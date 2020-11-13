Я не изолировался от работы и продолжаю выполнять свои обязанности, - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, который инфицировался Covid-19 и в настоящее время находится в больнице "Феофания", записал видеобращение.
Как передает Цензор.НЕТ, ролик разместил 24 Канал.
"Как вы знаете, Covid-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо… Думаю, что большая заслуга – это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, ваши пожелания скорейшего выздоровления, и я благодарю за это каждого из вас", - сказал Зеленский в видеообращении.
Глава государства сообщил, что находится на самоизоляции уже третий день, но "не изолировался от работы" и продолжает выполнять свои обязанности. "Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме и все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем", - сказал Зеленский.
Как сообщалось, 9 ноября президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщили, что заболели Covid-19. Позже советник Ермака Михаил Подоляк рассказал, что Зеленский и Ермак проходят лечение от Covid-19 в больнице "Феофания".
Пожалуйста, подождите...
Бридко дивитись на ту гнусаву рожу...
Вот что еще необходимо сделать как можно быстрее.1. Переместить главу Офиса президента Ермака к себе в палату, желательно на свою кровать, чего уж теперь.
2. Передать Андрею Богдану, что сам он "коронавирусное кубло".
3. Объяснить министру здравоохранения господину Степанову, что он должен значительно громче кричать и еще сильнее стучать кулаками по столу.
4. Шире использовать профессиональный потенциал Юлии Мендель. Например, если карантин выходного дня сенсационно покажет, что от него нет никакого толку.
5. Шире использовать медицинский потенциал депутатов от "Слуги народа", в частности, Лизы Богуцкой. Рецепт Лизы Богуцкой по борьбе с коронавирусом изложен в ее знаменитом послании к Зеленскому.
6. Провести глобальный аудит борьбы Украины с коронавирусом за 30 лет. Выяснить, что ни один президент страны до Зеленского - особенно это касается, конечно, Порошенко - не боролся с коронавирусом, потери составляют триллиард.
7. Переименовать видосики в "именной видеоблог".
8. Расширить программу "Здоровая нация".
9.Заглянуть в глаза коронавирусу и, несмотря на все данные ученых, увидеть там желание закончить эпидемию. Совместно с коронавирусом разработать четкий план возвращения здоровья в Украину, не терять надежды, тянуть резину, дождаться конца президентского срока, скрыться, сокрушаясь.
10. Научить министра здравоохранения Степанова писать в отчетах не "умерло от коронавируса", а "освободилось мест в украинских больницах". Это же элементарно.
11. Попросить члена Наблюдательного совета Укрзализныци Сергея Лещенко обнародовать информацию о том, что коронавирус изобрели братья Порошенко.
12. Возбудить уголовное дело в отношении Порошенко за воровство кислорода.
13. Возбудить уголовное дело в отношении Порошенко за распространение коронавируса.
14. Возбудить уголовное дело против Омеляна.
15. Проболеть с Ермаком недолго и счастливо и выписаться в один день.
Источник: https://censor.net/ru/r3230705
Касаемо видоиска зелепута: к работе на должности президента Украины оно приступить так и не смогло в виду отсутсвия необходимых знаний/умений и опыта, а также своего врожденного слабоумия
- А ви хочете щоб мене вбили?
- Чому ви лікуєтесь в елітній лікарні, а не як всі головнокомандувачі у військовому госпіталі разом з військовими?
- Ну ви точно хочете щоб мене вбили!
Андрей Тесля2 дні тому
Я, как человек, лечащийся четвертую неделю от последствий Ковид-19, с 24 на 25 октября думал умру, очеень-очень хочу увидеть зЕублюдка вместе с его кодлой осужденньіми за разворовьівание Ковидного фонда. Судить их должен трибунал в составе воинов АТО, добробатовцев, родственников погибших от Ковид-19, волонтеров и людей работавших на войне.
Микола Калина2 дні тому
Ему ковид роднее чемзавсе делишки что оно натворило ответ держать а тут ещо и суд со злымы тетеньками уж лучше ковид
Oleksandr Kot2 дні тому
Гевулт!Наш кашерньій мальчик заболел!О зухен вей!
Nellya Ya2 дні тому
Зеленський сказав правду, що зло завжди повертається!!! Зеленський, твоє зло повернеться до тебе обов´язково, ти про це на всю країну сказав!!!
putler mudak2 дні тому
А квартал выдаст хит: хворила Вова,задыхалась? Ржали с пожара,поржут и с болячки!
Miko_Archer2 дні тому
Зачем так все усложнять? Надо просто перестать болеть!
Vladimir Nemo2 дні тому
Це в 10! Щоб ЗЕ дихав не киснем, а своїм асфальтом!!!
Леонид Юдин2 дні тому
Такие ка он,к сожалению, не умирают. Таких как он,даже кувалдой не убъёш. Он нам живой нужен, чтобы прописать его на вечно в одной из Украинских тюрем. І дуже багато, просто безліч інших людей співчувають йому.
