Разделение на две стадии дела Украины против РФ о захвате кораблей в Черном море - это обычная практика Морского трибунала, - Енин

Разделение производства по делу Украина-РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей на 2 стадии - это традиционная процедура, и Украина уже неоднократно проходила это и по другим инстанциям, и шла достаточно уверенно победным путем.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Permanent court of Arbitration, созданный в соответствии с одним из дополнений конвенции ООН по международному морскому праву, предусматривает традиционную процедуру рассмотрения сначала юрисдикционных возражений другой стороны, и только на втором этапе рассмотрение вопроса по сути. Абсолютно по аналогичной процедуре рассматривается подавляющее большинство вопросов в рамках указанной арбитражной инстанции. Мы уже неоднократно проходили это и по другим инстанциям и шли достаточно уверенно победным путем", - сказал Енин

Он подчеркнул, что МИД чрезвычайно тщательно отслеживает ход событий в этом судебном процессе и будет держать в курсе.

Арбитражный суд, сформированный в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву, 12 ноября вынес решение о бифуркации производства (разделение его на 2 стадии - юрисдикционную и по существу) по делу между Украиной и РФ о задержании 3 военно-морских судов и членов их экипажей.

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Напомним, 25 ноября 2018 года ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

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В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 г. состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

В январе 2020 года Россия приостановила расследование по делу захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков.