В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Опыт других стран показывает, что карантин выходного дня действительно ограничивает социальные контакты и уменьшает количество инфицированных COVID-19.
Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук народный депутат СН, председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
Нардеп привел пример Израиля, где в середине июля количество выявленных больных в сутки составляло 1 700 человек. А после введения карантина выходного дня за две недели инфицированных стало в три раза меньше - около 600 в день. Однако, когда со временем ограничения ослабили, а карантин выходного дня отменили, то темпы распространения коронавирусной болезни значительно возросли. И в конце сентября в стране был установлен антирекорд - почти 9 тыс. инфицированных. И тогда власти были вынуждены ввести полный локдаун на несколько недель: закрыли школы, рестораны, предприятия, запретили отходить от дома более чем на 1 км. Сегодня в Израиле зафиксировано только 146 новых больных.
"То есть работает и первый, и второй сценарий. Но в первом случае наносится огромный удар по экономике. У Израиля есть ресурсы, чтобы его выдержать. А Украина? Конечно, нельзя однозначно утверждать, что в нашей стране карантинные ограничения в выходные дни дадут результат. Нужно учитывать специфику Украины, нежелание местных властей выполнять любые запреты, установленные на уровне государства", - считает Радуцкий.
Депутат напомнил, что карантин выходного дня введен временно, до 30 ноября.
"У нас будет время посмотреть, как в наших условиях действуют эти ограничения. Не приведут ли они к побочному эффекту. Когда, например, в пятницу все рестораны будут забиты людьми и там начнут массово нарушать карантин. Это может нивелировать позитив, который мы ожидаем от карантина выходного дня. Пока мы сдержанно относимся к новым ограничениям. Мы не можем не реагировать на то, что количество инфицированных уже более 11 тысяч в сутки", - отметил Радуцкий.
В то же время он выразил мнение, что ограничения должны сопровождаться программами поддержки бизнеса: "Необходимо решением правительства четко приравнять карантин выходного дня к форс-мажорным обстоятельствам. Это позволит предпринимателям рассчитывать на скидку на аренду помещения. Также необходимо прописать, какую компенсацию от государства получат работники, которые не будут работать в выходные дни".
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Хоча корупція є і в них.
Так-что закрывать нужно супермаркеты. Голодомор выходного дня.
Когда на абсолютно всех аптеках была надпись "Масок и антисептика НЕТ"
А цена маски начиналась с 20 грн...
В Израиле был полный локдаун на 2 недели , но при этом не работали только те учереждения , шо обслуживают массу народа . Транспорт ниодного дня не закрывали .
Айтишники все работали . Заводы - тоже . ИТР вообще без проблем , бо у 99% свои тачки - хатя автобус часто дешевле и нет головняка с парковкой .
Лишь ввели норму не более 20 пассажиров на автобус . Маски все надели , а кто не носил на улице (шо глупо , если нет толпени) тот обходил любого встречного порохожего на 2-3 метра .
Без маски ни в один супермаркет не пускали . И в аптеку . И меряли температуру .
Какой нахер "выходной день" , если в Израиле везде , кроме Хайфы по субботам итак не работают автобусы , торговые центры , рынки (токо маршрутки -- но где нет религиозных , т.е. Тель-Авив) ...
В Израиле с 1948 года - карантин выходного дня !
Радуцкий не кизди ,пля , лучше скажи куда дел маски !
100 шек -- жудкое "обнищание" . А шобы иметь пособие в половину зарплаты нужно иметь запралату где-то 17000 шек. (~ 5000 $) .; Карл -- 5 тонн баксоидов , вот это обнищание , ёпсель ! Это уже высоко кваллифицированный ИТР , Айти или начальники цехов на заводах . С 5 тонн обнищал до 2.5 тонн баксоидов . Шо всё равно выше минимальной зарпаты на 3600 шек (1000 $) . Вот сидит дома чувак и нихера не делает получает 2500$ от ин-та национального страхования , а на улице яко бжола пашут курьеры , продавцы -- за минимум на тыщу баксов меньше .
Открою тё жудчайшую тайну , Карл . Те шо получали 25 тыщ. и 40 тыщ (хирурги и гендиректора) , у них пособия будут не половину з/п , а треть или даже 20% . Бо выше 8600 шек. (2550 $) нет пособия . Эт я по се знаю и это прекрасный стимул не сидеть дома , но искать работу . Поэтому высокоолачиваем дают искть работу дольше и по специальности .
Можно ли считать "в адын мАмэнт стал нищим" чувака . который 5-10 лет получал не в один момент , а каждый месяц 25-40 тысяч шек в месяц (7418 -- 11869 $) ...
Тут содють за увод бабла в сторону своей общины (религиозной) . Или за "помощь другу".
Доказать , шо бывший глава правительства Егуд Ольмер что-то себе положил лично (будучи до момента своего премьерства мэром Иерусалима) следакам не удалось -- посадили за махинации со строительными подрядами для "дружественных компаний" . По-сути за делишки замов ("взятки некоторых чиновников мэрии") . 6 лет присудили в 2014 году , а в 2015 ВС скостил до 1.5 лет с учётом того, шо взятки не он брал . Но штраф в 1 млн. шекелей оставил без изменений .