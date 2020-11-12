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В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, -

Опыт других стран показывает, что карантин выходного дня действительно ограничивает социальные контакты и уменьшает количество инфицированных COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбук народный депутат СН, председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Нардеп привел пример Израиля, где в середине июля количество выявленных больных в сутки составляло 1 700 человек. А после введения карантина выходного дня за две недели инфицированных стало в три раза меньше - около 600 в день. Однако, когда со временем ограничения ослабили, а карантин выходного дня отменили, то темпы распространения коронавирусной болезни значительно возросли. И в конце сентября в стране был установлен антирекорд - почти 9 тыс. инфицированных. И тогда власти были вынуждены ввести полный локдаун на несколько недель: закрыли школы, рестораны, предприятия, запретили отходить от дома более чем на 1 км. Сегодня в Израиле зафиксировано только 146 новых больных.

"То есть работает и первый, и второй сценарий. Но в первом случае наносится огромный удар по экономике. У Израиля есть ресурсы, чтобы его выдержать. А Украина? Конечно, нельзя однозначно утверждать, что в нашей стране карантинные ограничения в выходные дни дадут результат. Нужно учитывать специфику Украины, нежелание местных властей выполнять любые запреты, установленные на уровне государства", - считает Радуцкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 20 тыс. случаев коронавируса в сутки медицинская система Украины может не выдержать, - "слуга народа" Радуцкий

Депутат напомнил, что карантин выходного дня введен временно, до 30 ноября.

"У нас будет время посмотреть, как в наших условиях действуют эти ограничения. Не приведут ли они к побочному эффекту. Когда, например, в пятницу все рестораны будут забиты людьми и там начнут массово нарушать карантин. Это может нивелировать позитив, который мы ожидаем от карантина выходного дня. Пока мы сдержанно относимся к новым ограничениям. Мы не можем не реагировать на то, что количество инфицированных уже более 11 тысяч в сутки", - отметил Радуцкий.

В то же время он выразил мнение, что ограничения должны сопровождаться программами поддержки бизнеса: "Необходимо решением правительства четко приравнять карантин выходного дня к форс-мажорным обстоятельствам. Это позволит предпринимателям рассчитывать на скидку на аренду помещения. Также необходимо прописать, какую компенсацию от государства получат работники, которые не будут работать в выходные дни".

Также читайте: Сейчас в Украине 164 тыс. больных COVID-19, а уже в декабре может быть 400 тыс., - "слуга народа" Радуцкий

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+32
Думаете если ввести карантин в Украине, количество больных в Израиле снизится?
В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 696
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12.11.2020 21:24
+11
А своевременная продажа масок заграницу - так раз в 10.
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12.11.2020 21:27
+8
****** полный ...

В Израиле был полный локдаун на 2 недели , но при этом не работали только те учереждения , шо обслуживают массу народа . Транспорт ниодного дня не закрывали .
Айтишники все работали . Заводы - тоже . ИТР вообще без проблем , бо у 99% свои тачки - хатя автобус часто дешевле и нет головняка с парковкой .
Лишь ввели норму не более 20 пассажиров на автобус . Маски все надели , а кто не носил на улице (шо глупо , если нет толпени) тот обходил любого встречного порохожего на 2-3 метра .
Без маски ни в один супермаркет не пускали . И в аптеку . И меряли температуру .

