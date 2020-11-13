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Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе почти 100 нарушений режима "тишины" за сутки

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе почти 100 нарушений режима

В среду, 11 ноября, наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали 90 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и 7 в Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об том говоритсяв отчете ОБСЕ за 11 ноября.

В Донецкой области СММ зафиксировала 90 нарушений режима прекращения огня (в том числе 89 взрывов неопределенного происхождения) в районах к северо-востоку от н. п. Коммуна (неподконтрольный правительству, 56 км к северо-востоку от Донецка). В течение предыдущего отчетного периода в области не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

В Луганской области Миссия зафиксировала 7 нарушений режима прекращения огня (в том числе 1 взрыв неопределенного происхождения) в районах вблизи участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска) В течение предыдущего отчетного периода в области зафиксировано 14 нарушений режима прекращения.

Также сообщается, что после того, как на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 2 255 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 850 взрывов, 45 пролетевших неопределенных боеприпасов, 26 вспышек дульного пламени и 24 осветительные ракеты, а также 1 310 очередей и выстрелов).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, - Украина в ОБСЕ
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Главное, чтоб не стреляли.
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13.11.2020 07:33 Ответить
Та невже!
Більше одного-трьох обстрілів на добу ЗЕк не фіксував.
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13.11.2020 07:36 Ответить
"Взрывы неопределенного происхождения..." Шесть лет не определена польза от покатушек обсешников.
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13.11.2020 07:36 Ответить
Дикі кабани чи що на мінах підриваються? Якась "тюлька" як висловлювання "небойові втрати".
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13.11.2020 08:28 Ответить
Сцьікака бреше.
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13.11.2020 08:35 Ответить
А як же тах. А говнокомандуючий розповідає українцям,що в нас тишина вже 1..... днів. Невже бреше кожний раз?
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13.11.2020 08:51 Ответить
Даже ОБСЕ что-то видит.
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13.11.2020 09:12 Ответить
Ничего не понимаю! Штаб ОС сообщает о четырех нарушениях за сутки, а слепо-глухо-немые наблюдатели ОБСЕ почти о сотне! Они что, в разных измерениях находятся?!!! Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі майже 100 порушень режиму "тиші" за добу - Цензор.НЕТ 3165
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13.11.2020 09:15 Ответить
Одно нарушение включает в себя:10 выпущенных мин,5 автоматных очередей,и т. д.Так что ошибки здесь нет
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13.11.2020 09:46 Ответить
Що твориться? Навіть сліпі спостерігачу ОБСЕ, де більшість росіян побасчили більше 100 порушень за добу, а наші нічого не помічають і роблять вигляд, що все йде мирно, бо в одної людини війна в голові закінчилася. То відвезіть його в окоп і залиште на передовій рівно добу разом з його дружиною і дітьми. Чи чужим можна всирати, а своє, то святе?
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13.11.2020 13:13 Ответить
 
 