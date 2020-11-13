В мире выявлены рекордные 643 тыс. новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 53 млн человек, умерли - 1,2 млн
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 13 ноября в мире зарегистрировали 643 043 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 9 669 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 53 092 548 случаев инфицирования, из них 643 043 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 299 409 человек, из них 9 669 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 37,2 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 20-м месте мирового рейтинга и на 9-м в Европе.
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Володимир Волошин 55d42e7b
показать весь комментарий13.11.2020 07:43 Ответить Мне нравится 0
5 копійок
показать весь комментарий13.11.2020 08:10 Ответить Мне нравится 0
ПанСан
показать весь комментарий13.11.2020 07:59 Ответить Мне нравится 0
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