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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Киевская область (3539) облсовет (535) Сюмар (417) Европейская Солидарность (998)

"ЕС" заняла первое место на выборах в Киевский облсовет и получит 25 мандатов, - Сюмар

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Партия "Европейская Солидарность" заняла первое место на выборов в Киевский областной совет.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат "ЕС" Виктория Сюмар, информирует Цензор.НЕТ.

"17 дней понадобилось ТИК, чтобы наконец подвести официальные результаты выборов в Киевский областной совет. Возможно, так долго считали, потому что уверенное первое место здесь получила "Европейская солидарность". Наш результат почти сто тысяч голосов! Поэтому у "ЕС" будет 25 депутатов, 22 - у Слуг, по 14 у "За майбутне" и у "Батькивщины", 9 у ОПЗЖ", - написала Сюмар.

Депутат отметила, что в партии готовы к переговорам с проукраинскими политическими силами, которые разделяют программные принципы "Европейской Солидарности" в области. "Воля избирателей в области очевидна - формирование большинства во главе с "ЕС", - отметила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сюмар возглавила список "ЕС" на выборах в Киевский облсовет и готова сложить мандат нардепа

Сюмар, также сообщила, что "ЕС" победила на выборах председателей десяти ОТО на Киевщине, но объявление их победителями "пока затягивают всеми возможными способами".

Нардеп напомнила, что впереди обжалование результатов в Василькове, перевыборы в Украинке, Броварах и Борисполе. "В каждом из этих городов будем бороться за победу", - заявила представитель "Европейской Солидарности".

ЕС заняла первое место на выборах в Киевский облсовет и получит 25 мандатов, - Сюмар 01

Читайте также: Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Щас у ЗЕбилов диарея начнёца - ЕС обошла при Слуг УРода....щас будут изрыгать тонны проклятий, ЗЕбильные аж усераюца от Порошенко.
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12.11.2020 20:23
+13
Вот как бывает, вчера ЗЕбобики грозно махали кулачками выгоняя Порошенко на Ростов, особо упоротые ЗЕбилы призывали к расправе над порохоботами, а сегодня они жалостливо поджав хвосты проиграли выборы ЕС.
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12.11.2020 20:28
+7
Что петь будешь, когда на следующих выборах "СН" вообще без депутатских ксив останется?
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12.11.2020 21:08
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17 дней понадобилось ТИК что бы по максимуму накидать голосов слугам-уродам и опзж.
И практически каждый день, лживые соцопросы рассказывают про то, что если выбирать парламент и президента сейчас, то победят зеленский и слуги-уроды.
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12.11.2020 20:21 Ответить
Обидно, да? И опрос не опоросился новыми голосами... "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9146
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12.11.2020 20:53 Ответить
Что петь будешь, когда на следующих выборах "СН" вообще без депутатских ксив останется?
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12.11.2020 21:08 Ответить
А ти думаєш, що "Слуга недоумка" доживе до наступних виборів? Це ж не політична партія, а "клуб по интересам"... Вони вже зараз сіпаються - "хто в ліс, хто по дрова...".
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13.11.2020 01:27 Ответить
по секрету. Меньше всего думаю за "стадо недоумков". Я их просто презираю
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13.11.2020 10:23 Ответить
При «Пороху» всі знали про досягнення, і бачили їх, однак уперто шукали «зраду»… При «Блазні» всі знають про зраду і бачать її, однак все надіються відшукать хоч-якісь «досягнення»…
*
Ніколи ще 73% громадян України, які ходили на вибори, не жили, з-за Порошенка, так погано, як при Зеленському…
*
«Парахабот» - «ЗЕдебилу:
- "Как вам второй год правления вами выбранных ублюдков?"
- Ты что, о политике сильно хочешь поговорить? Других проблем нет?"
*
І настане час, коли один крикне: «Довбо.оби!!!», а у відповідь тисячі заволають: «Мы за него ваще не галасавали!!!»Ну, як тобі "підбірочка"? Вже 44-та сторінка анекдотів на файлі "Блазень"... ( У решти президентів і ВАНОЇ - по 5-6... Не "сторінок, а просто, анекдотів...)
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13.11.2020 10:38 Ответить
во Львове уже
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13.11.2020 10:16 Ответить
Щас у ЗЕбилов диарея начнёца - ЕС обошла при Слуг УРода....щас будут изрыгать тонны проклятий, ЗЕбильные аж усераюца от Порошенко.
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12.11.2020 20:23 Ответить
Комусь із "ЗЕбілів" не сподобалося... Я відновив...
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13.11.2020 11:18 Ответить
тільки з таким розкладом мандатів нема з ким створювати коаліцію. Бо буде вона складатись з слуг, замайбах і матьківщиною, разом 50 мандатів з 84-х.
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12.11.2020 20:26 Ответить
Таки так, "ЄС" там створить тільки опозицію. "Слуги" з "ЄС". що кішка з собакою, "Батьківщина" по суті "болото", "За майбутнє" ті ж "слуги", а на ОПЗЖ і тавра ніде ставити.
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12.11.2020 21:07 Ответить
Ты пасматри оказывается кому-то начинает доходить, что ЕС выборы таки продула и будет в оппозиции на пару с опзж. И это в кмевском облсовете. В Киеве похожая картина. Но там у них есть шанс если Кличко захочет с ними делиться.
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12.11.2020 22:09 Ответить
А кому-то видать еще не дошло, что пропрезидентская партия СН таки также продула выборы как в облсовет так и в горсовет и по сути оказалась в роли "подтанцовки"
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13.11.2020 07:22 Ответить
Згідно з розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна",
"Євросолідарність"- 32
"Удар" - 31,
"Єдність" - 13,
ОПЗЖ -12
"Слуга народу" 12,
"Батьківщина" - 11
"Голос "- 9.