Какой нахер "выходной день" , если в Израиле везде , кроме Хайфы по субботам итак не работают автобусы , торговые центры , рынки (токо маршрутки -- но где нет религиозных , т.е. Тель-Авив) ...
В Израиле с 1948 года - карантин выходного дня В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3120 !
Радуцкий не кизди ,пля , лучше скажи куда дел маски !
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12.11.2020 21:46
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Думаете если ввести карантин в Украине, количество больных в Израиле снизится?
В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 696
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12.11.2020 21:24 Ответить
В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9356 В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9356 В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 9356
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12.11.2020 21:24 Ответить
У мене таке враження ніби вся економіка Україні тримається на кафе, ресторанах та розважальних центрах. Здається, що це вони замовили цю атаку на карантин вихідного дня.
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12.11.2020 21:27 Ответить
В большинстве стран, основа экономики, это малый и средний бизнес.
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12.11.2020 21:30 Ответить
Что производит кинотеатр?
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12.11.2020 21:36 Ответить
Хворих на ковід. )))
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12.11.2020 21:38 Ответить
Ты не понимаешь в чем разница между товаром и услугой?
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12.11.2020 21:39 Ответить
Я понимаю, от чего можно отказаться ради выживания.
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12.11.2020 21:41 Ответить
Так не ходите в кинотеатр и кафе, не знаю как это обеспечит вам "выживание", но спать будет спокойней
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12.11.2020 23:47 Ответить
І шо, хтось спорить? Але не треба зводити малий та середній бізнес тільки до каже, ресторанів, ТРЦ та іншого общепита. До того ж вони майже всі працюють в сірій зоні і майже не платять податків.
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12.11.2020 21:38 Ответить
Если ввести карантелей, то один больной добежит аж до Израиля...
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12.11.2020 21:30 Ответить
А если еще и продать маски из Держрезерва Украины в Израиль
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12.11.2020 21:33 Ответить
Та нє. То якщо радуцькому Х в Ж введуть, то кількість хворих знизицця не тількі в Ізраілі!)))
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12.11.2020 21:35 Ответить
Вот было бы странно, если бы любой локдаун увеличивал бы количество больных.. даже в такой загадочной дыре как изгаиль..
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12.11.2020 21:26 Ответить
А своевременная продажа масок заграницу - так раз в 10.
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12.11.2020 21:27 Ответить
Кому ты втираешь, болван? в Израиле, в Шабат и так никто не работает.
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12.11.2020 21:28 Ответить
В Израиле власть так не грабит своих граждан, как грабят радуцкие украинцев.
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12.11.2020 21:29 Ответить
Пусть мародер радуцкий расскажет какие компенсации от государства получает бизнес в Израиле, Европе, США при закрьітии бизнеса из-за карантина.
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12.11.2020 21:35 Ответить
А как в Израиле власть грабит своих граждан?
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12.11.2020 21:37 Ответить
Судячи по розвитку країни, по добробуту населення, менше ніж наші.
Хоча корупція є і в них.
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12.11.2020 22:03 Ответить
так зачем же они потом сразу ввели локдаун, а не опять карантин выходного дня???
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12.11.2020 21:30 Ответить
там таво...каждую суботу карантін...
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12.11.2020 21:38 Ответить
так то.. того...веками так ))
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12.11.2020 21:41 Ответить
Есть видео где поляк зарядил ПЦР тесты соком TIMBARK и сок оказался ковидным.
Так-что закрывать нужно супермаркеты. Голодомор выходного дня.
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12.11.2020 21:31 Ответить
вот только не нужно путать израильских евреев с украинскими евреями у власти В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4805
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12.11.2020 21:32 Ответить
ета два разних народа...?
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12.11.2020 21:44 Ответить
Брехло. В Израиле на две недели вводили жёсткий карантин, и это помогло. А не выдуманный обкумаренным мозгом "карантин выходного дня", который напоминает "немножко беременна"
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12.11.2020 21:33 Ответить
А почему решили перенять именно этот никем не подтвержденный опыт у Израиля ? Там оочень много чего ценного можно было бы перенять НО переняли именно это . А все остальное по -прежнему перенимаем у тоталитарной засРахи и давно почившего совка
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12.11.2020 21:34 Ответить
Zushaua , не прочитавши твой комент , сказал свой . Звыняй . ))
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12.11.2020 21:40 Ответить
Ну так нужно теперь закрыть наглухо все границы , как в Израиле , в том числе с крымом и ордло . И сидеть на своих яйцах , как квочки . ))
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12.11.2020 21:36 Ответить
Ты бы в Израиле за схожую манипуляцию с масками, сел бы лет на 15!
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12.11.2020 21:37 Ответить
В Украине медицинские обычные маски можно купить по 1гр. 50 копеек . Но только оптом пачкой - 10 шт . Вчера купил в одном из супермаркетов пачку в 10 масок за 15 грн . .
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12.11.2020 21:49 Ответить
Это очень правильно, сравнивать цену масок по состоянию на 12.11.2020 года, применительно к ситуации, которая сложилась в начале года!
Когда на абсолютно всех аптеках была надпись "Масок и антисептика НЕТ"
А цена маски начиналась с 20 грн...
В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7215
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12.11.2020 21:54 Ответить
Да . Я уже даже не помню , сколько пошил масок из широкого бинта на старенькой швейной машине ( бабушкиной ) . , кажется четыре или пять получилось на М - 2 Подольск-ручная . Но цена на весне , да , - была 20 грн . за еденицу . ))
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12.11.2020 22:15 Ответить
А Израиль об этом знает?
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12.11.2020 21:37 Ответить
В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 4350
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12.11.2020 21:38 Ответить
Дисциплинировать украинца? Вот это еще никому не удавалось, даже самим украинцам!
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12.11.2020 21:40 Ответить
заборонити алкоголь на місяць, мінімум в 10 захворюваність знизиться
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12.11.2020 21:42 Ответить
не не снизица, сразу начнут самогон гнать декалитрами..
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12.11.2020 21:43 Ответить
для самогону потрібна брага, а це два тижні + перегон. От місяць і пройде
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12.11.2020 21:44 Ответить
І наркотики на місяць заборонити.
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12.11.2020 21:43 Ответить
ст. 307 КК України. Вже!!!
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12.11.2020 21:47 Ответить
Ой!!! Только не надо за евреев. Этих ворюг и мародёров и у нас хватает. В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 921
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12.11.2020 21:44 Ответить
****** полный ...

