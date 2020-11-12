РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4779 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
19 936 40
Кабмин (13803) карантин (16730) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня

Правительство Украины опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".

Как передает Цензор.НЕТ, информация размещена на официальном сайте Кабмина. 

"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается…", – говорится в документе с перечислением дополнительных запретов на выходные.

Среди них запрет на работу общепита, кроме как на вынос или адресную доставку; ТРЦ и других развлекательных учреждений; предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей; спортзалов, фитнес-центров и бассейнов; а также учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.

Помимо того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:32
+7
А жрать им шо ? А за хату/комуналку хто платить будет ? Може Зиленскай Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня - Цензор.НЕТ 6186
показать весь комментарий
12.11.2020 21:36
+7
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
показать весь комментарий
12.11.2020 21:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та все плевали на это постановление .
показать весь комментарий
12.11.2020 21:30 Ответить
Закрывайте школы: дети несут заразу домой. В классах нет трети учеников, болеют и ложатся в больницу учителя. Некоторые умирают т.к. основная часть это 50-60 лет из группы риска с давлением, сердечными проблемами, диабетом. За все время дали лишь одну маску! Все соседние страны уже организовали обучение онлайн: в Польше, Чехии, Румынии, страны Балтии, а у них медицина ни чета нашей, да и отношение куда гуманней. Вы почитайте сводки с больниц. Это страшно: нет денег или связей - дохни в коридоре.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:32 Ответить
Скільки заробляєш на брехні?
показать весь комментарий
12.11.2020 21:34 Ответить
... та провокаціях?
показать весь комментарий
12.11.2020 21:35 Ответить
С начала учебного года коронавирус обнаружили у 5 215 учеников, это 0,9% всех учеников. Также болезнь подтвердили у 10 552 учителей.
Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, Вот как то так..Здесь пруф.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:49 Ответить
Ти або зедебіл, або уперте теля, або проплачене... В нас сьогодні від короновірусу 198 людей померло, а ти тявкаєш свою ахінею.
показать весь комментарий
12.11.2020 22:13 Ответить
Ти саме це рахувало, чи почуло від ЗМІ - таких саме провокаторів як і ти?
В тебе у мізках є блок сумніву чи логіки? Тебе не дивує, що різкий ріст легеневих захворювань стався після того, як масово почали носити маски?
показать весь комментарий
13.11.2020 09:03 Ответить
Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 8494
показать весь комментарий
12.11.2020 21:45 Ответить
Якось дивно, в українській версії багатьох новин немає. ЦН віддає перевагу россійській?
показать весь комментарий
12.11.2020 21:31 Ответить
навіть адреса сайта про це говорить, рюскій за замовчуванням
показать весь комментарий
12.11.2020 21:40 Ответить
мова - засіб спілкування, не треба робити з цього фетиша
який допоможе ворогу розпалювати розбрат
показать весь комментарий
13.11.2020 00:54 Ответить
эти люди которые сами ничего не соблюдают и болеют, говорят нам простым людям борющемся за (крыхту хлеба) сдохните мол от голода и холода но главное не от короновируса...
показать весь комментарий
12.11.2020 21:33 Ответить
а ты за лозунг - давай сдохнем вместе?
показать весь комментарий
12.11.2020 21:54 Ответить
О! Сейчас начнется вой. Свободных и не покорных представителей малого бизнеса, в основном официантов в кафе.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:33 Ответить
А жрать им шо ? А за хату/комуналку хто платить будет ? Може Зиленскай Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня - Цензор.НЕТ 6186
показать весь комментарий
12.11.2020 21:36 Ответить
А пусть поробуют производить что-то, а не только ьарелки мыть да ногти красить.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:39 Ответить
А ты, наверное, на заводе впахиваешь, да?
показать весь комментарий
12.11.2020 21:41 Ответить
А хто тарелки тогда мыть будет ? Илон Маск ? Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 2021
показать весь комментарий
12.11.2020 21:41 Ответить
после того, как коронавирус косит всех подряд чиновников, министров и даже преЗЕдента, которые своими рекомендациями и уговорами с запретами рассказывали всем как правильно это лечить, но при этом расхищали ковидный фонд, укатывая его в асфальт и даря полиции и пр.... НО...при этом они то как раз знали, кто и где и за какие гос. тугрики их будет лечить (и ИВЛ им точно хватит и кислородный концентрат найдется...плюс мед.персонал)
и вот теперь они начинают экспериментировать грубо говоря с зеленкой и клизмами...вместо вливания денег, в оборудование и препараты для всех... кому посчастливиться попасть в палату или при необходимости дождаться медицинской помощи а не рожать на куртке перед дверью больницы !!!
показать весь комментарий
12.11.2020 21:40 Ответить
Таке вже з весни, та всі очі позатуляли масками і тільки на кричущі випадки можуть з-під неї трохи визирнути.
показать весь комментарий
12.11.2020 22:01 Ответить
*них
показать весь комментарий
12.11.2020 22:03 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
показать весь комментарий
12.11.2020 21:41 Ответить
Більшість цих діточок була на курортах десь по закордонах з батьками, які не вірять у ковід.
показать весь комментарий
12.11.2020 23:25 Ответить
Геноцид выгодного дня... проще выходные отменить.. даешь семидневку..
показать весь комментарий
12.11.2020 21:49 Ответить
Радуцкий Шмигалю насоветовал эту херню по Израильскому образцу!!
показать весь комментарий
12.11.2020 21:49 Ответить
Дуже підозріло, що в Україні, де ніхто і ніколи не переймався ані здоров'ям свого народу, ані його добробутом, раптом почали турбуватись про здоров'я здебільшого літніх людей. В Європі, може, і повірять, а в нас ми вже зазлалегідь знаємо, що майже обов'язково буде пастка.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:55 Ответить
Новий тип голодомору
показать весь комментарий
12.11.2020 23:04 Ответить
А також Налоговой.і всім інстанціям.брати налогі по вихідним заборонити.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:56 Ответить
Холуи ротшильдовские.
Пока не добьют экономику - не успокоятся.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:57 Ответить
Треба негайно закрити школи, все інше має працювати. Освіта зараз це джерело короновірусу.. дебіли, швидко робіть дистанційне навчання, інакше в нас тисячі а день вмиратимуть.
показать весь комментарий
12.11.2020 22:09 Ответить
Эпицентр уже подтерся этим постановлением, что ответят зеклоуны?
показать весь комментарий
12.11.2020 22:10 Ответить
Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 6822
показать весь комментарий
12.11.2020 22:10 Ответить
Закажу столик в Эпицентре
показать весь комментарий
12.11.2020 22:10 Ответить
Зайдите на выходных в любой киевский "продуктовый супермаркет" и тогда вы поймете насколько тупорылые преЗЕрвативы сейчас у власти.
показать весь комментарий
12.11.2020 22:16 Ответить
А торгових центрах, різних бутіках покупців одиниці, в деяких і зовсім немає. І їх закривають. Диверсія проти народу
показать весь комментарий
12.11.2020 23:08 Ответить
Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 9605
показать весь комментарий
12.11.2020 22:37 Ответить
Так, це ж наш національний вид спорту. Кабмін опублікував постанову про перехід від адаптивного до всезагального карантину і додаткового карантину вихідного дня - Цензор.НЕТ 4313
показать весь комментарий
12.11.2020 23:22 Ответить
А людей кормить шмыгаль с зеленским будут?
показать весь комментарий
12.11.2020 22:59 Ответить
бараны кабминовские, вы сначала уберите летнее-зимнее время, а потом решайте все остальное...
показать весь комментарий
13.11.2020 06:07 Ответить
 
 