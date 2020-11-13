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Зеленский о конституционном кризисе: Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях". ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комиссия по правовой реформе представит наработки по перезапуску Конституционного суда Украины. Такое задание на комиссию было возложено главой государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем видеообращении.

Говоря о главных событиях дня, президент прокмментирвал ситуацию с конституционным кризисом. 

Зеленский отметил: "Начнем с кино, которое, страна, к сожалению, должна смотреть уже несколько недель подряд. Кино про 11 людей. Многоходовки. Аферы. Авантюры. Нет, это не "11 друзей Оушена". Это римейк, созданный  при поддержке Конституционного суда Украины. 11 друзей Тупицкого. Актеры, не хуже голливудских звезд, я считаю. Ну по крайней мере, судя по имуществу господина Тупицкого и его семьи, он не уступает талантом Джорджу Клуни или Брэду Питту".

Он продолжил: "Если без шуток, то 11 судей КСУ действительно могли своими решениями отменить важные реформы и оставить Украину без важной финансовой поддержки. И нам как обществу и стране такие сюжетные повороты точно не нужны. И, сорри за спойлер, у них ничего не получится. Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях". Поэтому вчера у нас состоялось заседание комиссии по правовой реформе, были представители парламента, правительства, правоохранительных органов, послов стран наших международных партнеров".

Президент пообещал, что весь процесс перезапуска КСУ будет максимально прозрачным.

"Все мы работаем над комплексными решениями для восстановления доверия ко всей судебной системе и, в частности, перезапуска Конституционного суда. Надо решить проблему системно. Чтобы у "продюсеров" этого кино не было возможности создать сиквел, трилогию или, как вы знаете, вообще многосерийную мыльную оперу.

Первые результаты комиссии по правовой реформе будут представлены через неделю. Весь процесс буде максимально прозрачным и с максимальным привлечением всего общества. Мы в самом деле нуждаемся в настоящих преобразованиях судебной системы нашей страны", - отметил он.

"Сегодня, согасно некоторым исследованиям уровень доверия украинцев к суду лишь немножко лучше, чем уровень их доверия к каналу "Раша тудей". Это нужно менять. А особенно, когда мы говорим про судей КС, которые каждый месяц получают зарплату 14 тысяч долларов каждый. Это больше чем зарплата за год большинства граждан Украины. И, кстати, президента Украины также", - резюмировал Зеленский. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+32
Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях", - Зеленский о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 8733
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12.11.2020 22:36
+22
какой дебил ему пишет тексты?
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12.11.2020 22:39
+20
Пока что мы затушили пожар, но спички остались в руках "вредителей в мантиях", - Зеленский о конституционном кризисе - Цензор.НЕТ 3778
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12.11.2020 22:42
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А за это время судьи и персонал КС получили еще 26,25 млн.грн. на то, что бы продолжать гробить Украинк.
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13.11.2020 04:10 Ответить
Воинствуещее невежество и сознательное вредительство в написании законов по которым невозможно наказывать за корупцию а выполняя их невозможно выжить бизнесу. Вот это хаос и породил кризис . А когда КС указывает на это то они преступники мешающие им безнаказано мародерствывать. По делам узнаете их.КОГО ПОСАДИЛИ ИЗ МОЖНОВЛАДЦИВ ВЕСНОЙ? Это ответ на все остальное.
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13.11.2020 05:26 Ответить
Так весной коррупции не было значит! Может не сезон
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13.11.2020 11:10 Ответить
Кривляющийся безмозглый попугай . Пожар он тушил б...., трубы горели ?
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13.11.2020 06:22 Ответить
ні хрена не загасив, Головна твоя мета цього цирку досягнута - КОРУПЦІЯ В УКРАЇНІ УЗАКОНЕНА !
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13.11.2020 06:53 Ответить
Людиииии!!! Та пожалійте же хворого! Майте бога в животі!
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13.11.2020 06:58 Ответить
ЗЕЛЕНЫЙ ПРИДУРОК !
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13.11.2020 07:55 Ответить
У этого персонажа абсолютно символическое мышление, параллельное с реальностью.
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13.11.2020 07:06 Ответить
Україні потрібно терміново відмовитись від послуг "суддів" , які отримують зарплату 14000$(500 000гривень) . Бо толку з них нуль , а обходяться вони людям - дуже дорого . В жодній іншій країні вони такої "зарплати" не отримають , ще й сядуть в тюрму за корупцію . Україна що , найдурніша в світі країна ?
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13.11.2020 07:33 Ответить
Зеленский не может распустить КС. Но ему нужен крайний и время. Выход просто - роспуск Верховной Рады. Убрано два деятеля "СН", руль в руках "Баткивщины", непринятие бюджета, хаос в ВР - роспуск. Руководство ВР согласовано дезертирует подальше от решений по КСУ и бюджета. Стефанчук, который видимо и спал в маске заявил что болен. Руль ВР вручили Ленке Кондратюк от "Батькивщины".https://timeze2019.blogspot.com
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13.11.2020 08:00 Ответить
Софія Мелеграно

