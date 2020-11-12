Вылету рейса МАУ "Тегеран-Киев" из аэропорта предшествовала отправка еще 10 бортов, - Мамедов

В ходе следствия, которое ведут украинские правоохранители, чтобы установить причины катастрофы самолета авиакомпании МАУ в Иране, были проанализированы данные о всех самолетах, которые утром 8 января 2020 года вылетели из аэропорта имени Имама Хомейни.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, отвечая на вопрос журналиста издания о том, были ли другие гражданские самолеты в зоне действия ПВО, "прикрывающего" аэропорт Тегерана.

"Были самолеты, которые взлетали до украинского борта. Могу сказать, что в рамках нашего следствия, мы изучали данные с информационного ресурса Flightradar 24. Вылету рейса PS752 "Тегеран-Киев" из аэропорта имени Имама Хомейни предшествовала отправка еще 10 бортов. Более того, мы анализировали информацию о последних нескольких десятках вылетов из этого аэропорта, совершенных самолетами МАУ, и в частности, выполненные рейсы данного воздушного судна за последний месяц до катастрофы. Нет сомнений в техническом состоянии самолета и высокой квалификации членов экипажа, так как этот аэропорт считается одним из сложных для пилотов из-за его расположения в местности с горными массивами. Сюда отправлялся лучший экипаж и борт в парке авиакомпании", - заявил заместитель генпрокурора.

Он также подчеркнул, что к уголовному производству приобщены документы Государственного космического агентства Украины с информацией о космических аппаратах, которые 8 января могли зафиксировать обстоятельства этой трагедии.

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Мамедов напомнил, что с января Офис Генерального прокурора направил компетентным органам Исламской Республики Иран 5 запросов о международной правовой помощи. И ни на один не было конкретных и полных ответов.

"Реакция, конечно, была, но я бы, скорее, назвал ее формальной.Поэтому такой, скажем, тематический или профильный, диалог был просто необходим, чтобы получить ответы на вопросы, глядя друг другу в глаза, - сказал он, комментируя второй раунд переговоров. - Или хотя бы услышать аргументацию иранской стороны. Как вы знаете, изначально мы предлагали создать совместную следственную группу по расследованию катастрофы Боинга по аналогии с MH17. У нас колоссальный и результативный опыт работы в этом направлении. И мы напомнили об этом нашим коллегам, как и о способности украинских правоохранительных органов проводить расследование в условиях отсутствия доступа к территориям. Ведь наша предварительная квалификация достаточно жесткая. Согласно Монреальской Конвенции, ратифицированной Украиной и Ираном, это незаконный и умышленный акт насилия. В соответствии с Уголовным кодексом Украины – тяжкое и особо тяжкое преступление против наших граждан и интересов Украины.

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И она влечет привлечение к уголовной ответственности, в том числе и иностранцев. Несмотря на доводы Ирана, Украина имеет полную юрисдикцию расследовать это преступление для установления истины и восстановления прав жертв - родственников 176 погибших пассажиров и членов экипажа".

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

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Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.