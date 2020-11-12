Вице-спикер Кондратюк готова вести заседания Рады, пока Разумков и Стефанчук болеют COVID-19

Народный депутат "Батькивщины", вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила о готовности вести заседания парламента, пока спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно находятся на больничном.

Об этом Кондратюк написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседания парламента. Это мой долг, как вице-спикера, за сложившихся обстоятельствах", - сообщила она.

Нардеп подчеркнула, что ответственно относится ко всем мерам безопасности, носит маску и придерживается социальной дистанции.

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"Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента - является правильным и институционально целесообразным. Что бы ни случилось, главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений", - добавила Кондратюк.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, и спикер парламента Дмитрий Разумков, и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.

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