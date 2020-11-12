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Богуслаев (65) Мотор_Січ (122)

Богуслаев остановил работу "Мотор Сич", начали сокращение сотрудников из-за отсутствия заказов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Богуслаев остановил работу

Работа ПАО "Мотор Сич" прекращается, а сотрудники отправляются "в простой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают городские СМИ Запорожья, ссылаясь на работников предприятия, которые уже ознакомились с соответствующим приказом своего руководства, которое поясняет свое решение эпидемиологической ситуацией.

Как известно, в настоящее время фактически управляет "Мотор Сиччю" почетный президент Вячеслав Богуслаев, хотя такой должности в штатном расписании нет. Он с 90-х годов управлял предприятием, а после приватизации и до продажи контрольного пакета китайским инвесторам в 2016 г. был его собственником. ПАО "Мотор Сич" до сих пор официально руководят топ-менеджеры, которые были назначены в конце 2015 года Богуслаевым перед заключением сделки с китайцами. Поскольку акции ПАО "Мотор Сич" арестованы судом по политически мотивированному уголовному расследовании, предприятие три года не проводит собрания акционеров, а это, в свою очередь, не позволяет владельцам акций назначить новый менеджмент и переизбрать органы управления АО.

Эксперты связывают остановку производства на "Мотор Сичи" и сокращение численности сотрудников со сложным экономическим положением предприятия. Российский рынок утрачен с 2014 г., а поставки в достаточном объеме на рынок КНР невозможны из-за того, что украинская власть с 2017 года блокирует китайским акционерам доступ к предприятию, 2019 год завершен с чистым убытком 532,72 млн грн., перед этим первое полугодие 2019 года — "минус" 426 млн грн., первый квартал 2020 года — "Мотор Сич" отчитывается о чистом убытке в размере 219 млн грн. Из-за ухудшения ситуации завод только за 2 последних года покинули свыше 4,5 тысяч сотрудников, а в целом за время нестабильности было потеряно порядка 8 тыс. сотрудников. Суды рассматривают дела о растратах и хищениях руководителей АО "Мотор Сич" на сумму около 0,5 миллиарда гривен. Недавно правоохранители раскрыли кражу с завода авиационного двигателя, который один из руководителей предприятия пытался сбыть у себя в гараже.

Ранее заместитель главы одного из профильных комитетов ВРУ заявил, что Вячеслав Богуслаев получил от китайцев около миллиарда долларов, а арест акций позволяет ему и подконтрольному ему менеджменту предприятия до сих пор осуществлять фактический контроль над предприятием и до сих пор бесконтрольно грабить "Мотор Сич". Данная схема была реализована Богуслаевым совместно с экс-президентом Петром Порошенко и руководителем СБУ.

Китайские собственники контрольного пакета акций с момента его покупки из-за арестов акций не имеют влияния на управление АО "Мотор Сич", соответственно, не могут вмешаться в ситуацию, уволив неэффективный менеджмент Богуслаева, и восстановить нормальную деятельность завода. А последние несколько месяцев китайские инвесторы безуспешно пытаются в украинских судах отменить действующие аресты, чтобы получить доступ к управлению активом, в который инвестировано около миллиарда долларов. В частности, они направили в украинское Министерство юстиции Украины претензию о намерении обратиться в международный арбитраж и взыскать с Украины $ 3,5 млрд за ущерб, причиненный им действиями украинских органов власти.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+49
Мотор-сич на 90% голосовала за клоуна, поэтому можно с уверенностью сказать, что работники предприятия сделали себя разом!
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12.11.2020 19:13
+45
Богуслаев остановил работу "Мотор Сич", начали сокращение сотрудников из-за отсутствия заказов - Цензор.НЕТ 2880
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12.11.2020 19:17
+24
ШОУ МАСТ ГО ОН !!!!!!

