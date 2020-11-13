406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев

С начала карантина 406 тыс. украинцев было трудоустроено через службу занятости. При этом миллионы украинцев годами трудятся нелегально, официально не получая ни копейки доходов.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, сколько трудоустроенных с начала карантина, с марта месяца? 406 тыс. трудоустроенных через службу занятости", - сказал Гетманцев.

При этом он указал, что за прошлый год более 13 млн украинцев официально не получили ни копейки доходов. А 5 млн 300 тыс. человек официально не получают доходы уже 10 лет.

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"Вы знаете, сколько людей в Украине не получали на протяжении 10 лет ни одной копейки доходов, из людей трудоспособного возраста, не предпринимателей и не пенсионеров? 5 млн 300 тыс. Это что означает? Человек же не святым духом питался. Человек просто живет в тени. За 2019 год более 13 млн людей не получили ни одной копейки доходов. Это государство, экономика которого в своем большинстве находится в тени", - подчеркнул Гетманцев.