В Израиле был полный локдаун на 2 недели , но при этом не работали только те учереждения , шо обслуживают массу народа . Транспорт ниодного дня не закрывали .
Айтишники все работали . Заводы - тоже . ИТР вообще без проблем , бо у 99% свои тачки - хатя автобус часто дешевле и нет головняка с парковкой .
Лишь ввели норму не более 20 пассажиров на автобус . Маски все надели , а кто не носил на улице (шо глупо , если нет толпени) тот обходил любого встречного порохожего на 2-3 метра .
Без маски ни в один супермаркет не пускали . И в аптеку . И меряли температуру .

Какой нахер "выходной день" , если в Израиле везде , кроме Хайфы по субботам итак не работают автобусы , торговые центры , рынки (токо маршрутки -- но где нет религиозных , т.е. Тель-Авив) ...
В Израиле с 1948 года - карантин выходного дня В Израиле карантин выходного дня помог снизить количество инфицированных в три раза, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 3120 !
Радуцкий не кизди ,пля , лучше скажи куда дел маски !
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12.11.2020 21:46 Ответить
Тепер зрозуміло. В нас буде і шабат для євреїв, і неділя в буквальному сенсі для християн.
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12.11.2020 22:17 Ответить
Вот приятно же послушать знающего еврея, начинающего и заканчивающего свой убедительный спич доступным русским матом!
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13.11.2020 01:41 Ответить
****** полный ../Такой же "богоизбранный".Тоже уверенный что об Украину можно вытирать ноги : 27.10.20 Избиратель показал нам х#й. Партию погубил долбо#бизм, - "слуга народа" Дубинский
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13.11.2020 11:04 Ответить
А что, Радуцкий еще не сидит?
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12.11.2020 21:56 Ответить
Та щас, хто ж його посадить вано ж зєльоне.
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12.11.2020 23:29 Ответить
Вірити на слово цему продажному зєльоному педе... радуцькому - себе не поважати.
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12.11.2020 21:58 Ответить
В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1001
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12.11.2020 22:09 Ответить
радуцкий - это тварь, которая украла и вывезла все маски и защитные костюмы из госрезерва! Ну да поверим ему на слово. А как же без этого. Он для себя любимого старается. На народ ему насрать
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12.11.2020 22:10 Ответить
но в Израиле вирус не лечат большими порциями асфальта В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 7505
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12.11.2020 22:16 Ответить
Интересно, а как правительство Израиля помогает своим гражданам, бизнесу во время карантина? Вот этот опыт надо перенимать...
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12.11.2020 22:24 Ответить
Правители Украины, дегенераты по определению израильского флажка, упорно норовят повторить дегенератов их исторической родины./Сейчас 1,2 млн граждан Израиля являются безработными, это 27% всего трудоспособного населения. До коронавируса безработица составляла менее 4%. Все эти люди стали нищими в один момент, поскольку пособия по безработице составляют примерно половину от их месячной зарплаты.Значительная часть безработных так и не вернётся за станок или в офис, поскольку фирмы, где они работали, либо обанкротятся, либо сильно сократят штат. Помощь от государства ничтожна, не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Остановлены многочисленные строительные и инфраструктурные проекты, дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 года.
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12.11.2020 22:35 Ответить
Бред сивой кобылы в пятницу ... Особенно "я рыдаль" за "в один момент стали нищими" в контексте того , шо чувак получает половину от зарплаты пособие . Если мозгов нет лучше не лезь . Как во всех развитых странах пособие (как и подоходный) в Израиле платится ступенчато . От минимимальной зарплаты -- 0% ставка подоходного 100% ставка пособия . Это 5200 шек. (1543 $) -- и пособие ровно такое же будет . Это минимальное пособие по безработице . В отличии от налогов спупеньки по пособию не публикуются , У подоходного следующая ступенька это 15% от разницы -- эт 10,900 шек (33240 $) но налог берётся не от всей суммы в 10.9 тысяч , но от разницы между ступеньками (10.9 - 5.2 = 5.7 * 0.15) . Та же хрень з пособием . Только ступенька эт 90% , т.е. с 6000 шек зарплаты пособие будет 5900 .

