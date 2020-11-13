Бизнес в сфере культуры и туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, - Ткаченко
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Бизнес в сферах культуры, креативных индустрий, туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, который вводят в Украине с 14 до 30 ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".
"Карантин выходного дня ударит очень сильно по тем индустриям, которыми занимается наше министерство - культура. Креативные индустрии, гостиницы. Сфера гостеприимства. Безусловно, это 50% их доходов за выходные дни", - сказал Ткаченко.
Он отметил, что эти сферы должны получить компенсацию от государства "в очень больших масштабах" и добавил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По его словам, глава правительства планирует встретиться с представителями сфер культуры и креативных индустрий.
Он отметил, что МКИП также будет сотрудничать со специалистами сфер культуры, креативных индустрий и туризма, чтобы найти выход из ситуации, сложившейся в результате усиления карантина в выходные.
Как сообщалось, Кабинет Министров 11 ноября внес изменения в постановление № 641, которым ввел карантин выходного дня.
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Вы, к слову, на последних президентских выборах за кого проголосовали, "работники сферы культуры и туризма"?
Несомненно.
Ведь в Украине именно прогрессивный подоходный налог?
Ведь я правильно понимаю, что в Украине налог с дохода - прогрессивный?
И есть некая сумма дохода (именно дохода), которая налогом вообще не облагается, например, в Австралии это 18 тысяч 600 долларов (если мне не изменяет память) годового дохода.
Назовите мне, пожалуйста, размер дохода в Украине, который не облагается налогом.
Помощь бизнесам, как в Австралии платили в дурантин (и еще частично платят), кто должен в Украине платить - марсиане, или власти, ими избранные?
ну да ты ж наверно улетишь в голубом вертолете лечиться да?уже позаботился?
Закрытое предприятие дает 50% доходов от полноценной работы?
Не то что бы я не ходил в театр, но лечить не артисты и не рестораторы будут.
К слову жена медик, работает с кови. Тройную ставку получила только в апреле, с сентября ставки им не поднимали.