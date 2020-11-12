"ЕС" заняла первое место на выборах в Киевский облсовет и получит 25 мандатов, - Сюмар
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Партия "Европейская Солидарность" заняла первое место на выборов в Киевский областной совет.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат "ЕС" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.
"17 дней понадобилось ТИК, чтобы наконец подвести официальные результаты выборов в Киевский областной совет. Возможно, так долго считали, потому что уверенное первое место здесь получила "Европейская солидарность". Наш результат почти сто тысяч голосов! Поэтому у "ЕС" будет 25 депутатов, 22 - у Слуг, по 14 у "За майбутне" и у "Батькивщины", 9 у ОПЗЖ", - написала Сюмар.
Депутат отметила, что в партии готовы к переговорам с проукраинскими политическими силами, которые разделяют программные принципы "Европейской Солидарности" в области. "Воля избирателей в области очевидна - формирование большинства во главе с "ЕС", - отметила она.
Сюмар, также сообщила, что "ЕС" победила на выборах председателей десяти ОТО на Киевщине, но объявление их победителями "пока затягивают всеми возможными способами".
Нардеп напомнила, что впереди обжалование результатов в Василькове, перевыборы в Украинке, Броварах и Борисполе. "В каждом из этих городов будем бороться за победу", - заявила представитель "Европейской Солидарности".
Пожалуйста, подождите...
И практически каждый день, лживые соцопросы рассказывают про то, что если выбирать парламент и президента сейчас, то победят зеленский и слуги-уроды.
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Ніколи ще 73% громадян України, які ходили на вибори, не жили, з-за Порошенка, так погано, як при Зеленському…
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«Парахабот» - «ЗЕдебилу:
- "Как вам второй год правления вами выбранных ублюдков?"
- Ты что, о политике сильно хочешь поговорить? Других проблем нет?"
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І настане час, коли один крикне: «Довбо.оби!!!», а у відповідь тисячі заволають: «Мы за него ваще не галасавали!!!»Ну, як тобі "підбірочка"? Вже 44-та сторінка анекдотів на файлі "Блазень"... ( У решти президентів і ВАНОЇ - по 5-6... Не "сторінок, а просто, анекдотів...)
"Євросолідарність"- 32
"Удар" - 31,
"Єдність" - 13,
ОПЗЖ -12
"Слуга народу" 12,
"Батьківщина" - 11
"Голос "- 9.
61 -більшість.Може бути сформована.
"Удар" - 31,
"Батьківщина" - 11
"Голос "- 9.
"Слуга народу" 12 ЧИ/АБО Єдність. 13
Кличко має вибір... Слуг чи Єдність... БУДЕ ТОРГ.
ЄС,СН -ПНХ.
10 октября Центр Разумкова и КМИС опубликовали результаты соцопросов по парламентским и президентским симпатиям украинцев. Замеры проводились независимо друг от друга: Центр Разумкова опрашивал украинцев с 30 октября по 5 ноября методом личного интервью; КМИС - с 17 по 24 октября и с 5 по 8 ноября методом телефонного интервью.
По данным КМИС, рейтинг партии кума Путина Виктора Медведчука среди определившихся с выбором респондентов за месяц вырос на 5,8% (в сентябре за ОПЗЖ собирались проголосовать 16,3% опрошенных, в ноябре - уже 22,1%). Одновременно с этим вырос и рейтинг Евросолидарности (с 17,8% до 19,3%). Партия Слуга народа просела на 2,8% (21,5% - в сентябре, 18,7% - в ноябре).
Также в опросе КМИС в качестве возможного кандидата в президенты был упомянут Медведчук.
В комментарии LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий объяснил, что "это было решение заказчика": "Логика в том, что ОПЗЖ состоит из двух частей: одна - Бойко, другая - Медведчук. Этих двух политиков вставили рейтинг, чтобы понять, кто из них в случае раскола имеет большую поддержку. Или не раскола, а просто для внутреннего праймериз".
КМИС не указал заказчиков соцопроса на сайте. Однако Грушецкий заявил, что ими выступает "группа политологов". По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких.
Молчанов - постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Также, по данным Bihus.info, он был одним из блогеров, получавших гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах. В документах партии Шария, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, о Молчанове говорится следующее: "Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи".
Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала. Его последней "аналитикой" на сайте канала была комплиментарная колонка о блокировке YouTube-канала Медведчука, которую Жарких назвал "агонией американцев". - https://www.liga.net/amp/politics/articles/skandal-s-sotsiologami-opzj-samaya-reytingovaya-partiya-net-eto-ne-tak?__twitter_impression=true
Ну щас різко виросте жирність надоїв та почнуть колоситися квадратно - гніздові посіви сої!
Это не петина заслуга, а зелина.
Наверняка на выбор избирателя произвёл впечатление большой "политический и жизненный" опыт работы данного кандидата. ))
Про це свідчать дані, оприлюднені в п'ятницю, 6 листопада, Київським міськвиборчкомом.
Найбільшу фракцію отримає "Євросолідарність" - 31 депутат. На одного менше буде у партії новообраного мера Віталія Кличка УДАР - 30.
14 депутатів буде у партії "Єдність", 12 - у "Батьківщини", 12 - у "ОПЗЖ", 12 - у "Слуги народу", 9 - у "Голосу".
Коаліцію створять "22 - у Слуг, + по 14 у "За майбутне" и у "Батькивщины" + 9 у ОПЗЖ" = 59.
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.
Українка (Київська область)
До другого туру пройшли кандидат від партії "Слуга народу" Оксана Кирилюк (17,4%, або 1233 голоси) і кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко (17,4%, або 1233 голоси). Тут причиною проведення другого туру стала однакова кількість голосів у кандидатів.