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В мире выявлены рекордные 643 тыс. новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 53 млн человек, умерли - 1,2 млн

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В мире выявлены рекордные 643 тыс. новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 53 млн человек, умерли - 1,2 млн

По состоянию на утро 13 ноября в мире зарегистрировали 643 043 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 669 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 53 092 548 случаев инфицирования, из них 643 043 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 299 409 человек, из них 9 669 за минувшие сутки.

В мире выявлены рекордные 643 тыс. новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 53 млн человек, умерли - 1,2 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 37,2 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 20-м месте мирового рейтинга и на 9-м в Европе.


В мире выявлены рекордные 643 тыс. новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 53 млн человек, умерли - 1,2 млн 02
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дивно рашка лише 5, хлопці це як Олімпіада чим вище місце тим краще...
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13.11.2020 07:43 Ответить
********* завжди брехала, бреше і брехатиме.
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13.11.2020 08:10 Ответить
Удивительная статистика - во Франции за неделю можно скакнуть от 80 000 до 30 000 и не нужно вводить карантин выходного дня.
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13.11.2020 07:59 Ответить
 
 