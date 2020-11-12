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Вице-спикер Кондратюк готова вести заседания Рады, пока Разумков и Стефанчук болеют COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вице-спикер Кондратюк готова вести заседания Рады, пока Разумков и Стефанчук болеют COVID-19

Народный депутат "Батькивщины", вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила о готовности вести заседания парламента, пока спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно находятся на больничном.

Об этом Кондратюк написала в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Чувствую себя хорошо, готова подстраховать коллег и вести заседания парламента. Это мой долг, как вице-спикера, за сложившихся обстоятельствах", - сообщила она.

Нардеп подчеркнула, что ответственно относится ко всем мерам безопасности, носит маску и придерживается социальной дистанции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разумков заболел COVID-19

"Мы все лишний раз убедились в том, что наличие трех человек в руководстве парламента - является правильным и институционально целесообразным. Что бы ни случилось, главный законодательный орган страны должен работать на интересы граждан, проявлять свое лидерство и брать на себя ответственность перед людьми за принятие важных для страны решений", - добавила Кондратюк.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, и спикер парламента Дмитрий Разумков, и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.

Также на Цензор.НЕТ: Богдан о COVID-19 у руководства Украины: "У вас там что, коронавирусное кубло?"

Вице-спикер Кондратюк готова вести заседания Рады, пока Разумков и Стефанчук болеют COVID-19 01

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+2
Якось дивно, шо ці зелені ублюдкі одночасно , тіпо захворіли... Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2935 Шо, падлюки, чекаєте, шо ваш трампель переможе?! Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8601 Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6815
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12.11.2020 19:11
+2
а юлькина фракция , мало того ,что рашистам подигрывает , так ещё и Каломою продалась зе дёшево
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12.11.2020 19:13
+1
Якийсь верхоголовний мор пішов. Може навіть виникнути вірогідність перевиборів, так як вченні заявляють про зміни в психиці у перехворівших на ковід. Хто його знає в якому стані і хто буде керувати дистанціонно країною. Вся країна це ж не один Харків.
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12.11.2020 18:58
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Не говори " гоп" , бо завтра сама захворієш .
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12.11.2020 18:51 Ответить
Да, до такой и надо держать дистанцию.
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12.11.2020 18:57 Ответить
Якийсь верхоголовний мор пішов. Може навіть виникнути вірогідність перевиборів, так як вченні заявляють про зміни в психиці у перехворівших на ковід. Хто його знає в якому стані і хто буде керувати дистанціонно країною. Вся країна це ж не один Харків.
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12.11.2020 18:58 Ответить
Нехай Мендель веде засідання.
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12.11.2020 19:07 Ответить
Якось дивно, шо ці зелені ублюдкі одночасно , тіпо захворіли... Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2935 Шо, падлюки, чекаєте, шо ваш трампель переможе?! Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8601 Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6815
показать весь комментарий
12.11.2020 19:11 Ответить
а юлькина фракция , мало того ,что рашистам подигрывает , так ещё и Каломою продалась зе дёшево
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12.11.2020 19:13 Ответить
а предыдущие 15 лет она типа с перепелиных яиц мужа сотни миллионов на выборы брала, а не у Бени )))
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12.11.2020 19:28 Ответить
Карочє, "райком закрит, все ушлі на фр...самоізоляцію"
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12.11.2020 19:28 Ответить
А Путин возьмет как раз и нападет! Одному Шмыгалю с ним не справиться!
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12.11.2020 20:04 Ответить
Вангую...Шо завтра і Шмигаль шмигне на "ізоляцію"....Керувати країною залишить на Кравчука...А взагалі, шо вони є, шо їх не має (влади)...Ні чого не відбувається....Тож робіть висновки шановні... Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 4205
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12.11.2020 20:53 Ответить
Ага. Итак, ребята, у вас госпереворот: часть олигархата, не связанная со "слугами", выгнала "слуг" из власти.
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12.11.2020 21:10 Ответить
 
 