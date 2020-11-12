ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против главы Дружковского горсуда Молибоги, - юрист ЦПК Валько

Из-за решения КСУ Высший антикоррупционный суд был вынужден закрыть дело о недостоверном декларировании в отношении главы Дружковского горсуда Геннадия Молибоги. Также Молибогу обвиняют в двух эпизодах взяточничества.

Об этом сообщил в Фейсбуке юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько, информирует Цензор.НЕТ.

"Он (Молибога. - Ред.) не внес в декларацию сведения о двух земельных участках в Донецкой области, стоимость которых превышала 250 прожиточных минимумов, за что была предусмотрена уголовная ответственность. Но благодаря решению КСУ это теперь не преступление", - написал Валько.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВАКС закрыл дело о недостоверном декларировании против экс-директора "Укроборонпрома" Букина

Юрист отметил, что судью Молибогу могут привлечь к ответственности за взяточничество.

"1) относительно получения неправомерной выгоды за решение о непривлечении к административной ответственности.

2) относительно получения взятки за решение об освобождении от ответственности двух пьяных водителей. По этому же делу судье также инкриминируется недостоверное декларирование (сокрытие факта приобретения и пользования автомобилями Porsche Cayenne и Audi Q7), но в этой части дело скоро закроют", - написал Валько.

Также на Цензор.НЕТ: НАПК не может проверить финансирование Партии Шария из-за решения КС

"А знаете, что еще смешно. Судья, против которого было два дела за получение взятки и одно за ложь в декларации и который был отстранен на время суда от правосудия, 16 апреля 2020 был все равно выбран собранием судей председателем суда на три года", - добавил юрист ЦПК.