61 -більшість.Може бути сформована.

"Удар" - 31,


"Батьківщина" - 11
"Голос "- 9.

"Слуга народу" 12 ЧИ/АБО Єдність. 13


Кличко має вибір... Слуг чи Єдність... БУДЕ ТОРГ.


ЄС,СН -ПНХ.
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13.11.2020 11:25 Ответить
скоріше всього Кличко візьме слуг в Коаліцію "для стійкості"... і щоб йому не урізали повноваженння...
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13.11.2020 11:26 Ответить
Вот как бывает, вчера ЗЕбобики грозно махали кулачками выгоняя Порошенко на Ростов, особо упоротые ЗЕбилы призывали к расправе над порохоботами, а сегодня они жалостливо поджав хвосты проиграли выборы ЕС.
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12.11.2020 20:28 Ответить
Да, было такое-скоро всех петюнь под нож. Но это же с дивана надо слезть, защитить свои права, а они привыкли чтобы за них думало какое-то *****.
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12.11.2020 20:35 Ответить
Вы уже с дивана слазили, доскакались до членограя... "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6178
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12.11.2020 20:54 Ответить
это не мы доскакались это вы ватный малоросский скот всегда хотели кравчука вместо Черновола, и своего членограя..
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12.11.2020 21:01 Ответить
всі троє, припиняйте friendly fire!
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12.11.2020 21:09 Ответить
"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 6960
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12.11.2020 21:09 Ответить
Те кто скакал за членограя не голосовал.
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13.11.2020 06:55 Ответить
В курсе. Скачки были в 19, когда уставшие от войны членограя выбрали "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 9194
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13.11.2020 08:10 Ответить
про те, як КМІС був, та весь вийшов

