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В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро пятницы, 13 ноября, зафиксированы 11 787 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерли 172 человека, выздоровели 6 155 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 ноября 2020 года. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников.

Также за последние сутки В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 06

В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 03 госпитализированы - 1 587 человек;

В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 03 летальных случаев - 172;

В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 03 выздоровели - 6155 человек;

В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 03 осуществлено тестирований за сутки - 73 398 (в том числе методом ПЦР - 46 813, методом ИФА - 26 585).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире выявлены рекордные 643 тыс. новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 53 млн человек, умерли - 1,2 млн

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 06

В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 08заболели - 512 652 человека;

В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 08выздоровели - 233 849 человек;

В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 08 летальных случаев - 9 317;

В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 3 828 912.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 11
В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели 12

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Топ комментарии
+12
Дибилы закройте школы!
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13.11.2020 08:29
+9
Харашо ідьом, приріст стабільний.
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13.11.2020 08:24
+9
вот именно!!! Это наказание всему миру, что зебилы выбрали в презеденты еврейского зеленого антихриста, который стал править православными христианами. Не выбери они зелю презом - бабуся на рынке в Вухане не съела бы летучую мышь и не было бы коронавируса. Ведь наша жизнь состоит из мелочей и всьо зависит от всего и всьо взаимосвязано!!!
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13.11.2020 08:37
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Харашо ідьом, приріст стабільний.
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13.11.2020 08:24 Ответить
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Зебилы!!!
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13.11.2020 08:24 Ответить
Причём, во всём мире.
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13.11.2020 08:33 Ответить
вот именно!!! Это наказание всему миру, что зебилы выбрали в презеденты еврейского зеленого антихриста, который стал править православными христианами. Не выбери они зелю презом - бабуся на рынке в Вухане не съела бы летучую мышь и не было бы коронавируса. Ведь наша жизнь состоит из мелочей и всьо зависит от всего и всьо взаимосвязано!!!
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13.11.2020 08:37 Ответить
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 8795 Теперь всё ясно. -> В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 6166

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 3613
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13.11.2020 08:40 Ответить
Вот пример цепочки:
1. Выбрали в Украине зелю.
2. Пришел конец епихвы бедности.
3. Люди обнищали.
4. Некий мужик до этого хотел купить барахло на али-экспресс, но не купил.
5. В это же время в Вухане. Мужик который продавал товар его не продал, бо мужик из Украины его не заказал.
6. Мужик из Вуханя потерял прибыль из-за чего не смог помочь финансово своей бабусе.
7. Бабуся вместо того, чтобы получить от внука денег и нормально питаться - пошла и сожрала на рынок летучую мышь
8. Пандемия корона вируса.

Ну и кто теперь зебил? В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 9025
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13.11.2020 08:43 Ответить
Конец твоей персональной цепочки. В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 1063

