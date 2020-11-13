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Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, с начала текущих зафиксирован один обстрел в районе Каменки. Потерь среди украинских воинов нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 12 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.  Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - говорится в сообщении.

В частности, недалеко населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем. В районе Водяного дважды в течение суток зафиксировано открытие огня по украинским позициям, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

В штабе отметили, что огневые провокации противника не представляли угрозы, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе почти 100 нарушений режима "тишины" за сутки

"С начала текущих суток, 13 ноября, провозглашенный режим прекращения огня российско-оккупационные войска нарушили 1 раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Каменка. На этом участке враг применил миномет калибра 82 миллиметра. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС 01

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Топ комментарии
+10
Это ваши гре....ные "четыре", врать научитесь не так тупо --
"..... Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе почти 100 нарушений режима "тишины" за сутки,... "
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13.11.2020 07:55
+4
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 45
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13.11.2020 08:14
+4
13.11.20 07:52 Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі майже 100 порушень режиму "тиші" за добу Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3177
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13.11.2020 08:28
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а когда уже мы будем нарушать режим прекращения огня ?
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13.11.2020 07:53 Ответить
Это ваши гре....ные "четыре", врать научитесь не так тупо --
"..... Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе почти 100 нарушений режима "тишины" за сутки,... "
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13.11.2020 07:55 Ответить
Покидающие Кельбаджар армяне сжигают дома и окрестные леса - ФОТО-ВИДЕО

Как видно с фотографий издания, покидающие Кельбаджар армяне сжигают не только дома, но и окрестные леса, в частнсоти, на снимках запечатлены также очаги пожаров в лесополосе вдоль дороги. Как рассказал Sputnik Армения один из местных жителей, люди сжигают свое имущество перед тем, как покинуть этот край.Это является наглядным примером армянского вандализма и дикости.

https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Pokidayushie-Kelbadzhar-armyane-szhigayut-doma-i-okrestnye-lesa-colorredFOTOcolor-colorredVIDEO-color-429081

Враг за сутки четыре раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2347
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13.11.2020 08:01 Ответить
Сталінська тактика випаленої землі.
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13.11.2020 08:05 Ответить
А как же теперь лугандонцы столоваться будут?
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5502
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13.11.2020 08:11 Ответить
Прийдеться "сідати" на одну лише українську пенсію, пічалька.
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13.11.2020 08:31 Ответить
Хорошо хоть миссия ОБСЕ избавилась от недуга слепоты и глухоты. Зато наш штаб ООС занемог в тяжелой форме. Наверное, заразился от Главнокомандующего?!!
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13.11.2020 08:12 Ответить
Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 45
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13.11.2020 08:14 Ответить
Может хватит клоунады на войне?
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13.11.2020 08:21 Ответить
13.11.20 07:52 Спостерігачі спецмісії ОБСЄ зафіксували на Донбасі майже 100 порушень режиму "тиші" за добу Ворог за добу чотири рази порушив режим припинення вогню на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3177
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13.11.2020 08:28 Ответить
А що ж це було? "То ли гроза, то ли эхо войны"? Спостерегачі так і визначити не змогли.
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13.11.2020 08:35 Ответить
 
 