100 шек -- жудкое "обнищание" . А шобы иметь пособие в половину зарплаты нужно иметь запралату где-то 17000 шек. (~ 5000 $) .; Карл -- 5 тонн баксоидов , вот это обнищание , ёпсель ! Это уже высоко кваллифицированный ИТР , Айти или начальники цехов на заводах . С 5 тонн обнищал до 2.5 тонн баксоидов . Шо всё равно выше минимальной зарпаты на 3600 шек (1000 $) . Вот сидит дома чувак и нихера не делает получает 2500$ от ин-та национального страхования , а на улице яко бжола пашут курьеры , продавцы -- за минимум на тыщу баксов меньше .
Открою тё жудчайшую тайну , Карл . Те шо получали 25 тыщ. и 40 тыщ (хирурги и гендиректора) , у них пособия будут не половину з/п , а треть или даже 20% . Бо выше 8600 шек. (2550 $) нет пособия . Эт я по се знаю и это прекрасный стимул не сидеть дома , но искать работу . Поэтому высокоолачиваем дают искть работу дольше и по специальности .
Можно ли считать "в адын мАмэнт стал нищим" чувака . который 5-10 лет получал не в один момент , а каждый месяц 25-40 тысяч шек в месяц (7418 -- 11869 $) ...
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13.11.2020 01:45 Ответить
Ах , ну да , Карл -- ещё один маленький нюансик . При увольнении каждый работник за каждый отработаный год получает пицуим (компенсацию) в размере месячной зарплаты . Т.е. -- десять лет отработал и чистая годовая зарплата как компенсация . 20 лет - почти двухгодичная ... Вог он уровень крайнего обнищания -- я рыдаль , ёпсель !!!
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13.11.2020 01:49 Ответить
Бред сивой кобылы в пятницу ./ Биби-Нетаньяха-самая лучшая путинская проститутка по вызову. Израильские беспилотники, сбрасывающие гранаты на украинских воинов-самые лучшие беспилотники.Израильское мёртвое море-самое мёртвое.Израильские хасиды-самые вонючие.Израильские дегенераты -самые дегенеративные. Израильские локдауны израильских дегенератов-самые лучшие локдауны. 27 % безработных в Израиле -самые счастливые безработные в мире. Дефицит госбюджета 15% ВВП -самый лучший дефицит в мире.Привычно долбит пропагандист Вассермана и Кедми.
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13.11.2020 09:50 Ответить
Падение экономики хотят списать на Карантин.Но налоги в этом году по полной собрали.К Дефолту ведут наверное.
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12.11.2020 22:46 Ответить
Интересно, сколько бы лет отсидел чиновник в Израиле, за кражу медицинских масок в особо крупных размерах с гос.резерва страны???
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12.11.2020 22:48 Ответить
А кто бы ему дал положить себе шекель в карман ?!
Тут содють за увод бабла в сторону своей общины (религиозной) . Или за "помощь другу".
Доказать , шо бывший глава правительства Егуд Ольмер что-то себе положил лично (будучи до момента своего премьерства мэром Иерусалима) следакам не удалось -- посадили за махинации со строительными подрядами для "дружественных компаний" . По-сути за делишки замов ("взятки некоторых чиновников мэрии") . 6 лет присудили в 2014 году , а в 2015 ВС скостил до 1.5 лет с учётом того, шо взятки не он брал . Но штраф в 1 млн. шекелей оставил без изменений .
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13.11.2020 02:00 Ответить
Сами Лечитца едут в Феофанию. На БСП пусть попробуют.Слуги Народа.
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12.11.2020 22:49 Ответить
Миша в Израиле таки короновирусные деньги не воруют.. В Ізраїлі карантин вихідного дня допоміг знизити кількість інфікованих утричі, - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 1248
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12.11.2020 22:49 Ответить
Очевидно, що дебіл не розуміє різниці між іудейською та християнською культурами!...
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12.11.2020 22:49 Ответить
Мне все равно, будет или не будет карантин выходного дня. Может и лучше чтобы был. Но вот господину Радуцкому после его "аналов" как-то уже невозможно верить, тем более инфа ну мягко говоря слабодоказуемая, а логика и инутция говорят, что в три раза снизить заражаемость за выходные просто невозможно. Голимый чес.
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12.11.2020 23:50 Ответить
 
 