10 октября Центр Разумкова и КМИС опубликовали результаты соцопросов по парламентским и президентским симпатиям украинцев. Замеры проводились независимо друг от друга: Центр Разумкова опрашивал украинцев с 30 октября по 5 ноября методом личного интервью; КМИС - с 17 по 24 октября и с 5 по 8 ноября методом телефонного интервью.
По данным КМИС, рейтинг партии кума Путина Виктора Медведчука среди определившихся с выбором респондентов за месяц вырос на 5,8% (в сентябре за ОПЗЖ собирались проголосовать 16,3% опрошенных, в ноябре - уже 22,1%). Одновременно с этим вырос и рейтинг Евросолидарности (с 17,8% до 19,3%). Партия Слуга народа просела на 2,8% (21,5% - в сентябре, 18,7% - в ноябре).
Также в опросе КМИС в качестве возможного кандидата в президенты был упомянут Медведчук.
В комментарии LIGA.net замдиректора КМИС Антон Грушецкий объяснил, что "это было решение заказчика": "Логика в том, что ОПЗЖ состоит из двух частей: одна - Бойко, другая - Медведчук. Этих двух политиков вставили рейтинг, чтобы понять, кто из них в случае раскола имеет большую поддержку. Или не раскола, а просто для внутреннего праймериз".
КМИС не указал заказчиков соцопроса на сайте. Однако Грушецкий заявил, что ими выступает "группа политологов". По его словам, контактными лицами от заказчиков были Кирилл Молчанов и Денис Жарких.
Молчанов - постоянный гость пула телеканалов (112, Zik, NewsOne), формально принадлежащих Тарасу Козаку, соратнику Медведчука. Также, по данным Bihus.info, он был одним из блогеров, получавших гонорары за положительные упоминания о пророссийской партии Шария на ТВ-эфирах. В документах партии Шария, оказавшихся в распоряжении журналистов-расследователей, о Молчанове говорится следующее: "Политтехнолог участвует на заранее согласованных с нами эфирах и проговаривает месседжи".
Жарких и вовсе является ведущим 112 телеканала. Его последней "аналитикой" на сайте канала была комплиментарная колонка о блокировке YouTube-канала Медведчука, которую Жарких назвал "агонией американцев". - https://www.liga.net/amp/politics/articles/skandal-s-sotsiologami-opzj-samaya-reytingovaya-partiya-net-eto-ne-tak?__twitter_impression=true
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12.11.2020 20:29 Ответить
і КМІС, і Разумков, і Соціс сьогодні зфальшували. там проценти - від балди, нічого спільного з % на останніх місевих виборах (до облрад, зокрема).
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12.11.2020 20:34 Ответить
Все ж таки столиця
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12.11.2020 20:33 Ответить
НЕТ, НУ ВЫ ВИДИТЕ СКОЛЬКО % НАПЛАЛИ ВСЕ ЭТИ СЛУГИ ГОЛОСЯЩИЕ ЗА МАЙБУТНЕЕ ОПЖОПЫ?
"ЕС" заняла первое место на выборах в Киевский облсовет и получит 25 мандатов, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1185
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12.11.2020 20:35 Ответить
Алілуйя! Скільки років напруженної боротьби й нарешті - пабєда!
Ну щас різко виросте жирність надоїв та почнуть колоситися квадратно - гніздові посіви сої!
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12.11.2020 20:38 Ответить
Главное чтобы дубы и корабельные сосны не заколосились.
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12.11.2020 21:05 Ответить
Питро прийде - порядок наведе )))
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12.11.2020 21:08 Ответить
"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8160.
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12.11.2020 21:19 Ответить
"ЕС" заняла первое место на выборах в Киевский облсовет и получит 25 мандатов, - Сюмар

