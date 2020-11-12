РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5151 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
1 508 5
КС (2131) Вениславский (200)

Общение Вениславского с отдельными судьями КС может свидетельствовать о влиянии на них, - заявление Конституционного суда

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Общение Вениславского с отдельными судьями КС может свидетельствовать о влиянии на них, - заявление Конституционного суда

Визиты Федора Вениславского в Конституционный суд, не связанные с выполнением его полномочий представителя президента в суде, могут свидетельствовать о влиянии на отдельных судей.

Как передает Цензор.НЕТ,  такое заявление опубликовано на сайте суда.

"... Зафиксированные визиты Федора Вениславского в Конституционный Суд Украины, не связанные с выполнением представительства Президента в КСУ, его общение с отдельными судьями могут свидетельствовать о незаконном влиянии на них с целью блокирования рассмотрения дел, что является категорически недопустимым. Предполагаем, что все это может быть связано с его политической деятельностью, поскольку указанные действия не входят в его непосредственные полномочия как представителя Президента в Конституционном Суде Украины ", - говорится в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Изменения Конституции о праве президента назначать директора НАБУ готовы: идет сбор подписей для внесения их в Раду, - Вениславский

В КС проанализировали ряд публикаций и заявлений господина Вениславского, в частности, его интервью от 11 ноября одному из СМИ, в котором он сообщил, что текст решения суда оказался в Офисе Президента в день его принятия 27 октября еще до официального обнародования.

"Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины обращается к представителю Президента в КСУ с требованием сообщить, каким образом и кто в нарушение действующего законодательства передал Офису Президента текст решения Конституционного Суда Украины еще до официального обнародования на официальном веб-сайте Суда", - отметили в суде.

Также в суде считают, что дискредитировать КС пытается не только Вениславский, но и председатель НАПК Александр Новиков, который "ведет информационную войну с целью скрыть свои неправомерные действия по выполнению решения КСУ и избежать юридической ответственности за это".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине должна быть чисто президентская форма правления, - Вениславский

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тупицкий пытается шантажировать Президента Украины.10я власть.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:12 Ответить
Дійсно не хорошо. Так званних судів давно пора ізолювати на нарах з конфіскацією.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:16 Ответить
Да ладно прикидываться девственниками. Бардель и есть бардель. Кучма первый был завсегдатай.
показать весь комментарий
12.11.2020 19:17 Ответить
Ну ви ж судді чи хто! Повинні і зобов*язані оперувати фактичними доказами, а не домислами. Недопустимо суддям такого високого суду опускатися до рівня пліткарів. Дійсно варто би було їм "самоізолюватися" за власним бажанням.
показать весь комментарий
12.11.2020 20:00 Ответить
Факты которые происходят вокруг КС подтверждают,что и президент и, КС нарушили законы.И они должны отвечать.
показать весь комментарий
12.11.2020 20:14 Ответить
 
 