Коли членом по піаніні водив???
Лікар. Івасик, скажи "а-а".
Івасик. А-а.
Лікар (у захваті). Ми ковалі нашого щастя, Івасику!
Івасик. Бе-е. (Пускає слину)
Лікар (хвацько підхоплює слину). А ти молодець, Івасик, знаєш, що слину лікарі збирають на аналізи. Я вже чемодан слини назбирав! (Ховає слину)
Івасик. У-у. (Б'є головою в стіну)
Лікар (у захваті). Настане день, і усі хвороби буде знищено.
Івасик. Му-у.
Лікар. Гарний хлопчик. Зараз лікар випише рецептик і будем ням-ням дімедрольчик. Хочеш ням-ням дімедрольчик?
Івасик. Хррр. (Харчить і пускає слину)
(с) Лесь Подерв'янський "Хвороба Івасика"
"Как вы знаете, Covid-19, к сожалению, не обошел и меня. Но чувствую себя я достаточно хорошо… Думаю, что большая заслуга - это именно ваша поддержка, ваши теплые слова, ваши пожелания скорейшего выздоровления, и я благодарю за это каждого из вас" , - сказал Зеленский в видеообращении.
Глава государства сообщил, что находится на самоизоляции уже третий день, но "не изолировался от работы" и продолжает выполнять свои обязанности. "Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме и все эти дни в онлайне у меня проходят совещания, важные переговоры, звонки, работа в общем", - сказал Зеленский.
Точно больне.
ГосподІ, іди фейсбучик свій почитай: я сльози витирала од =паддєржкі, тьоплих слов= і особливо =пажеланій= (боти і відбиті зебіли не рахуються ). Чи тобі Менделька до тої сторінки пароль не дає ?
А мордяка яка запухша і роздобріла ! Я тебе не слухаю, чучало, ото на стоп-кадрі глянула: тьху, шоб ти сказився. Ще либиться воно.
Но бубочке, получается сия норма неприменима? Т.е. он на правах собачки, которой больничный тоже не дают? Может быть...
Доводилося робити саморобні - з катетора для крапельниці: ножем підрізали, щоб шланги заходили нормально і можна було під'єднати двох людей.
У жіночій палаті була жахлива ситуація - до одного крану через такий двійник були підключені двоє пацієнток. Бабуся вночі уві сні обкрутилася навколо шлангу, висмикнула мимоволі цей двійничок і в другої жінки миттєво почала падати сатурація, вона задихалася. Мене розбудили наші, я побіг в ту палату, підключив її - довго чекав, поки все відновиться. Медсестра прийшла лише згодом... У відділенні постійно чути крики і стогони. Багато разів бачив, як комусь стає погано, але на допомогу медсестри не приходять: не тому ще не хочуть, а тому що просто не встигають - відділення величезне, вони у цей час десь в іншому крилі біля іншого важкохворого. Доходило до того, що години дві-три в палату взагалі ніхто не заходив... "Один помирає, за 20 хвилин на його місце привозять іншого"... https://www.bbc.com/ukrainian/features-54893829
В районную больнице пусть лечится гад.
ось його місце, а не бійця, який пройшов фронт.
Вова, в екрані невистача пляшечки пивасика та сігарети "Друг"
а так всьо чьотко
Министр экологии и регионального развития Латвии Юрис Пуце подал премьер-министру Кришьянсу Кариньшу прошение об отставке. Глава правительства сообщил, что удовлетворил просьбу и предложил блоку "Развитие/За" выдвинуть нового кандидата на освободившийся пост.
Причиной решения министра стало заявление депутата Рижской думы Мариса Мичеревскиса о том, что Пуце попросил его достать пропуск на стоянку муниципального управления транспорта. Депутат представил материалы переписки в Whatsapp, свидетельствующие против министра.
"Мне стыдно из-за того, что я совершил. Я прошу прощения у народа Латвии и у своих товарищей по партии. Я ввел их в заблуждение. Нельзя допустить подрыва народного доверия, тем более - в это нелегкое время борьбы с коронавирусной инфекцией", - сообщил Пуце.
Понимаете? Латвийский министр ввёл в заблуждение граждан своей страны и это стало для него мотивом подать в отставку. Он сам признал свою неправоту.
А у нас президент Украины безостановочно вводит граждан в заблуждение и продолжая врать даже не извиняется за свою ложь.
Он ведь мог не врать по поводу того, что не будет переезда на госдачи и мог не врать про то, что не будет VIP-палат. Но соврал. И ведь даже не извинился.
Значит считает подобное нормальным. И премьера себе такого же подобрал. В этом и разница между Зеленским и политиком из цивилизованной европейской страны. У них во главе государства стоят политики, а у нас стоит уриноофтальмолог с толпой некомпетентных недоразуменделей.
Борислав Береза