Это не петина заслуга, а зелина. "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4466
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12.11.2020 20:53 Ответить
Неа, это заслуга нарида, сметунов, хуженебудьков и хотьпосмеёмся "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8067
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12.11.2020 20:57 Ответить
і впевнено очолила опозицію !!! "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8016
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13.11.2020 11:16 Ответить
Вот и хорошо. Все по чесноку: у ЕС самая большая фракция в Киевском облсовете, у СН - в парламенте.
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12.11.2020 20:53 Ответить
Киевляне и за Черновецкого голосовали....
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12.11.2020 20:57 Ответить
Зачем так далеко ходить - и "ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 5746 за членограя
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12.11.2020 20:58 Ответить
А "всем знакомый" и "зрелый" "политик" от ПЕС Ярина Арьева как туда попала?
Наверняка на выбор избирателя произвёл впечатление большой "политический и жизненный" опыт работы данного кандидата. ))
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12.11.2020 21:07 Ответить
І шо-о? Свинарі з паханом повернуть накрадене? щось не видно.......
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12.11.2020 21:11 Ответить
Кияни не підвели!!! МОЛОДЦІ !!!
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12.11.2020 21:15 Ответить
Це не кияни, це область. Але, на жаль, всі решта - антиукраїнська вата. Слуги, коломойський, медведчук, тимошенко.В сумі Їх набагато більше.
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12.11.2020 21:23 Ответить
Так в Київраді у ЕС теж найбільше мандатів , на одне менше в Удару .Якщо вони ( ці дві партії )зроблять коаліцію , в них буде більшість .
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12.11.2020 21:37 Ответить
До Київради за результатами місцевих виборів 25 жовтня пройдуть сім партій. Найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" і УДАРу.
Про це свідчать дані, оприлюднені в п'ятницю, 6 листопада, Київським міськвиборчкомом.
Найбільшу фракцію отримає "Євросолідарність" - 31 депутат. На одного менше буде у партії новообраного мера Віталія Кличка УДАР - 30.
14 депутатів буде у партії "Єдність", 12 - у "Батьківщини", 12 - у "ОПЗЖ", 12 - у "Слуги народу", 9 - у "Голосу".
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12.11.2020 21:39 Ответить
В Київраді і Раді Київської області - найбільше мандатів в ЄС. Але якщо в Київраді може бути більшість ЄС +Удар. А от в Раді області - не вийде, ЄС буде в опозиції.
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13.11.2020 03:20 Ответить
Зато я представляю себе эту коалицию СН+ОПЗЖ+Матькивщина. Пилильщики бюджета. Они же перегрызутся через полгода за схемы и должности.
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13.11.2020 06:21 Ответить
ЕС і ОПЗЖ в коаліції просто не потрібні. Тому швидше за все будуть в опозиції
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13.11.2020 09:39 Ответить
так само токсичні що "бариги" ,так і "пропутінці.".. на місцевому рівні(за виключенням регіонів з упоротою ватою і Львова...)
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13.11.2020 11:03 Ответить
А, ну да, есть ещё осколок коммунорыгов "За майбутнє". Теже яйца, только вид в профиль. Что так, что так, слугам для создания коалиции придется объединяться с рыгами. Вот именно этого я и жду с нетерпением. Как только они хоть где-то это сделают, я этим фактом буду задалбывать "якобы патриотов Украины", которые поддерживают СН, эти фактом до смерти. Это будет отличный PR-ход со стороны СН, больше треша, угара и содомии!
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13.11.2020 12:10 Ответить
Ох и писаки тут собираются... не понимают даже что киевский облсовет, так же далек от Киева как и верховная зрада..
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12.11.2020 21:24 Ответить
Киевляне не голосовали по облсовету, ведь Киев не входит в состав Киевской области. В "ЕС" есть первое место по результатам, но когда прочитал про "убедительную победу", не ожидал дальше увидеть перевес над следующей партией всего в 3 голоса. К тому же поверхностный разбор показывает, что коалицию в этом облсовете скорее создадут "слуги", чем "ЕС", то есть по факту вообще победы не будет.
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12.11.2020 21:31 Ответить
У Київраді ситуація аналогічна. Клоуни тиснуть на Кличка щоб не ішов у коаліцію з ЄС. Якщо Кличко здасться, то буде: Удар, слуги, опзж, жулька, голос.
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12.11.2020 22:11 Ответить
Кличко нафиг послал преЗЕрвативов. Ведь в коалиции с циркачами, Веталь станет политическим трупом уже через месяц
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12.11.2020 22:23 Ответить
"Європейська солідарність" зайняла перше місце але буде в опозиції.
Коаліцію створять "22 - у Слуг, + по 14 у "За майбутне" и у "Батькивщины" + 9 у ОПЗЖ" = 59.
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12.11.2020 22:07 Ответить
Ну это и не новость, что мертведчук, каломойше, брехуха и преЗЕрвативы - коалиция. Все они одного поля ягоды.
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12.11.2020 22:22 Ответить
"Батьківщину" Юлєчка просто продала...
ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.
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13.11.2020 11:01 Ответить
Україну рятує лише те що Київ поки що не повністю ватний!!!так тримати столиця!!!!
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12.11.2020 22:46 Ответить
А ЗАЖОПинцы будут полы мыть в Киевсовете, слуги менять воду.
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12.11.2020 23:12 Ответить
Боротьба двох "партійних брендів"... ))))
"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4649

Українка (Київська область)
До другого туру пройшли кандидат від партії "Слуга народу" Оксана Кирилюк (17,4%, або 1233 голоси) і кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Туренко (17,4%, або 1233 голоси). Тут причиною проведення другого туру стала однакова кількість голосів у кандидатів.
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13.11.2020 10:59 Ответить
"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 2602"ЄС" посіла перше місце на виборах до Київської облради та отримає 25 мандатів, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8708
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13.11.2020 11:29 Ответить
радість то яка...аллілуя
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13.11.2020 11:47 Ответить
 
 