Богуслаев остановил работу "Мотор Сич", начали сокращение сотрудников из-за отсутствия заказов - Цензор.НЕТ 4108
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12.11.2020 19:18
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Богуслаев остановил работу "Мотор Сич", начали сокращение сотрудников из-за отсутствия заказов - Цензор.НЕТ 5535
Богуслаев остановил работу "Мотор Сич", начали сокращение сотрудников из-за отсутствия заказов - Цензор.НЕТ 9673
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12.11.2020 19:43 Ответить
Да всё это закономерно. Все ждали этого и не для кого на "Моторе" это не стало громом среди ясного неба. богуслаев годами разворовывал завод и выводил деньги через структуры которыми "мотор" оброс.
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12.11.2020 19:48 Ответить
Можно только порадоваться за людей, которые наголосовали себе сокращения...
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12.11.2020 19:50 Ответить
Так им уже рассказали что это Порох виноват.
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12.11.2020 20:15 Ответить
"Раніше заступник голови одного з профільних комітетів ВРУ заявив..."-чи не занадто пафосно,як на пєрдьож Дубінського ?
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12.11.2020 20:01 Ответить
Олігархи знищать цю країну. Зеля теж допомагає.
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12.11.2020 20:17 Ответить
Просто Китаю и той стороне невыгодно наше двигателестроение. А вдруг с Турцией будут контракты. А так - ослабить "вероятного противника".
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12.11.2020 20:27 Ответить
Это да. Турки уже беспилотники с нашими движками испытывают, но рашка и богуслаев из себя вывернутся, лишь бы Украине хуже стало.
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12.11.2020 20:30 Ответить
тварь москальская Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 2596
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12.11.2020 22:48 Ответить
туркам и накуй те движки не нужны, никто их уже не испытывает
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12.11.2020 23:05 Ответить
То есть в Украинских новостных сообщениях врут когда говорят что прошли испытания 5-го ноября 2020 года?
А кому тогда нужны движки?
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13.11.2020 00:55 Ответить
нет, не врут. испытания прошли, и по результатам тех испытаний решили ставить движки свои, турецкие. они и работают тише, и жрут меньше.
http://itnews.com.ua/news/91505-turki-ne-khotyat-pokupat-dvigateli-u-quotmotor-sichquot
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14.11.2020 01:36 Ответить
https://news.24tv.ua/ru/turcija-otkazalas-ispolzovat-ukrainskie-poslednie-novosti-ukrainy_n1455131
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14.11.2020 01:36 Ответить
Шариковы выбрали Шариковых ! исход очевиден !
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12.11.2020 20:44 Ответить
"Моторь СИЧ,ТАВАР"ЄШЬЧЄ"!!!
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12.11.2020 22:05 Ответить
Результат роботи Айвара і Масі.
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12.11.2020 20:45 Ответить
ватники на улицу))
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12.11.2020 20:51 Ответить
Давно пора национализировать этот завод а богуслаева на нары..или хай бабло с офшеров платит откуп и депортировать рашестан его любимый.
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12.11.2020 20:55 Ответить
Национализировать по сути единственный крупный машиностроительный завод страны, который до сих пор каким-то чудом работает? Зачем? Чтобы развалить как "Антонов" и "Южмаш"?
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12.11.2020 21:15 Ответить
Нет конечно же под руководством этого мерзкого человека будет очень развиватся)) сынок покупает многомиллионные острова в италии ( вто время как там сокращают штат,не платят полностью зар плату) а прежде всего этот прекрасный руководитель через фирмы прокладки продает кимчанырчикам всяким контрольный пакет акций..конечно же под его руководством это предприятие ждет светлейшее будующее...
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12.11.2020 22:07 Ответить
Руководство "Мотор Сич" на две недели отправляет сотрудников в простой АО "Мотор Сич" с 16 по 29 ноября отправляет в простой сотрудников вспомогательных цехов и людей старше 60 лет. На такие меры руководство предприятия пошло с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом 061 сообщили на предприятии. На "Мотор Сич" заверяют: все сотрудники получат 2/3 от оклада. Больше того, сам завод продолжает бесперебойно работать. На заводе следят за соблюдением карантинных мероприятий. Все сотрудники обязательно проходят температурный скрининг и находятся в масках (респираторах).
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12.11.2020 20:55 Ответить
Вот вам и прихватизация. Вот вам и повышение тарифов на електроенергию. Ето чтобы в воюющей стране останавливали стратегические предприятия за ето не сажать нужно за ето расстреливать нужно прямо в кабинете
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12.11.2020 21:08 Ответить
Кого?
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12.11.2020 22:32 Ответить
"...Недавно правоохранители раскрыли кражу с завода авиационного двигателя, который один из руководителей предприятия пытался сбыть у себя в гараже...?

