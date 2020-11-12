В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов

За год в Полтавской области ситуация с качеством дорог в области корне меняется.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу ОГА, об этом сообщил председатель Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов на пресс конференции по случаю пребывания в должности 1 год, сейчас уже построено и положено асфальтового покрытия на 235 км дорог государственного и местного значения в области. Для примера: в прошлом году было отремонтировано лишь 117 км дорог, а в 2018 году - 122 км.

"В этом году государственные инвестиции в дорожную инфраструктуру Полтавщины составили 15 миллиардов гривен. Это рекордные цифры ", - отметил Олег Синегубов.

Службой автомобильных дорог в Полтавской области уже построено и отремонтировано 132,7 км дорог. Одновременно Агентство местных дорог Полтавской области уже почти на 100% отремонтировало те дороги, которые были запланированы в этом году - 92 км.

В частности в 2020 году завершено одни из самых масштабных национальных проектов - ремонт трассы М-03 Киев-Харьков-Довжанский в пределах города Полтава и строительство первой очереди объездной вокруг Полтавы. Также начат капитальный ремонтировать дороги Чернухи-Лубны, которая сочетает менее 11 населенных пунктов. Этот автодорога полностью отремонтируют в следующем году. Кроме этого, активно строится "бетонка", первый украинский хайвей Н-31 Днепр-Решетиловка, а также дорога государственного значения М-03 Киев-Харьков-Довжанский на всей территории Полтавщины.

В следующем году, добавил Олег Синегубов, в планах не только сохранять тенденцию, но и наращивать темпы строительства и ремонта особенно местных дорог.

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