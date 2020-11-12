Уманский подал в отставку с поста советника главы ОП: Карантин выходного дня? Тогда на выход. ДОКУМЕНТ

Внештатный советник главы Офиса Президента Андрея Ермака Игорь Уманский написал заявление об отставке по собственному желанию.

Об этом Уманский сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Карантин выходного дня? Ок! Тогда - все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую.

О причинах отставки - все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично.

Отдыхайте!" - написал он.

СМИ публикуют заявление Уманского. Документ датирован 12 октября, а не 12 ноября, возможно, ошибочно.

Также на Цензор.НЕТ: В проекте бюджета в первом чтении раздали "плюшек" на 20 млрд грн. Все идет к ручному управлению бюджетом, - Уманский



