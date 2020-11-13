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Бизнес в сфере культуры и туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бизнес в сфере культуры и туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, - Ткаченко

Бизнес в сферах культуры, креативных индустрий, туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, который вводят в Украине с 14 до 30 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Карантин выходного дня ударит очень сильно по тем индустриям, которыми занимается наше министерство - культура. Креативные индустрии, гостиницы. Сфера гостеприимства. Безусловно, это 50% их доходов за выходные дни", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что эти сферы должны получить компенсацию от государства "в очень больших масштабах" и добавил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По его словам, глава правительства планирует встретиться с представителями сфер культуры и креативных индустрий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Министры Аваков и Ткаченко выступали против карантина выходного дня, - СМИ

Он отметил, что МКИП также будет сотрудничать со специалистами сфер культуры, креативных индустрий и туризма, чтобы найти выход из ситуации, сложившейся в результате усиления карантина в выходные.

Как сообщалось, Кабинет Министров 11 ноября внес изменения в постановление № 641, которым ввел карантин выходного дня.

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Топ комментарии
+3
А вы петицию напишите "бубочке", то есть челобитную, от "работников в сфере искусств, культуры, и сфере туризма". Авось, да и прочтет "бубочка', и даже слезу скупую вытрет, от жалости к вам, которым скоро жрать нечего будет.
Вы, к слову, на последних президентских выборах за кого проголосовали, "работники сферы культуры и туризма"?
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13.11.2020 08:10
+3
Г+Г = компенсація? ви яким ьоком там до культури примазались мазохісти?
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13.11.2020 08:11
+2
Справедливости ради - а при чем тут Зеленский?
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13.11.2020 08:26
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Робота не вовк, в ліс не втече.(совкове)
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13.11.2020 08:07 Ответить
"Робота не ..., стояла і стояти буде"©(звідти ж)...
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13.11.2020 08:10 Ответить
Робота не вовк, але щось сіре в ній таки є. (також совкове)
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13.11.2020 08:11 Ответить
Бизнес в сфере культуры и туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 747
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13.11.2020 08:14 Ответить
А вы петицию напишите "бубочке", то есть челобитную, от "работников в сфере искусств, культуры, и сфере туризма". Авось, да и прочтет "бубочка', и даже слезу скупую вытрет, от жалости к вам, которым скоро жрать нечего будет.
Вы, к слову, на последних президентских выборах за кого проголосовали, "работники сферы культуры и туризма"?
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13.11.2020 08:10 Ответить
Справедливости ради - а при чем тут Зеленский?
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13.11.2020 08:26 Ответить
петікам аби пукнути
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13.11.2020 08:45 Ответить
А пособия, если не возможности работать из-за ковида, как в Австралии платят, кто в Украине должен платить - планета Нибиру?
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13.11.2020 09:57 Ответить
налоги надо платить - тогда и пособия будут
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13.11.2020 10:16 Ответить
Прогрессивный подоходный налог?
Несомненно.
Ведь в Украине именно прогрессивный подоходный налог?

Ведь я правильно понимаю, что в Украине налог с дохода - прогрессивный?
И есть некая сумма дохода (именно дохода), которая налогом вообще не облагается, например, в Австралии это 18 тысяч 600 долларов (если мне не изменяет память) годового дохода.
Назовите мне, пожалуйста, размер дохода в Украине, который не облагается налогом.
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13.11.2020 13:26 Ответить
Театры - это бизнесы, если кто не знает, а работники сферы искусств - это не птички божие, они росой не питаются.

Помощь бизнесам, как в Австралии платили в дурантин (и еще частично платят), кто должен в Украине платить - марсиане, или власти, ими избранные?
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13.11.2020 10:00 Ответить
Г+Г = компенсація? ви яким ьоком там до культури примазались мазохісти?
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13.11.2020 08:11 Ответить
Головне щоб клоуни не голодували, на всіх інших насрать! Бизнес в сфере культуры и туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8681
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13.11.2020 08:12 Ответить
Компенсация, ах какое сладкое слово... Лохторат может расслабиться, ибо "подарки, тьху, компенсацию получат, те хто орошо кушал"...
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13.11.2020 08:18 Ответить
Насчёт культуры. В этой заметке о проблемах книгохранилищ и архивов положительно оценивается и Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского: https://time.kz/blogs/hocu-skazat/2020/11/11/daniyar-nauryz-plyus-mankurtizatsiya-vsej-strany
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13.11.2020 08:24 Ответить
Самый многострадальный,и безусловно,нуждающийся в гос компенсации(то есть наших с вами деньгах) оооочень больших размеров,это Ткаченко.
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13.11.2020 08:36 Ответить
карантин это вам не концерт с гопаком, поэтому обязательно недополучите
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13.11.2020 08:53 Ответить
да ты что а наша медсистема упадет в кому?..
ну да ты ж наверно улетишь в голубом вертолете лечиться да?уже позаботился?
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13.11.2020 09:09 Ответить
это 50% их доходов за выходные дни
Бізнес у сферах культури і туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 4191
Закрытое предприятие дает 50% доходов от полноценной работы?
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13.11.2020 09:31 Ответить
как то пофиг
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13.11.2020 09:34 Ответить
А не должны ли получить компенсацию от государства "в очень больших масштабах" медики.

Не то что бы я не ходил в театр, но лечить не артисты и не рестораторы будут.

К слову жена медик, работает с кови. Тройную ставку получила только в апреле, с сентября ставки им не поднимали.
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13.11.2020 09:45 Ответить
 
 