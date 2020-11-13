РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8696 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Коронавирус и карантин
13 912 103
карантин (16730) Радуцкий Михаил (283) COVID-19 (18599) коронавирус (17041) локдаун (294)

"Полный локдаун возможен, если заработает протокол сортировки", - "слуга народа" Радуцкий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Полный локдаун возможен, когда заработает протокол медицинской сортировки, который предусматривает предоставление медпомощи пациенту, у которого больше шансов на выздоровление.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Право на власть" сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи страхования Михаил Радуцкий.

"Полный локдаун возможен, если не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки - это локдаун системы здравоохранения и это автоматом локдаун страны, когда врач должен выбирать кого спасать, а кого нет", - сказал Радуцкий.

Он добавил, что локдаун, который правительство объявило весной, был введен из-за того, что система здравоохранения не выдерживала нагрузки.

Ранее Радуцкий отметил, что карантин выходного дня дает возможность отсрочить пиковую нагрузку на систему здравоохранения.

"Что касается карантина выходного дня, цель правительства не разорвать цепь (заболеваемости. - Ред.), разорвать цепь может только полный локдаун, но карантин выходного дня может уменьшить количество заболевших," перезагрузить "кровати и все остальное", - сказал Радуцкий, добавив, что сейчас проблема не столько в кроватях, а в недостатке врачей и медицинских работников, которые тоже болеют коронавирусной болезнью.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Локдаун в Киеве сейчас нецелесообразен, - КГГА

По мнению Радуцкого, нет уверенности, что карантин выходного дня даст положительный результат, поэтому он и введен только на две недели, до 30 ноября. 

Как сообщалось, 11 ноября Кабинет министров принял решение об отказе от адаптивного карантина и введение на территории всей страны ограничений оранжевого уровня. Также решений правительства на три недели, начиная с 14-15 ноября, вводит карантин выходного дня.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
весной тоже парки и скверы запретили посещать...
дебильная власть= дебильные решения
показать весь комментарий
13.11.2020 07:17
+12
"Повний локдаун можливий, якщо запрацює протокол сортування", - "слуга народу" Радуцький - Цензор.НЕТ 3932 ..до-поки Українці НЕ викинуть УБЛЮДКІВ злодійського племені із ВЛАДИ ..доти існує загроза втрати України - СвЗемлі ..
показать весь комментарий
13.11.2020 09:01
+9
... мне особенно понравился запрет приближаться к водоёмам и людям 60 и старше выходить из дома...

то было и продолжается приучение быдла к стойлу...
показать весь комментарий
13.11.2020 07:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Лохдаун саме для того й потрібен, щоб не довести до "сортіровки".
показать весь комментарий
13.11.2020 18:50 Ответить
это пистец. Не страна .... Гондурас.
Суть. Потеряли нюх сестра и племянник. Племянница и внук - как лошади...
Племяннику херово, сестра так-сяк.
Племяннику сделали по быстрому - каронавирус. На больничный..
Сестра в больницу - дайте больничный. Доктор - если вы носитель, то такой. А если вы "соучастник" - то такой больничный. (бабки разные).
Сестра - так я же жду результаты теста!!!
Итого.
1. Когда и кто принес, и откуда?
2. Племянница и внук бегают по улице ... А мы не больные.. Пипец.
ПС. Дохтор - пейте витамины, больше жидкости... и используйте вазелин, чтоб не было сильно больно...
показать весь комментарий
13.11.2020 19:26 Ответить
давайте полный локдаун, 99% людей работают из дома будут, красота!
показать весь комментарий
13.11.2020 22:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 