 9797
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12.11.2020 18:58 Ответить
смешной ты сандик.... такие люди разве на зарплату живут...другое дело шо киздить больше нечего так как уже все скиздили!
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12.11.2020 19:08 Ответить
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 4930
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12.11.2020 19:22 Ответить
Будемо відверті вони всі вже шукають привід щоб звалити і підти в опозицію до влади, це один із них.
Бубочку попереджали що в кінці його оставлять самого за все відповідати і схоже кінець уже скоро.
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12.11.2020 18:54 Ответить
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 7388
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12.11.2020 20:52 Ответить
Країна вибирала Голобородька.
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12.11.2020 23:35 Ответить
Заява в стилі Богдана.
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12.11.2020 19:02 Ответить
Человек был советником, не понравилось, пошел себе и что тут крамольного.
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12.11.2020 19:04 Ответить
А чего заява подписана прошлым месяцем, опечатка.
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12.11.2020 19:05 Ответить
Вирвали з контексту
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12.11.2020 19:49 Ответить
По ходу в Уманського є особистий апарат ШВЛ )
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12.11.2020 19:07 Ответить
Щоб зупинити короновірус треба просто ввести карантин в освіті і культурі.. але зеленський і Єрмак дуже тупі щоб це зрозуміти. Освіту на карантин! Промисловість хай працює. Більшість дітей достатньо дорослі щоб самостійно сидіти в дома. Плюс в більшості є дідусі і бабусі які можуть дивитися за дітьми. Лише одиниці батьків будуть віддавати дітей в садочок. Зеля, ти не тури, а вводь карантин. Бо вже по 200 людей щодня вмирає в Україні від короновірусу
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12.11.2020 19:09 Ответить
Вмирають не від короновірусу, а від ускладнень супутніх захворень.
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12.11.2020 22:10 Ответить
Последний из здравомыслящих покидает команду преЗЕрватива. зеленый дурантин, с открытыми эпицентрами, имеет такую же эффективность как и боржоми при отказе почек.
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12.11.2020 19:11 Ответить
"Дедушка, расскажи нам снова историю на что была похожа жизнь до COVID-19"

Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 1148
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12.11.2020 19:13 Ответить
- Мiй Привиде, нiякоы ***** не робим ми. Ко всiм жидома-
сонам iспитуeм злобу i ненависть i каждий день нацiональнi
гiмни на балалайцi хором iсполняeм. Бояться нас жиди та ба-
сурмани, престiж крeпчаeт, мощно возрастаeт дeнь ото дня про-
цент жиров у маслi. Довольнi хами, ситi в ых *****. Гораздо
меньше стало *********, ******* всi вони як папа Карло на
хiмiы в Черкасах. Лiсбiянкi - усi на Соловках.
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12.11.2020 19:16 Ответить
хтось дає драла, а хтось - допомогу...

Мережа піцерій Veterano Pizza після оголошення урядом карантину вихідного дня запропонувала колегам, які не мають сервісу доставки, безкоштовну допомогу з доставкою продукції.
Про це у Facebook повідомив засновник мережі Леонід Остальцев.
"Жодна бізнес-модель не витримає такого фінансового навантаження. Заклади заробляють понад половину від загального грошового обігу саме у вихідні. І забрати таку можливість дорівнює тому, як, скажімо, прострелити дві ноги бізнесу і сказати: "А тепер продовжуй, біжи свій марафон". Тим, хто каже про доставку, одразу дещо поясню: заклади, які відкривалися не у форматі доставки, а працюють як звичайні стаціонарні заклади, не зможуть вижити виключно за рахунок доставки", - пише Остальцев.
І пояснює, що оренду, персонал, меню не створювали з розрахунку take away. Тому заклади не зможуть вийти навіть у нуль - досвід отримав під час першого локдауну, коли Veterano Pizza запустили доставку з піцерії на Майдані.
"От вам кілька цифр: щоб запустити власну доставку у своїй піцерії на Софійській, вже маючи бізнес-модель наших доставочних піцерій проєкту Veterano Pizza Kyiv, що працювала, ми витратили майже $5000. І це дуже скромно, враховуючи, що ми мали підгрунтя - "базу", яку створив Богдан Чабан і наші франчазі", - наголосив ресторатор.
І запропонував уже найближчими вихідними поділитися своєю службою доставки - безкоштовно. Пропозиція діє для закладів, розташованих у районі Майдану Незалежності та які виробляють невелику за розміром продукцію. Як приклад - разом із піцою Veterano Pizza вже можна замовити цукерки із закладу Barman Dicta
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12.11.2020 19:34 Ответить
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 3131
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12.11.2020 19:35 Ответить
какой-то никто ушел в никуда...печаль.
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12.11.2020 19:42 Ответить
Зеленский(как ответственный за безопасность всех) и исполнительная власть виноваты в провали борьбы с эпидемией.А ВР подыгрывала всеми фибрами ихним хотелкам.Ведь зеля не раз говорил и доказывал на практики,что они все ему должны.В начале был пох...и как бы что-то положить себе в карман и как бы оформить страну сдать после Омана.А сейчас агония. Начинают понимать с кем связались: и отступить для них сложно с одной стороны,а с другой и страну нельзя сдавать.
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12.11.2020 19:58 Ответить
чувак пізДно зрозумів, що зелене лайно з репутації не відіпрати ( чому пзДно? - бо одна пізД(нь)а дівчина його туди спровадила...
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12.11.2020 19:58 Ответить
УХУ!!!
Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід - Цензор.НЕТ 9162
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12.11.2020 20:22 Ответить
ну и ладно, уже сегодня про тебя забудут.
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12.11.2020 21:51 Ответить
Уманський ще живе в жовтні,в зекоманді всі як напідбір генії.
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12.11.2020 23:33 Ответить
А, ломбарды по выходным будут работать?
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13.11.2020 07:33 Ответить
 
 