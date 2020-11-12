РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4779 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаЗдоровье Коронавирус и карантин
6 704 26
карантин (16730) Эпицентр (31) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать только в онлайн режиме

Новости Цензор.НЕТ Экономика Здоровье

На время действия карантина выходного дня сеть

На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме и выдавать товары в Центрах выдачи заказов торговых центров.

Об этом говорится на странице сети в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

При этом, в будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице"

Напомним, премьер-министр Шмыгаль заявил, что в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.

Сеть магазинов "Эпицентр К" в шутливой форме сообщила о намерении работать в субботу и воскресенье вопреки карантину выходного дня.

Глава Минздрава Степанов был возмущен рекламой магазина, в МВД пообещали проконтролировать выполнение правил карантина сетью "Эпицентр".

На время действия карантина выходного дня сеть Эпицентр будет работать только в онлайн режиме 01

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать только в онлайн режиме - Цензор.НЕТ 2686
показать весь комментарий
12.11.2020 21:41
+5
На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 4246
показать весь комментарий
12.11.2020 22:08
+4
На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 7244
показать весь комментарий
12.11.2020 21:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну сразу бы и подавали все статьи в рубрике реклама))
показать весь комментарий
12.11.2020 21:38 Ответить
Товар из герегацентра ждал 2 месяца
показать весь комментарий
12.11.2020 21:40 Ответить
ЦН!!!!
Багатьох новин немає в українській версії.
ЦН!!!
Ті український портал чи російский???
Не паліться вже так відверто.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:41 Ответить
Натисни кнопку UA і не здіймай галас
показать весь комментарий
12.11.2020 21:45 Ответить
На время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать только в онлайн режиме - Цензор.НЕТ 2686
показать весь комментарий
12.11.2020 21:41 Ответить
Значит карантин не для всех. Онлайн: Склады работают, грузчики, менеджеры, водители тоже. А главное, что бабки капают. Надо еще в "Велюр" Кабмин перенести
показать весь комментарий
12.11.2020 21:41 Ответить
Курить я буду, но пить не брошу.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:42 Ответить
Твій пост сподобався відразу чотирьом особам. На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 9292

На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 6184
показать весь комментарий
12.11.2020 21:47 Ответить
Бачу, що хороші хлопці. Явно не кацапи.
показать весь комментарий
12.11.2020 21:49 Ответить
Й навіть не москалі)
показать весь комментарий
12.11.2020 22:26 Ответить
Главное маски государства, государству и толкать.. а остальное всё куйня...
показать весь комментарий
12.11.2020 21:46 Ответить
Ви мене заспокоїли! Я весь день переживаю чи буде працювати епіцентр
показать весь комментарий
12.11.2020 21:47 Ответить
А что по поводу карантина "выходного дня" думает и заявляет "Велюр"?
показать весь комментарий
12.11.2020 21:47 Ответить
а ему пофиг!
показать весь комментарий
12.11.2020 21:48 Ответить
На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 7244
показать весь комментарий
12.11.2020 21:49 Ответить
как введёт этот карантин, так может произойти так - в местах где большинство или в основном женщины, тихим голосом маникир, педикир, стрижка, макиаж.
показать весь комментарий
12.11.2020 22:02 Ответить
"А той, щедрий та розкошний,Все храми мурує;Та отечество так любить,Так за ним бідкує,Так із його, сердешного,Кров, як воду, точить!..А братія мовчить собі,Витріщивши очі!" (С)
показать весь комментарий
12.11.2020 22:02 Ответить
На час дії карантину вихідного дня мережа "Епіцентр" працюватиме тільки в онлайн режимі - Цензор.НЕТ 4246
показать весь комментарий
12.11.2020 22:08 Ответить
Обратите внимание - на местах стали фактически "ложить" на решения верхней власти и к ним естественно подключатся торговые "крупняки", с которыми власти навряд ли удастся справиться. Завтра примеру "Эпицентра" последуют другие "крупняки", например, мебельщики или продавцы Стока и Секод-хенда. Уверен, навряд ли закроют свою работу разные VIP-услуги, в т.ч. и для борзых чиновников ( спортзалы, бассейны и т.п.). Но факт игнорирования безлада верхней власти расширяется потому, что многие реально понимают, что эти надуманные полумеры с этими "выходными или не выходными карантинами" никак серьезно не отразятся на борьбе с этой заразой, а экономика и доходы людей катастрофически падают, в т.ч. и особенно налоговые поступления на местах.
показать весь комментарий
12.11.2020 22:11 Ответить
это прям перемога какая-то, сранный магазин будет выполнять решение кабмина!, невиданная щедрость!)))
показать весь комментарий
12.11.2020 22:15 Ответить
Вранье, рассказываю, как Эпицентр и Новая линия будут работать спокойно, приходите в магазин, говорите продавцу, что вам нужно, он приносит на кассу, вы расплачиваетесь (как бы на вынос с доставкой) после чего получаете ее на выходе, где оформляют доставку. И любая местная власть это поддержит, поскольку зеленые выродки просто ограбили местные бюджеты и пилят ковидный фонд, а социалку и прочее скинули на местную власть, им нужно где то деньги брать.
показать весь комментарий
12.11.2020 22:16 Ответить
Не, будем по-другому: все отделы перекроют красными лентами "проход запрещен", под которые можно будет проходить. Так было весной во многих крупных сетях: в том же Эпицентре, в Эльдорадо и так далее. Этот фарс применят и сейчас.
показать весь комментарий
13.11.2020 07:57 Ответить
Не мля, если у кого-то в субботу потечет кран и ему понадобится прокладка за 2 гривны, ему придется ждать до понедельника. А все это время либо сидеть без воды, либо заливать соседей
показать весь комментарий
13.11.2020 08:33 Ответить
а велюр, миколкин, будет соблюдать карантин??? или на субботние сходки слуг - это не распространяется????
показать весь комментарий
12.11.2020 22:16 Ответить
будние дни работа торговых центров сети будет продлена до 24:00 и продлится до последнего покупателя. - То есть пятница все таки растянется до 72 часов, если будут покупатели?)
показать весь комментарий
12.11.2020 22:29 Ответить
Быстро их Аваков к ногтю прижал.
показать весь комментарий
13.11.2020 00:28 Ответить
 
 