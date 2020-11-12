Бно-Айриян: Не нужно все закрывать к чертовой матери. Важно включить голову, а не махать веслом
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Экс-глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян считает, что большинство заведений, которые из-за карантина закроются на выходные, не являются местами массового заражения. Он предлагает проанализировать данные мобильных операторов, чтобы понять, где и как именно люди заражаются COVID-19.
Свою позицию Бно-Айриян озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
Экс-глава Киевской ОГА назвал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом "реально катастрофической" и отметил, что не понимать этого могут только люди, которые не побывали в больнице. Он считает, что без быстрых и решительных действий в Украине скоро может быть по более чем 20 тыс. новых случаев коронавируса в сутки.
"Не нужно все закрывать к чертовой матери. Важно включить голову, а не махать веслом. Ну просто это же так не работает.
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Мы же живем в ХХІ веке, где все - это одни большие данные (big data). Ну вот почему не провести вместе с мобильными операторами серьезный анализ того трафика людей. Где целый цифровой вице-премьер Михайло Федоров (Mykhailo Fedorov)? Это же его сейчас должен быть выход. И такая система или модель должны были быть разработаны давно, не в ноябре", - пишет Бно-Айриян.
Подобный анализ позволил бы точечно определить и закрыть заведения, в которых происходит больше всего заражений.
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"Ну и второй вопрос – работа. Это сложнее. Но тоже реально. Важно максимально стимулировать людей перейти в онлайн и работать из дому. Простыми методами и просьбами не обойдешься. Нужен иной подход. ... Но всех закрывать дома и лишать заработка – нельзя ни при каком раскладе. COVID веслом не победить", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Не-не, веслом тоже надо. Стёпе по яй*ам
1. З якого це переляку він об'їхав пів країни? Нащо він це робив?
2. Якщо ти бачив в лікарнях ці неподобства, то куди ти звертався щоб їх усунули? Перед ким ставив ці проблеми?
Чи воно може на темі ковіда тільки піаритися, щоб про нього Бно не забули?
Согласно данным, которые обнародовали правоохранительные органы РФ, в ТРЦ "М5 Молл" в Рязани горит около 400 квадратных метров площади. Очаг возгорания назван крупным, высокой задымленности способствует огромное количество пластиковых конструкций и деталей.
Также понятно, что повреждена крыша здания и рухнула одна из стен ТРЦ.
https://youtu.be/S2Eir3oQgBM
та скорее всего рестораторы бузят-это мстят бубочке за собственный выбор в 2019...
кто заболел в легкой форме?он что не заболеет через полгода? или через год?
этот вирус походу надолго! и надо быть готовым к встрече с ним! а не у меня иммунитет? да срать хотел ковид на ваш иммунитет!
Данные по смертности от КОВИД ясно показывают, что решающий вклад в эпидемию сделал не запуск общественного транспорта и полноценная работа на предприятиях и в офисах, а летний разгул в отпусках, так что в принципе все понятно, что массовые гуляния и пьянки нужно глушить.