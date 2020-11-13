Украина в ОБСЕ: У РФ нет ни юридических, ни моральных оснований называть своих военных в Карабахе миротворцами
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
У России, оккупировавшей части территории Украины и Грузии, нет никаких оснований называть миротворцами своих военных, отправленных в Нагорный Карабах.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ.
"Российская Федерация, продолжающая агрессивные действия против Украины, включая временную оккупацию вооруженными силами Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, миротворцами", - заявил он.
Украинский дипломат добавил, что продолжающаяся оккупация Россией части суверенной территории Грузии также ставит под сомнение эффективность "миротворческой" роли России в регионе Южного Кавказа и "дискредитирует понятие миротворческой миссии как таковой в смысле международного права в целом и Устава ООН в частности".
В то же время Цымбалюк заявил, что Украина приветствует прекращение боевых действий между Азербайджаном и Арменией в районе Нагорного Карабаха.
"Мы считаем, что следующие шаги должны быть направлены на восстановление стабильности и благополучия в регионе, а также на продолжение международных усилий с целью достижения полного урегулирования карабахского конфликта на основе международного права", - подчеркнул украинский дипломат.
Он также подтвердил "последовательную и безусловную поддержку Украины суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ".
Как сообщалось, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о подписании с президентами России и Азербайджана совместного заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
Согласно заявлению, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях, вдоль линии столкновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уточнил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.
Российские военные уже прибыли в Армению. Согласно обнародованному 12 ноября указу президента РФ Владимира Путина, российские военные размещаются в Нагорном Карабахе на 5-летний срок, причем не реже двух раз в год должна проводиться их ротация.
Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию. Боевые действия понесли военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.
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Вся эта война проходила за пределами территории Армении, на каком основании России впрягаться в эту мясорубку? Портить отношения с Азербайджаном? С Турцией? Отхватить еще порцию санкций?
Россия требовала открыть ещё одну базу у пашиняна, который противился.
В результате договорились с сыном председателя КГБ СССР и открыли ее в Степанакерте
Сын председателя получил очки у тупых масс, его партнёры - огромную дулю.
1.Алиев вернул ВСЕ оккупированные районы + Шуша
2. Через пять лет остаток территорий НКР войдут в состав Азербайджана
3. Азербайджан получил сообщение с Нахичеванью и Турцией (А чем никогда и поднимался вопрос)
4. Азербайджан, после подписания соглашения показал себя страной, нацеленной на Мир.
В случае, если соглашение заработает, - Азербайджан получает все.
Если нет Азербайджан получает все силой + будет пробивать коридор в Нахичевань уже на законных (соглашение) основаниях и это уже будет не просто дорога, а дорога + коридор безопасности в 100 км.
Только полный дебил, либо профессиональный запутинец может в этой ситуации найти зраду для Азербайджана.
Голову иногда включай, а не только в нее ешь, чучело огородное=))
Зачем по вашему, Рашка создала "Приднестровье", "Абхазию", "Карабах", "Новороссию" - она создает вокруг себя "пояс нестабильности" удерживая соседний страны в зоне своего влияния. И пока это вполне получается!!!
А Сирия и Ливия - это так потешить вяличие - а-ля мы великая страна с глобальным влиянием (не хуже Омерики)
Ни Рашка не Турция открыто между собой воевать не очень то и хотят....Рашка понимает что обгадится и не выиграет без использования ЯО, а Турция об этом тоже знает и не хочет ввязываться.
В то же самое время, Рашке, для достижения "программы минимум", достаточно только гадить, а для этого великих технологий не требуется, достаточно зомбоящика, старого совкового оружия (которого на складах на 200 лет войны)..... А Турции нужен стабильный и лояльный регион, что не очень совместимо со стрельбой....
И не тыкай, Мудило!
Это победа?
Точно не капитуляция?
Бомбы в Москве закладывали ФСБ.
а смузи по кафешкам победе над оккупантом не способствуют, париж во вторую мировую даже не попытались оборонять
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Что дальше сделает ОБСЕ?
Миротворчі сили ООН (миротворчий контингент ООН, Мирконт ООН) - військові контингенти країн-членів ООН, виділені за Статутом ООН з метою запобігання або ліквідації загрози миру і безпеки шляхом спільних примусових дій (військова демонстрація, блокада тощо), якщо заходи економічного і політичного характеру виявляться або виявилися недостатніми.
Рішення про створення, склад, використання та фінансування миротворчих сил ООН приймаються Радою Безпеки ООН. Стратегічне керівництво здійснюється Військово-штабним комітетом (ВШК).
Я про решение Рады Безпеки ООН про выделение этих миротворцев, не слышал в новостях.
Просто заходит руская армия и окупирует новы территории.