В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 7850
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13.11.2020 08:46 Ответить
Я тебе шах и мат поставил, а ты за трусами полез. Моя версия можно сказать железобетонная и имеет право на жизнь ибо теоретически такое могло случиться В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 5412
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13.11.2020 08:47 Ответить
Это твоё ноухау.
На соавторство не претендую, шах_матист. В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 8773
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13.11.2020 08:49 Ответить
Я не патентовал свой вынахид, так что пользуйся, не стесняйся это бесплатно, я разрешаю, можешь использовать даже не стиранные с желтыми и коричневыми пятнами В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 1068
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13.11.2020 08:51 Ответить
чого тільки не понапридумують упороті порохоботи "во славу Петра!" В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 3338
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13.11.2020 12:44 Ответить
Після повернення учнів з канікул одразу почався спалах ковід. Діти не хворіють важко, але несуть вірус додому. Особливо небезпечним є для їх бабусів та дідусів, до яких діти повертаються зі школи. Серед педагогів ситуація катастрофічна. Вчителям видали аж одну! маску за півтора місяца. Діти не зобов.язані носити маски на уроках, а їх 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. Зараз похолодало, вікна зачинені - уявіть, яка концентрація вірусу у повітрі! Тому педагоги, які часто входять до зони ризику (50-60 років), почали важко хворіти і, на жаль, помирати
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13.11.2020 09:19 Ответить
Пидлога, завязывал бы ты с тяжелыми наркотиками В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 8416
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13.11.2020 13:21 Ответить
В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели - Цензор.НЕТ 8032
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13.11.2020 08:25 Ответить
Дибилы закройте школы!
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13.11.2020 08:29 Ответить
В каком классе учишься? В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели - Цензор.НЕТ 4524
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13.11.2020 08:30 Ответить
Сверстников ищешь?
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13.11.2020 08:35 Ответить
Его вообще не взяли в школу по причине слабоумия В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 7789
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13.11.2020 13:23 Ответить
Ці радянські школи з наспіх намальованою вивіскою НУШ можна закрити просто тому що там мало доброго. Вчать дітей матюкатися, битися, ну чисто дідівщина. Зараз до шкіл понапускали даунів і психічно нездорових дітей. Їм можна усе - у них є справка, вони некеровані.
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13.11.2020 11:18 Ответить
дочка заразила папку. Папаша, хотя и хлдил в маске, ездил на своем авто, брызгался антисепом, но ***** все равно заразил пол нашего офиса.
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13.11.2020 21:20 Ответить
В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели - Цензор.НЕТ 4211
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13.11.2020 08:31 Ответить
Всего по официальным данным, заболели пол миллиона, так что ещё все впереди .....
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13.11.2020 08:34 Ответить
Короновирус никуда не денется, так что переболеет большинство населения
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13.11.2020 08:35 Ответить
Поступово чи краще одразу всі?
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13.11.2020 10:25 Ответить
Всі захворіти одразу не зможуть тому що вже на короновірус перехворіли в Украіні мільони
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13.11.2020 11:11 Ответить
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 9045
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13.11.2020 08:35 Ответить
как-то не кошерно они болеют, по отдельности с супружницей
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13.11.2020 08:36 Ответить
Зато с подельниками вместе. Все вдруг "заболели".
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13.11.2020 08:38 Ответить
То на Байдена діарея.
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13.11.2020 10:26 Ответить
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 3862
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13.11.2020 09:18 Ответить
не, ну просто
1 - я раб какого-то криста и Яхве
2 - я ублюдок у кого "рос. "армия" просто пересовывает взад и вперед границы"

Хотя да, лучше было бы голосовать пойти за ПАП-а
не знаю, но тогда так противно стало шо аж держите меня 7 евреев, и один мусульманин.
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13.11.2020 09:51 Ответить
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 488
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13.11.2020 12:59 Ответить
Почему нет доступной растаможки? Потому что хотят чтобы больше ездило общественным транспортом. Отсюда и цифры такие. Меньше народа, легче землю будет продать
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13.11.2020 08:35 Ответить
А й справді. В селах багато літніх, і які зараз позбавлені медицини. А в них паї.
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13.11.2020 08:45 Ответить
А лучше вообще отменить все налоги и сборы! Анархия форева!
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13.11.2020 10:26 Ответить
доступная растаможка это суммарные платежи до 30 тысяч гривен, за автомобиль евро-4. Как например было при Кучме. За 10 летнюю машину. Тогда миллионы людей смогут купить себе хорошие экологичные машины. Во вторых это безопасность на дорогах. А налоги и акцизы достаточно включены в цену на бензин. В условиях эпидемии, это обязанность законописцев, а не чья-то анархия
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13.11.2020 10:33 Ответить
Судя по колличеству денег, которые закатали в дороги преЗЕрвативы из короновирусного фонда, то уже пора отдирать асфальт и лечить им больных короной.
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13.11.2020 08:46 Ответить
Вимагаємо негайного карантину для всієї освіти!!!!! Промисловість і торгівля хай працюють!!! Школи і садочки це головна причина розповсюдження короновірусу. Всі хто думає що короновірус в більшості має легку форму дуже помиляється. Всі кому за 20 років відчують великий спектр больових відчуттів... І триватиме одужання від нього місцями і покладете в аптеках ви не одну тисячу гривень щоб додати запалення які у вас викличе короновірус. І буде слабкість у вас і низька працездатність теж не один місяць після того як закриють ваш лікарняний!!! Зеленського лікують дорогими препаратами, тому він не буде відчувати весь спектр болю якій буде відчувати простий українець який не має доступу до медикаментів з США і Ізраілю... Врятуйте себе і невідправляйте дітей в школи і садочки!
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13.11.2020 08:53 Ответить
Я как православный вам скажу что все в руках Зевса, или кто там главарь щас то?
Так шо не боюсь вирусов, от сотоны помогает крепкая молитва, прикладывание к мощам а если нет, то значит "греханул где-то" В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 7598 все же просто)
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13.11.2020 09:12 Ответить
"Прикладывание к мощам..."
Так это тебе прямо к коронавирусу, с его помощью легче всего приложится к мощам на кладбище.В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 6783
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13.11.2020 09:22 Ответить
Я то в отличии от верунов не буду жалобно стонать: Хоспати, вирус взад забериииии.
"не зная" что Яхве или Аллах его и нас*ал "зохреши нашие тяшкие" В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 9511
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13.11.2020 09:48 Ответить
Это кому как повезёт со здоровьем, у меня родственник тоже сперва был "не веруном" пока не заболел.
Итог: бахнул на лечение около 1000$. ждал скорую три часа (в Киеве!), на рентген, в поликлинике, очередь на две недели вперед, в частной (где и "отоварился" в итоге) 700 грн., одна капельница 1500 грн ну и т.д.
Семейный врач сам больной, заменяющий коллега загружен настолько что может принять только через неделю, теста никто не делал и делать не собирался...
Короче весело, не дай Бог залететь!
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13.11.2020 10:44 Ответить
дистанційнеа освіта(з 4-го класу) повинна стати Правилом.За винятком практичних занять.

