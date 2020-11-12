Кабмин опубликовал постановление о переходе от адаптивного ко всеобщему карантину и дополнительном карантине выходного дня
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Правительство Украины опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля, отменяя адаптивный карантин с разделением на зоны и вводя карантин "выходного дня".
Как передает Цензор.НЕТ, информация размещена на официальном сайте Кабмина.
"Дополнительно к ограничениям, предусмотренным пунктом 10 этого постановления, в период с 00 часов 00 минут субботы до 00 часов 00 минут понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 запрещается…", – говорится в документе с перечислением дополнительных запретов на выходные.
Среди них запрет на работу общепита, кроме как на вынос или адресную доставку; ТРЦ и других развлекательных учреждений; предприятий торговли, в которых на продукты питания, топливо, лекарства и ветпрепараты приходится меньше 60% площадей; спортзалов, фитнес-центров и бассейнов; а также учреждений культуры и проведение культурно-массовых мероприятий.
Помимо того, рекомендуется магазинам, почте и другим компаниям установить с 10:00 до 12:00 или в другое время дня на два часа приоритетное обслуживание граждан преклонного возраста и людей с инвалидностью.
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Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, Вот как то так..Здесь пруф.
В тебе у мізках є блок сумніву чи логіки? Тебе не дивує, що різкий ріст легеневих захворювань стався після того, як масово почали носити маски?
який допоможе ворогу розпалювати розбрат
и вот теперь они начинают экспериментировать грубо говоря с зеленкой и клизмами...вместо вливания денег, в оборудование и препараты для всех... кому посчастливиться попасть в палату или при необходимости дождаться медицинской помощи а не рожать на куртке перед дверью больницы !!!
Пока не добьют экономику - не успокоятся.