В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро пятницы, 13 ноября, зафиксированы 11 787 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерли 172 человека, выздоровели 6 155 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 ноября 2020 года. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников.

Также за последние сутки

госпитализированы - 1 587 человек;

летальных случаев - 172;

выздоровели - 6155 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 73 398 (в том числе методом ПЦР - 46 813, методом ИФА - 26 585).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 512 652 человека;

выздоровели - 233 849 человек;

летальных случаев - 9 317;

проведено ПЦР-тестов - 3 828 912.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях", - рассказал Степанов.







