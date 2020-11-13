Зеленский о конституционном кризисе: Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях". ВИДЕО

Комиссия по правовой реформе представит наработки по перезапуску Конституционного суда Украины. Такое задание на комиссию было возложено главой государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.

Говоря о главных событиях дня, президент прокмментирвал ситуацию с конституционным кризисом.

Зеленский отметил: "Начнем с кино, которое, страна, к сожалению, должна смотреть уже несколько недель подряд. Кино про 11 людей. Многоходовки. Аферы. Авантюры. Нет, это не "11 друзей Оушена". Это римейк, созданный при поддержке Конституционного суда Украины. 11 друзей Тупицкого. Актеры, не хуже голливудских звезд, я считаю. Ну по крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает талантом Джорджу Клуни или Брэду Питту".

Он продолжил: "Если без шуток, то 11 судей КСУ действительно могли своими решениями отменить важные реформы и оставить Украину без важной финансовой поддержки. И нам как обществу и стране такие сюжетные повороты точно не нужны. И, сорри за спойлер, у них ничего не получится. Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях". Поэтому вчера у нас состоялось заседание комиссии по правовой реформе, были представители парламента, правительства, правоохранительных органов, послов стран наших международных партнеров".

Президент пообещал, что весь процесс перезапуска КСУ будет максимально прозрачным.

"Все мы работаем над комплексными решениями для восстановления доверия ко всей судебной системе и, в частности, перезапуска Конституционного суда. Надо решить проблему системно. Чтобы у "продюсеров" этого кино не было возможности создать сиквел, трилогию или, как вы знаете, вообще многосерийную мыльную оперу.

Первые результаты комиссии по правовой реформе будут представлены через неделю. Весь процесс буде максимально прозрачным и с максимальным привлечением всего общества. Мы в самом деле нуждаемся в настоящих преобразованиях судебной системы нашей страны", - отметил он.

"Сегодня, согасно некоторым исследованиям уровень доверия украинцев к суду лишь немножко лучше, чем уровень их доверия к каналу "Раша тудей". Это нужно менять. А особенно, когда мы говорим про судей КС, которые каждый месяц получают зарплату 14 тысяч долларов каждый. Это больше чем зарплата за год большинства граждан Украины. И, кстати, президента Украины также", - резюмировал Зеленский.