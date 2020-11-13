В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине по состоянию на утро пятницы, 13 ноября, зафиксированы 11 787 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерли 172 человека, выздоровели 6 155 человек.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 13 ноября 2020 года. В частности, заболели 388 детей и 555 медработников.
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 587 человек;
летальных случаев - 172;
выздоровели - 6155 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 73 398 (в том числе методом ПЦР - 46 813, методом ИФА - 26 585).
За все время пандемии в Украине
заболели - 512 652 человека;
выздоровели - 233 849 человек;
летальных случаев - 9 317;
проведено ПЦР-тестов - 3 828 912.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1 083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
1. Выбрали в Украине зелю.
2. Пришел конец епихвы бедности.
3. Люди обнищали.
4. Некий мужик до этого хотел купить барахло на али-экспресс, но не купил.
5. В это же время в Вухане. Мужик который продавал товар его не продал, бо мужик из Украины его не заказал.
6. Мужик из Вуханя потерял прибыль из-за чего не смог помочь финансово своей бабусе.
7. Бабуся вместо того, чтобы получить от внука денег и нормально питаться - пошла и сожрала на рынок летучую мышь
8. Пандемия корона вируса.
Ну и кто теперь зебил?
На соавторство не претендую, шах_матист.
1 - я раб какого-то криста и Яхве
2 - я ублюдок у кого "рос. "армия" просто пересовывает взад и вперед границы"
Хотя да, лучше было бы голосовать пойти за ПАП-а
не знаю, но тогда так противно стало шо аж держите меня 7 евреев, и один мусульманин.
Так шо не боюсь вирусов, от сотоны помогает крепкая молитва, прикладывание к мощам а если нет, то значит "греханул где-то" все же просто)
Так это тебе прямо к коронавирусу, с его помощью легче всего приложится к мощам на кладбище.
"не зная" что Яхве или Аллах его и нас*ал "зохреши нашие тяшкие"
Итог: бахнул на лечение около 1000$. ждал скорую три часа (в Киеве!), на рентген, в поликлинике, очередь на две недели вперед, в частной (где и "отоварился" в итоге) 700 грн., одна капельница 1500 грн ну и т.д.
Семейный врач сам больной, заменяющий коллега загружен настолько что может принять только через неделю, теста никто не делал и делать не собирался...
Короче весело, не дай Бог залететь!
до вакцинації більшості населення України (десь з середини 2021)...
Или ему об этом не сказали ?
О_О(бросается к "иконостасу", "творит таинства", застегивает штаны или брюки)
Зависит от числа тестов для рабов, бо половина тестов - легко делается депутанам и прочим авакоподобным
1) После начала "рехворм" почти ежедневным / частым вопросом в группе вайбера в доме стали "Где найти медсестру чтоб сделать укол?" / "Почему скорая к нам не едет?"
2) Мне до реформы и в голову не могло прийти, что чтоб приехала скорая к жене на приступ - придется угрожать. Вот в самом пьяном горячечном бреду.
3) Мне просто в голову не могло прийти что участковый врач (после реформы - семейный доктор, с подписанной декларацией) откажется принимать ребенка на осмотр. "Бо в мене профілактичні заходи а потім консіліум" (в приемное ***** время).
Это мой личный опыт. Там еще по мелочи есть.
О скорых можно поговорить... о сокращении больниц... та много о чем.
Её реформа - это попытка натянуть голую вследствие коррупции жопу на глобус. Это мое краткое мнение.
А если цензурно: То ввиду системного невыполнения норм по обепечению соц. инфраструктуры и системной коррупции - сделать так, чтобы к этим нормам попросту невозможно было обратиться, изменив их. Да, кое где сделав лучше... Но именно кое-где.
кстати, мой комент убрали, так шо..... я вроде не "порохобот", но увы и ах.
мені теж подобаються "євроремонти" в"сімейних амбулаторіях"