ДИКИЙ патріотизм...
Майдан 2014 року відвоював у Януковича владний трон для бариги Порошенка. Що народу від того Майдану дісталось? А нічого. Порошенко тільки цвів і пахнув.
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І знову автомайдани, пітарди, файера. Соросятня (шабунін,серя лещ, заліщучка і т.д.) блокує Конституційний Суд України, який має розглянути закон про ринок землі на його відповідність Конституції України.
Знаючи, що закон не відповідає Конституції і має бути заблокований, Шабунін і К° пішли війною на КСУ. Ціль розпочатої шабунінцями війни - відвойовувати у народу сотні тисяч ГА нашої родючої землі для Порошенка і міжнародної гоп К°.
Що народу від цієї соросятної движухи дістанеться? А нічого. Порошенко ж знову буде цвісти і пахнути з сотнями тисяч украденої у народу землі.
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Ну просто якись ДИКИЙ патріотизм. Патріотизм після якого країні нічого не залишається окрім бідності, злиднів та розрухи, а мільярдер Порошенко все більше РОЗКВІТАЄ...
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13.11.2020 10:32 Ответить
Кацапи, ми все рівно переможемо і вас прикінчимо!
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13.11.2020 11:39 Ответить
пля... короновірус, одна надія на тебе!
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13.11.2020 11:38 Ответить
Да,судьи КС *не хуже голливудских звёзд,но а ты шут гороховый местечкового разлива.
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13.11.2020 12:03 Ответить
Мабуть, зебики уже поняли , шо их постигнет неизбежность(досрачная))), потому у них не сходят с языГа спички"Пламя революции". Пусть уже все скопом чухают к беломорчику да со с канальчиком... А шо делать... НАДА...ХЕХ...мдя...
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13.11.2020 13:17 Ответить
к сожалению Зеленский пока что не стал доктором... он пытается лечить гнойный аппендицит... а ведь его надо вырезать...
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13.11.2020 15:06 Ответить
Владимиру Александровичу нужно ставать хоть немного жоще иначе просремс Украину. И перестаньте пожалуйста так близко к сердцу принимать всякую словесную вонь в ваш адрес. Если честно то жителей Украины часто называют чорноротыми . Ложите на вес этот хлам который триндит в вашу сторону и делайте свое дело. Умеющий ложить на быдло уже рыцарь по нашим временам.
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13.11.2020 19:13 Ответить
Удача Зеленского наша удача.
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13.11.2020 19:16 Ответить
народу надо задуматся очень ,дорогой народ,осбенно старшое поколение ,вспомните как кацапи , уичтожали народ украини голодомором ,ми украинци умирали селами ,а на место умерших ,слали,слали , кацапов , везли их поездами ,особенно ,харьков , одесса, донецк, вот вам где больше всех рускоязичних , которих якоби путлер защищая ,воюя снами, не находите ли ви что ето , повторение голодомора ,ведь власть делает все ,чтоби люди умирали ,
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14.11.2020 12:38 Ответить
Меняй свой лисапет на пожарный!
Зеленський про конституційну кризу: Поки що ми загасили пожежу, але сірники залишилися в руках "шкідників у мантіях" - Цензор.НЕТ 8427
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16.11.2020 07:07 Ответить
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