Бизнес в сфере культуры и туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, - Ткаченко

Бизнес в сферах культуры, креативных индустрий, туризма недополучит 50% доходов из-за карантина выходного дня, который вводят в Украине с 14 до 30 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

"Карантин выходного дня ударит очень сильно по тем индустриям, которыми занимается наше министерство - культура. Креативные индустрии, гостиницы. Сфера гостеприимства. Безусловно, это 50% их доходов за выходные дни", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что эти сферы должны получить компенсацию от государства "в очень больших масштабах" и добавил, что обсуждал эту тему с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. По его словам, глава правительства планирует встретиться с представителями сфер культуры и креативных индустрий.

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Он отметил, что МКИП также будет сотрудничать со специалистами сфер культуры, креативных индустрий и туризма, чтобы найти выход из ситуации, сложившейся в результате усиления карантина в выходные.

Как сообщалось, Кабинет Министров 11 ноября внес изменения в постановление № 641, которым ввел карантин выходного дня.