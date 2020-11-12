Степанов: на улице маску можно не носить, штрафовать за ее отсутствие будут только в общественных местах
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, где можно появляться без маски, не подвергая опасности здоровье и кошелек.
Об этом он рассказал в эфире "1+1", сообщает Цензор.НЕТ.
"На улице носить маску не нужно. Исключение - это когда вы находитесь в месте большого скопления людей. Например, когда на остановках, когда есть толпа людей, расстояние между которыми иногда меньше одного метра. Просто надевайте маску - это безопасность", - пояснил Степанов.
Министр напомнил, что штрафовать будут только за пребывание без маски в общественных местах.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Штраф за отсутствие маски в размере от 170 до 255 грн будут выписывать на месте, - Степанов. ВИДЕО
"Штрафы будут выписываться за нахождение без маски именно в общественных местах. Когда человек, например, зашел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна - ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться. Человек должен находиться в маске", - подчеркнул Степанов.
Он напомнил, что механизм наложения штрафов за отсутствие маски в общественном месте сейчас похож на механизм, который применяется в случае нарушения правил дорожного движения: нарушителю штраф должны выписывать сразу на месте.
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Пожалуйста, подождите...
Для тих хто впевнений, що вірус "Заражает исключительно по субботам и воскресеньям , и с 22.00 до 7.00 по будням." на пальцях - якщо реанімаційне відділення може допомогти 100 особам, а допомога потрібна 120 особам, то 20 осіб залишаться без допомоги реанімації.
Так от щоб було не 120, а хоча б 95 осіб - вводять обмеження.
Якщо введуть обмеження на пересування з 22 до 23, то буде 119 осіб.
Якщо введуть обмеження на пересування з 22 до 00, то буде 117 осіб.
Якщо введуть обмеження на пересування з 22 до 01, бо буде 115 осіб.
Тощо.
данные удостоверений нужно записывать и проверять по указанному телефону и адресу....
а то вчерашние опросчики 5 вопросов зеленского потеряли доверие своими мусорными пакетами...
"Перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
Т. е. три места:
1) громадські будинки
2) громадські споруди
3) громадський транспорт
Хотіли сяйнути розумом?
ти мав би дуже подібний девайс,а значить кратно збільшиш свій особистий захист,а при постійній дезинфекції кастрюлі і знизиш загрозу від тебе для оточуючих.Стань прикладом для всіх ковідних-натяни на лоба кастрюлю...
Не забудь отбарабанити відміну,фуфєл.
Так, що лягай вже спати, нещастя.