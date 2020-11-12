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В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов

За год в Полтавской области ситуация с качеством дорог в области корне меняется.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА, об этом сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на пресс конференции по случаю пребывания в должности 1 год, сейчас уже построено и положено асфальтового покрытия на 235 км дорог государственного и местного значения в области. Для примера: в прошлом году было отремонтировано лишь 117 км дорог, а в 2018 году - 122 км.

"В этом году государственные инвестиции в дорожную инфраструктуру Полтавщины составили 15 миллиардов  гривен. Это рекордные цифры ", - отметил Олег Синегубов.

Службой автомобильных дорог в Полтавской области уже построено и отремонтировано 132,7 км дорог. Одновременно Агентство местных дорог Полтавской области уже почти на 100% отремонтировало те дороги, которые были запланированы в этом году - 92 км.

В частности в 2020 году завершено одни из самых масштабных национальных проектов - ремонт трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский в пределах города Полтава и строительство первой очереди объездной вокруг Полтавы. Также начат капитальный ремонтировать дороги Чернухи-Лубны, которая сочетает менее 11 населенных пунктов. Этот автодорога полностью отремонтируют в следующем году. Кроме этого, активно строится "бетонка", первый украинский хайвей Н-31 Днепр-Решетиловка, а также дорога государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский на всей территории Полтавщины.

В следующем году, добавил Олег Синегубов, в планах не только сохранять тенденцию, но и наращивать темпы строительства и ремонта особенно местных дорог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Несмотря на попадание Полтавы в "красную зону", работу транспорта прекращать не будут, - глава ОГА Синегубов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+11
В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 5471
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12.11.2020 19:33
+8
По ИВЛ-ам будут ездить...Гуляй рванина) Сколько той жизни....
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12.11.2020 19:29
+7
меня, к примеру, как экономиста, всегда напрягает рост чего-нибудь на 100 процентов за год.
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12.11.2020 19:38
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По ИВЛ-ам будут ездить...Гуляй рванина) Сколько той жизни....
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12.11.2020 19:29 Ответить
Сколько тех жизней.
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12.11.2020 19:32 Ответить
меня, к примеру, как экономиста, всегда напрягает рост чего-нибудь на 100 процентов за год.
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12.11.2020 19:38 Ответить
Согласен с вами на 100%. В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2324
Надеюсь так не напрягает? В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 6431
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12.11.2020 19:47 Ответить
А 2020 рік вас ненасторожує ?
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12.11.2020 21:08 Ответить
мене все насторожує з квітня 2019 року
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12.11.2020 21:27 Ответить
2 года назад ехать через Полтаву и Харьков было устрашающе. Кто ездил, понимает.
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12.11.2020 19:30 Ответить
Два года назад я ездил в Полтаву. Дорога прекрасная, трасса на Киев - шикарная. Так что не трынди, лахтинский!
Кто вам тексты такие дебильные пишет?
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12.11.2020 19:41 Ответить
Извиняюсь, в этом году далее Моршина не ездил в ту сторону, а до Полтавы года два не ездил, да, к вопросу, а вот по краешку Полтавы , так сказать, ну там, что то типа окружной, то же сделали?
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12.11.2020 19:49 Ответить
Два с половиной -три года назад начинали по краям, закончить неуспели, сейчас не в курсе.
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12.11.2020 19:57 Ответить
...не успели. От Полтавы и до Харькова и вниз по обводной - колдобина на рытвине (было в 2018-м и оставалось в 2019-м!). Та не брешiть!
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12.11.2020 20:08 Ответить
"Вниз"?) это куда? На Красноград - узковата, но вполне нормальная.
На Харьков - 40км нормальна, дальше давно не ездил.
На Киев - нормальная. Так шо - ти не бреши.
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12.11.2020 23:19 Ответить
Я не знаю, как у вас в цацапии, но во всём нормальном мире указывают по компасу : вниз - на юг, вверх - на север.
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17.11.2020 07:17 Ответить
Кто там ездил, тот тропы Хошимина не боиться. И даже дороги от Бедевля до Солотвино на Закарпатье. В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 7689
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12.11.2020 20:10 Ответить
Шо, аж 5 км? да и сколько тут осталось то до конца 2020 года?
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12.11.2020 19:32 Ответить
Это оговорка по-Фрейду . ))
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12.11.2020 21:24 Ответить
В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 5471
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12.11.2020 19:33 Ответить
Отого шматка якраз хватить. Нанести ним маску на прєзідєнтське ліцо !
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12.11.2020 21:43 Ответить
Пральна. Умерщих от КОВИДа на кладбище приятнее везти будет!
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12.11.2020 19:34 Ответить
Наремонтировали... Я уже писал когда-то: одна из дорог, соединяющих Днепр и Полтаву. Центр страны, Полтавская обл. Дорога идет через весь Машевский р-н. 6 лет не ремонтировалась совсем, убита напрочь. В этом году отремонтировали, но не хватило, чего-то, на 15 км дороги и опять обещания, отремонтировать, в который уже раз, в следующем году.
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12.11.2020 19:35 Ответить
когда?тут до конца года один карантинный месяц,к тому же зимний остался В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 7578
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12.11.2020 19:40 Ответить
каждьій финансист понимает как важно , и самое главное ,деньги освоить до конца года, а что-то делать-не обязательно. Можно тупо перегнать безнал в нал. доллар, когда енная сума в наличии, и достоточно крепкая сумма, никакие судьі не страшньі и любая власть побоку
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12.11.2020 19:55 Ответить
Народ уже ни на что не надеется и ездит по обочинам, а в хорошую погоду- грунтовкой.
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12.11.2020 20:07 Ответить
А в 2021 году ?
Или строить будут только в в 2020 ? ))
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12.11.2020 19:48 Ответить
Та ну вас В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 1536 , з таким - строітєльством . Коли ви вже закінчите ремонтувати 2 км траси Полтава-Кременчук ,, за мостом через р. Псел , в сторону Щербаків .?? З середини травня і до цих пір ,, півроку ! всього близько 2 км дороги не можете відремонтувати В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 3205 . !! Жах просто ,, що не їду там то стою в заторі по півгодини , а одного разу літом простояв більше часу , плюнув , розвернувся і поїхав на Кременчук через Горішні Плавні .!!
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12.11.2020 19:48 Ответить
Покойников не будет трясти в гробах!
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12.11.2020 19:52 Ответить
можно не дороги а дорожки, экономия
В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 646
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12.11.2020 19:52 Ответить
мама дорогая!люди умирают!
а вам дороги!ну чтож когда вам потребуется ивл...........главное дорога..да да!
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12.11.2020 19:56 Ответить
Татьяна Бобошко А как "скорая" будет ездить? К моим соседям-пенсионерам приезжают и маты водилы слышно за пару сотен метров. Клянется, что последний раз сюда приехал, а будут заставлять - уволиться.
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12.11.2020 20:10 Ответить
С какого расчетного счёта, с коронавирусного? Асфальт в обмен на кислород😡😡😡В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 1036
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12.11.2020 20:03 Ответить
Трассу в сторону Донбасса надо делать бетонную. Что бы танки и другая тяжелая техника в кратчайшие сроки вышли на линию атаки.В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 2593
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12.11.2020 20:13 Ответить
дороги дороги! ко мне скорая не приехала по дорогам киева!
а к знакомой ехала сутки! чтоб вы понимали у нее сатурация была 50!

а дороги..знаете я ребенком была очень далеко..там дорог не было..большак были..и ничо..скорые летали и спасали.
как говорится плохому танцору яйца мешают..
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12.11.2020 20:57 Ответить
Татьяна Бобошко Вы не видели ту "дорогу". "Скорая" пока приезжает, по серьезным вызовам. Но там ямы такие, что их уже и не объедешь не переедешь. Там, где можно- объезжают по селам, а где нельзя...И представьте, как везти больного, по таким дорогам. Сердце, инсультов много, даже у молодых и пр.
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12.11.2020 21:21 Ответить
Татьяна Бобошко И это при том, что в Полтавской области и, конкретно в Машевском р-не добывают много газа. А дороги нет.
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12.11.2020 21:22 Ответить
Здається,є якийсь зв'язок між збудованими при Зєлі дорогами,й смертністю в епідемії...
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12.11.2020 21:40 Ответить
То есть них.уя в квадрате?)
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12.11.2020 22:35 Ответить
Задача 1: Скільки можна обладнати місць в інтенсивній терапії під час епідемії Covid-19 замість 1 км побудованої дороги, коли обладнати 1 місце в реанімації коштує 60 млн. гривен, а середня вартість будівництва 1 кілометра автодороги першої категорії з асфальтобетонним покриттям в 2020 році в Україні становить 170,6 млн грн. Задача 2(філософська) : Cкільки людей помре від Covid-19 без місця в реанімації по відношенню до кількості км відбудованих доріг?
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12.11.2020 22:37 Ответить
Пока эту дорогу построят,старую решетиловкую убьют наглухо.А самое главное затраты на километр были 118 млн гривен в прошлом году а в этом уже 200 млн.
И как местный житель скажу что на фиг нам ваша бетонка так как зимой если ее не будут поливать реагентами то будет полный трындец. У 2020 році на Полтавщині побудують і відремонтують удвічі більше доріг, ніж торік, - голова ОДА Синєгубов - Цензор.НЕТ 1646
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12.11.2020 22:53 Ответить
Харьков - Киев от Решетиловки до Белоцерковки 25 км 2-х полоска. С марта месяца закрыли 4 полоску и до сих пор дрочат
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13.11.2020 07:03 Ответить
 
 