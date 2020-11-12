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взятка (5958) КС (2131) электронное декларирование (1015) Антикоррупционный суд (1070) Центр противодействия коррупции (217)

ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против главы Дружковского горсуда Молибоги, - юрист ЦПК Валько

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против главы Дружковского горсуда Молибоги, - юрист ЦПК Валько

Из-за решения КСУ Высший антикоррупционный суд был вынужден закрыть дело о недостоверном декларировании в отношении главы Дружковского горсуда Геннадия Молибоги. Также Молибогу обвиняют в двух эпизодах взяточничества.

Об этом сообщил в Фейсбуке юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько, информирует Цензор.НЕТ.

"Он (Молибога. - Ред.) не внес в декларацию сведения о двух земельных участках в Донецкой области, стоимость которых превышала 250 прожиточных минимумов, за что была предусмотрена уголовная ответственность. Но благодаря решению КСУ это теперь не преступление", - написал Валько.

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Юрист отметил, что судью Молибогу могут привлечь к ответственности за взяточничество.

"1) относительно получения неправомерной выгоды за решение о непривлечении к административной ответственности.

2) относительно получения взятки за решение об освобождении от ответственности двух пьяных водителей. По этому же делу судье также инкриминируется недостоверное декларирование (сокрытие факта приобретения и пользования автомобилями Porsche Cayenne и Audi Q7), но в этой части дело скоро закроют", - написал Валько.

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"А знаете, что еще смешно. Судья, против которого было два дела за получение взятки и одно за ложь в декларации и который был отстранен на время суда от правосудия, 16 апреля 2020 был все равно выбран собранием судей председателем суда на три года", - добавил юрист ЦПК.

ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против главы Дружковского горсуда Молибоги, - юрист ЦПК Валько 01

Автор: Ольга Лузан
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А есличестно, - достали уже эти шакалы-волки. Что-то надо менять.
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12.11.2020 20:05 Ответить
ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против главы Дружковского горсуда Молибоги, - юрист ЦПК Валько - Цензор.НЕТ 5487
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12.11.2020 20:11 Ответить
Шось не складывается у нас с "добропорядочностью" судей...о которой многие так говорили, это уже явные признаки ее отсуствия, так что не смешно это все, а скорей наоборот
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12.11.2020 20:12 Ответить
Та нам в Украине, просыім людям как-то Пофуй хто шо закрыл у себя из алигархов.
Страна при клоунах, парикмахерах. фотографах, массажистах и прочих идиотах при власти в Украине.
Раньше с2014 года воевали, убивали сволочей кацапских напавших в Украину с оружием что-бы нас всех убить,уничтожить,покорить, поработить. и тд.

Мы смеялись с кацапов, которые катятся ко дну, а теперь после 20 мая 1920 года мы в Украине сами, благодаря кегебовскому теперь уже не подполковнику кацапского кгб-фсб а генералу кацапского кгб-фсб товарищу Жидкову из 95 квартета пианистов с огромными землями на территории Украины.
Опять дожили, *** до советского союза в Украине, когда кацапские кегебешные-фсбешники получают в Украине столько земли, сколько простому украинцу и не снилось.
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12.11.2020 20:37 Ответить
Какие молодцы, эти 47 депутатов... зажопинцев и к тому же мерзавцев! Нехило наверное, им прилипло от тех хапуг, которых они отмазали от ответственности отменой КС известного Закона.
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12.11.2020 21:01 Ответить
 
 