Народ! В якій ще країні таке може бути?
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12.11.2020 21:25 Ответить
Что тебя удивляет? Вокруг "Военного городка" в Запорожье много гаражей где спецы и отставные авиатехники перебирают авиадвигатели. Запчасти же есть где брать. Сколько скандалов на заводе было когда обнаруживались массовые хищения запчастей.
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12.11.2020 22:37 Ответить
Можеш собі уявити, що Маск взяв молоток і зубило і пішов в гараж ремонтувати ракету?
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13.11.2020 00:58 Ответить
Сравнение неточно как и все сравнения.
Ты наверное или давно был в Украине или плохо ориентируешься в особенностях.
Вокруг любого крупного завода есть целая сеть схематозных контор по потрошению финансов завода его начальниками и управленцами. Всякие сервисы, торговые дома, подрядчики, поставщики, консультанты.
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13.11.2020 01:24 Ответить
Так я ж і питаю: "в якій країні ще може бути таке?"
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13.11.2020 10:07 Ответить
Нема грошей на зарплатню робітникам? Нехай Богуслаєв продасть острів в Італії, який нещодавно придбав.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/08/3/7261619/
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12.11.2020 22:01 Ответить
Судя по всему уже не имеет отношения к предприятию. Типа консультанта.
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13.11.2020 00:25 Ответить
Трижды ха. богуслаев врос в завод.
"Мотор" это просто копия государства которым управляют в стиле хутина\януковоща. В котором приближенным к телу богуслаева всё и в неограниченном количестве, а остальным произвол начальства и имитация заботы в виде пафосной трескотни про трудовые свержения, ветеранов и "девятоемая".
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13.11.2020 01:03 Ответить
Юридически ничем не обязан. В любой момент может плюнуть и уехать на Канары.
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13.11.2020 01:48 Ответить
Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 2067
Не-а. Не может. Что он там делать будет на Канарах . Человек привык командовать. Его на заводе, даже высокие чины "генерал" называют.
А юридически... Кто там знает каким китайцам он завод продал и как по китайски богуслаев пишется.
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13.11.2020 01:57 Ответить
Навіщо на Канари? Його чекає власний острів Галлінара біля узбережжя Італії. Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 1193
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13.11.2020 17:02 Ответить
Ця схема була реалізована Богуслаєвим спільно з експрезидентом Петром Порошенко і керівником СБУ. - и все это со слов ДУБИНСКОГО! Не, ну а чьо? Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 1722 Кому ж исчьо верить-то, как не Дубинскому https://ukranews.com/news/720371-dubinskij-schitaet-chto-boguslaev-soznatelno-unichtozhaet-motor-sich-posle-prodazhi-svoih-aktsij
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12.11.2020 22:32 Ответить
НИКОГДА Китай не будет вкладывать деньги в зарубежное высокотехнологичное предприятие, чтоб покупать у него готовую продукцию. Разве что использовать его как филиал для производства поближе к рынкам сбыта (кому кроме РФ?). В таких случаях он обычно просто копирует всё что может, и осваивает выпуск у себя. Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 1714
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13.11.2020 01:18 Ответить
Мотор-Січ - банкрут. Перед тим КрАЗ, а ще Миколаївський суднобудівний... Бачу суто аграрну країну без своєї землі - тому що вона продана світовим агрохолдингам, з окремо виділеним аутсурсинговим ІТ-сектором (без готового кінцевого продукту, для "разових" послуг так би мовити, як гандони). От і фсьо...***..сумно ...(с)
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13.11.2020 01:20 Ответить
херой расии багуслаев... сначала украл предприятие, потому этот херой перенес производство на кацапстан и беларусь... херой...
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13.11.2020 06:10 Ответить
Власть умышленно банкротит Мотор.
Они считают, не должно быть в Украине технологических предприятий.
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13.11.2020 09:53 Ответить
Богуслаев умышленно банкротит завод, а точнее разворовывает
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13.11.2020 11:23 Ответить
Богуслаев не дает работать Антонову или сволочь что не поставляет двигатели врагу?
А больше никому эти двигатели не нужны.
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13.11.2020 12:29 Ответить
И тут Порошенко виноват )))))) а почему не указан автор статьи?
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13.11.2020 11:22 Ответить
ВРАЖИНА ЗАДЕРГАЛСЯ !!! ЗНАЕТ ЧТО СКОРО ДЯДЯ СЭМ ПРИЙДЕТ !)
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13.11.2020 15:54 Ответить
И что по вашему сделает "Дядя Сэм"??? Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень - Цензор.НЕТ 7605
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13.11.2020 20:27 Ответить
Накангец!
наканец можно открывать 55-ое уголовное дело против Адского Порошенко!
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15.11.2020 12:48 Ответить
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