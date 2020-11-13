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406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев

Новости Цензор.НЕТ Экономика

406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев

С начала карантина 406 тыс. украинцев было трудоустроено через службу занятости. При этом миллионы украинцев годами трудятся нелегально, официально не получая ни копейки доходов.

Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в эфире телеканала "1+1", информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, сколько трудоустроенных с начала карантина, с марта месяца? 406 тыс. трудоустроенных через службу занятости", - сказал Гетманцев.

При этом он указал, что за прошлый год более 13 млн украинцев официально не получили ни копейки доходов. А 5 млн 300 тыс. человек официально не получают доходы уже 10 лет.

Читайте на Цензор.НЕТ: Безработных не становится больше, но рабочие места уходят "в тень", - министр экономики Петрашко

"Вы знаете, сколько людей в Украине не получали на протяжении 10 лет ни одной копейки доходов, из людей трудоспособного возраста, не предпринимателей и не пенсионеров? 5 млн 300 тыс. Это что означает? Человек же не святым духом питался. Человек просто живет в тени. За 2019 год более 13 млн людей не получили ни одной копейки доходов. Это государство, экономика которого в своем большинстве находится в тени", - подчеркнул Гетманцев.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Нагла брехня!
Просто біржа всіх, хто знайшов роботу самостійно - оформляє як таких які знайшли роботу через неї.
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13.11.2020 05:06
+4
" За 2019 год более 13 млн людей не получили ни одной копейки доходов.
Это государство, экономика которого в своем большинстве находится в тени " (с)

406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9660
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13.11.2020 01:56
+4
406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7353
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13.11.2020 01:59
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Правила форума Совет форумчан
а скока потеряли и не нашли?
а какая статистика по клятому пороху 30летней давности в борьбе с коронавирусом по потерявшим работу и нашедшим - смотри пункт 6.
https://censor.net/ru/resonance/3230705/15_sposobov_obuzdaniya_epidemii_covid19_kotorye_zelenskiyi_doljen_primenit_pryamo_seyichas

короче статистика не полная, хотелось бы подробнее, по партиям.
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13.11.2020 01:53 Ответить
" За 2019 год более 13 млн людей не получили ни одной копейки доходов.
Это государство, экономика которого в своем большинстве находится в тени " (с)

406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9660
показать весь комментарий
13.11.2020 01:56 Ответить
406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7353
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13.11.2020 01:59 Ответить
Назови сколько человек получило от 500 евро в месяц? Гетманцев Ты дурак? Кому оно нах нужно платить 50 от заработанного вашей шайке. Чтобы вам идиотам по ляму премии выписывали.а вы газ людям по 300 процентов барыжничали
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13.11.2020 02:04 Ответить
Шикарний аргумент від Данила Гетманцева за закриття ресторанів в ефірі "Право на владу": бо ресторатори здебільшого молоді люди, котрі здебільшого легко переносять ковід. 406 тыс. украинцев нашли работу через службу занятости с начала карантина, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1044
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13.11.2020 03:35 Ответить
Гетманцев, который является самым приближенным к Зеленскому в вопросах финансов и бюджета, рекомендует украинцам читать: Шария и Шарииху , Лукаш, Ленку Бондаренко, врага Украины Портнова, Мураева, Добкина и в принципе всех самых ватных деятелей в Украине. ффуууууу, одно вранье
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13.11.2020 04:23 Ответить
Нагла брехня!
Просто біржа всіх, хто знайшов роботу самостійно - оформляє як таких які знайшли роботу через неї.
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13.11.2020 05:06 Ответить
Что он мелет.
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13.11.2020 07:04 Ответить
Страусиный выпердышь!
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13.11.2020 07:05 Ответить
КОГДА они ВСЕ ПОДОХНУТ?!
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13.11.2020 08:23 Ответить
это устроились те безработные которые пошли в депутаты от прислуги цирка?
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13.11.2020 09:21 Ответить
Цікаво, а на яку заробітну платню вони працевлаштувались? Від безвиході на 4-6 тис. гривень на місяць, чи на мінімалку?
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13.11.2020 11:01 Ответить
Знайшли роботу ??? А звідки тоді Безробіття в країні до 20% ??? На брехні прийшли ці Буратіни, з брехнею і керують!
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13.11.2020 11:36 Ответить
 
 