до вакцинації більшості населення України (десь з середини 2021)...
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13.11.2020 12:46 Ответить
головне тести по 100$ чи 80$ для бидлонаселення закупити В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 1542
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13.11.2020 08:56 Ответить
Без теста зараз навтіь швидка не забере в лікарню. У нас так сусід помер - 3 дні викликали швидку, чекали теста, і чоловіка не встигли врятувати.
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13.11.2020 11:26 Ответить
Предлагаю у мосоров премию забрать с ковид фонда только не говорите что это им на зп чтоб выжмть на зп они получают с бюджета к тому же финансирования увеличилось итак, а также сдирать асфальт всё это обменять на апараты ИВЛ
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13.11.2020 09:01 Ответить
Зеленский и не вспоминает ,что он руководит штабом по борьбе с коронавирусом .
Или ему об этом не сказали ?
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13.11.2020 09:03 Ответить
Так он не знает и кто сейчас в Украине Президент.. В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 2962
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13.11.2020 09:24 Ответить
на утро пятницы, 13 ноября, \\\\
О_О(бросается к "иконостасу", "творит таинства", застегивает штаны или брюки)

Зависит от числа тестов для рабов, бо половина тестов - легко делается депутанам и прочим авакоподобным В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 2041
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13.11.2020 09:07 Ответить
В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 7229
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13.11.2020 09:48 Ответить
Та не скажи. Безотсносительно долгих рассуждений и фактов...
1) После начала "рехворм" почти ежедневным / частым вопросом в группе вайбера в доме стали "Где найти медсестру чтоб сделать укол?" / "Почему скорая к нам не едет?"
2) Мне до реформы и в голову не могло прийти, что чтоб приехала скорая к жене на приступ - придется угрожать. Вот в самом пьяном горячечном бреду.
3) Мне просто в голову не могло прийти что участковый врач (после реформы - семейный доктор, с подписанной декларацией) откажется принимать ребенка на осмотр. "Бо в мене профілактичні заходи а потім консіліум" (в приемное ***** время).
Это мой личный опыт. Там еще по мелочи есть.
О скорых можно поговорить... о сокращении больниц... та много о чем.
Её реформа - это попытка натянуть голую вследствие коррупции жопу на глобус. Это мое краткое мнение.
А если цензурно: То ввиду системного невыполнения норм по обепечению соц. инфраструктуры и системной коррупции - сделать так, чтобы к этим нормам попросту невозможно было обратиться, изменив их. Да, кое где сделав лучше... Но именно кое-где.
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13.11.2020 10:10 Ответить
согласен, но только "на слово"
кстати, мой комент убрали, так шо..... я вроде не "порохобот", но увы и ах.
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13.11.2020 10:29 Ответить
пи..ди тут за те ,що дурантинофіл... Не за політику...
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13.11.2020 12:40 Ответить
Да, кое где сделав лучше... Но именно кое-где.

мені теж подобаються "євроремонти" в"сімейних амбулаторіях" В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали - Цензор.НЕТ 5623
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13.11.2020 12:42 Ответить
стриманий оптимізм в цифрах ... смертність падає у світі....
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13.11.2020 12:38 Ответить
Дебильная статистика Сем я заболела, где деньги на 5 тестов? А еще лекарство. В больницу не берут. Вот правда о вашей статистике! А клоун с 37 в вип палате, ****. 73% - обращаюсь к вам, вы в ответе за своего писюаниста
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14.11.2020 06:01 Ответить
 
 