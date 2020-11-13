Украина может провести выборы в ОРДЛО в конце марта, но главная цель - не выборы, а контроль над границей, - Кравчук
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Местные выборы на оккупированном Донбассе могут состояться в конце марта. Для этого нужно, чтобы в январе Верховная Рада приняла закон об особенностях этих выборов. Выборы могут быть только мажоритарными, а не пропорциональными.
Об этом в интервью ТСН заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
"Если, скажем, в январе, допустим, ВР принимает закон об особенностях этих выборов. Я, например, считаю, что там могут быть только мажоритарные выборы, потому что там нет украинских партий, там ничего нет. Какие пропорциональные выборы могут быть? Не могут. Это я так думаю и не говорю, что мое мнение является истиной в последней инстанции. ВР принимает закон. Как только приняли закон, уже можно готовиться к выборам - февраль, март и часть января. Времени хватает", - рассказал Кравчук.
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По его словам, помимо закона об особенностях выборов в ОРДЛО нужно будет принять еще несколько законов.
"О демилитаризации, недопущении преследования невинных лиц. Нельзя думать, что кто-то покажет пальцем и кого-то будут судить. Это просто неприемлемая философия. Только по украинскому закону", - подчеркнул Кравчук.
При этом дата проведения выборов в ОРДЛО, по его мнению, не является критичной. Гораздо важнее, чтобы Украина перед этим получила контроль над границей.
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"Главное здесь даже не конкретная дата. Время можно перенести. Это не является принципиальным вопросом. Принципиальным вопросом является контроль Украиной над границей, соответствующие действия украинской власти на подконтрольных территориях, установление украинских институтов власти, которые и могут обеспечить проведение выборов по украинским законам", - пояснил Кравчук.
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Мини-сборник песен для настроения.
между прочим, там де то давно уже у вас висит мой запрос до вас на "в друзья".
вы уже шо та сделайте с той бедой....
А между Буддой и людьми????
Читать научись, а лучше всего думать
Вот тогда у Украины был бы шанс стать нормальным государством
особенно радовал етот раснокумачевый лозунг на здании зенитно-ракетного училища в Киеве ))))
там напротив КИСИ - я туда каждый день топал и все видел....
А зачем тогда вам законы новые принимать? Разве сейчас в Украине нет законов про выборы и про украинские институты и управление? Вам нужно росийские законы в Украине принять? Тогде ети выборы будут уже не по украинским законам и Конституции.
"Народный депутат "Батькивщины", вице-спикер парламента Елена Кондратюк заявила о готовности вести заседания парламента, пока спикер Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук одновременно находятся на больничном."
Источник: https://censor.net/ru/n3230773"
Латифундисты украинские, вот кто.
Вот так вот можно взять власть без шума, без пыли, без бронетранспортеров и танков.
Забили стрелку олигархи украинские и российские, и решили, что что им делить то, они же все из СССР?
Так что скоро наступит мир в ЛДНР, к Новому Году управятся, полагаю.
А тех, кто будет протир мира, тем хочу напомнить про судьбу Гандзюк, к власти в Украине пришли люди серьезные, это не гопота квартальная.
А тем, кто будете сильно волноваться, тем Степанов не только "карантин выходного дня" устроит, чтобы не собирались группами и не обсуждали, как власть свергать, но и двери в подъездах заварит, по примеру китайских коммуняк Уханя. Ведь комментаторы тут, на форуме, сами активно требовали, "Степанов введи" строгие меры против ковида, вот и удовлетворит Степанов просьбы трудящихся. Оттого и карантин прописал Степанов до апреля - к апрелю передел власти полностью закончится.
"Мінські домовленості" це по факту - акт капітуляції України перед ЛДНР.
І там чітко прописано:"припинення вогню,амністія, особливий статус". А потім вже контроль над кордоном і вибори.
До того ж не зрозуміло чому всі вчепились в ті вибори. Ніби хтось сподівається що жителі тих територій голосуватимуть за "слуг", підбарижників або ублюдків. Їхніми кандидатами будуть нинішні керівники та командири які отримають амністію.
ЯКИМ В ДІДЬКА МАКАРОМ цей син Макара, "улыбок тебе дед Макар",ЯК цей комуняцький маразматичний пердід збирається проводити вибори на контрольованій сепарами та кацапами території? Хтось уявляє це дійство?
Я вже мовчу щодо якихось проукраїнських партій.
Це приблизно аналогічна ґабсурда, як наприклад якби Сеул спробував провести вибори в КНДР.
.Ну і нахіба мені такі вибори .? Якщо Донбас -Україна то там обов'язково мають бути українські партії , а якщо їх нема , то хіба ж це Україна . !? А якщо то не Україна то - на біса Україні ті вибори .? .