Весь цивилизованный мир видит, что Украина - это пламя в центре Европы, которое может стать катастрофой, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Все цивилизованные страны видят, что боевые действия на востоке Украины может обернуться катастрофой как для Европы, так и для всего мира.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью ТСН.ua.
"Смотрите, новоизбранный президент США Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами, а я такого не помню за время, по крайней мере, своего пребывания у власти, среди горячих точек дважды назвал Украину. Думаю, это хороший знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в данном случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить", - сказал он.
Кравчук отметил, что урегулированию ситуации на востоке Украине способствует "План совместных шагов" по Донбассу, который открывает новые возможности для встречи президентов Украины и РФ.
"Сам план имеет более широкую задачу - обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас. Но в этом перечне задач, которые будут решаться на пути к этой великой цели, конечно, задача провести встречу в Берлине на самом высоком уровне. Где на днях должна состояться встреча политических советников в формате видеоконференции. На этой встрече, думаю, уже окончательно решится, будет ли встреча на высшем уровне в этом году или нет. Украина, предложив такой план, открывает дорогу к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но захотят наши оппоненты ... Я их так мягко называю, а на самом деле оппонент у нас один, один агрессор - Россия. Захочет ли она в данном случае поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло захотеть. Потому что, будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение у России сегодня, чтобы диктовать многим, в том числе Украины, какие условия, и не идти на какие- либо уступки", - сказал первый президент Украины.
Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что план Украины по Донбассу будет рассматриваться и в ТКГ, и в рамках общения советников нормандской четверки.
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Последние шесть лет тролли Пригожина из Питера настойчиво вбрасывали в сетях фейк: «Враг не в Кремле, а в Киеве». С приходом на Банковую новой «зеленой влади» этот фейк стал реальностью.
Многие, наверно, уже заметили, что на просторах Фейсбука и на голубых экранах стал «светиться» экс-президент Украины пан Кравчук в царствование которого, были проданы, как сейчас принято говорить «на иголки», корабли Черноморского пароходства. С приходом к власти автора вислiва «Маємо те, що маємо» Государственная судоходная компания была крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире. На её балансе находилось 295 морских судов различного класса с суммарным водоизмещением 5 млн тонн и около тысячи сто единиц вспомогательного флота. На сегодняшний день в одесском порту насчитывается всего три корабля и 350 человек трудового коллектива. Почти двадцать две тысячи украинских моряков теперь работают под иностранным флагом.
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
Если «ДЫНЫРЫ» (Сталинская народная республика) и «ЛЫНЫРЫ» (Ворошиловградская народная республика) возвратить в состав Украины, как этого хочет Кремль, то при ликвидации линии разграничения православные донецкие наркоманы-террористы с автоматами в руках рассредоточатся по всей территории Украины и причинят нормальным людям много горя.
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
По состоянию на 20 мая 2020 года около двухсот тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Законопроект № 6175 от 13.03.2017 устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
«Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за шесть лет войны заминировали на оккупированных территориях сотни гектаров пахотных полей и лесопосадок.
«Братская» Россия доставила в путинских «гумконвоях» тысячи тонн противотанковых и противопехотных мин, которыми боевики «нафаршировали» донецкую землю.
Еще много лет после ухода угро-финнов и бурятов с Донбасса будут взрываться и гибнуть трактористы, школьники, пастухи и любители распилить российскую мину и сдать её в металлолом.
Как жить вместе с донецкими православными бабушками из РПЦ мп Кирилла Гундяева, которые зарубили лопатами украинского пилота, сбитого российскими военными и приземлившегося на парашюте возле их села, а «добрый дедушка» из Станицы Луганской, назвавшийся местным жителем, принес на украинский блокпост заминированный бутыль с медом, поблагодарил военных за службу и пошел прочь. Когда защитники попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство) и отец пятерых детей погиб в окопе.
Уровень интеллекта «путинвведистов», как говорят «упал ниже плинтуса». Дурно пахнущие давно не мытым телом боевики с автоматами на оккупированных территориях обыскивают школьников, идущих на занятия, и отбирают у них деньги на оплату школьного обеда.
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Oлecь Гoнчap ещё в 1993 году нaпиcaл в своём дневнике: « Донбасс - это раковая опухоль, то отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! Ибо метастазы задушат всю Украину!»
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
Ссылка: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/14/343814/
Следующими на руление телегой без колес ОТГ должен быть Ющенко, а потом Янукович.
Только все должны хорошо понимать, что ОТГ - это бесполезный апендикс.
Из Роиси можно выбить что-то полезное только тогда, когда преимущество на нашей стороне. А преимущество получают силой, а не соплями и слезами.
надеюсь, ему не долго осталось
«Маємо те, що маємо» работает на Кремль.
Последние шесть лет тролли Пригожина из Питера настойчиво вбрасывали в сетях фейк: «Враг не в Кремле, а в Киеве». С приходом на Банковую новой «зеленой влади» этот фейк стал реальностью.
Многие, наверно, уже заметили, что на просторах Фейсбука и на голубых экранах стал «светиться» экс-президент Украины пан Кравчук в царствование которого, были проданы, как сейчас принято говорить «на иголки», корабли Черноморского пароходства. С приходом к власти автора вислiва «Маємо те, що маємо» Государственная судоходная компания была крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире. На её балансе находилось 295 морских судов различного класса с суммарным водоизмещением 5 млн тонн и около тысячи сто единиц вспомогательного флота. На сегодняшний день в одесском порту насчитывается всего три корабля и 350 человек трудового коллектива. Почти двадцать две тысячи украинских моряков теперь работают под иностранным флагом.
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
Якщо ми уважно проаналізуємо історію і нинішній етап українсько-російських відносин, то можемо дійти висновку, що Росія, російська владна еліта, російська еліта в широкому сенсі, російське суспільство вважають Україну не просто ворогом, а екзистенційним ворогом. Це повинні усвідомити всі - керівництво нашої держави, провідна українська верства та суспільство.
Остаточна мета політики Росії - ліквідація незалежної державності України. Тотальне знищення української нації та нашої держави як суб'єкта міжнародного права та геополітичної реальності. Вибудовуючи політику з Росією, ми повинні виходити з цього реального факту. Якщо цього не робитимемо, заходи, спрямовані на захист нашої національної безпеки та життєво важливих національних інтересів, ніколи не будуть адекватними.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Oлecь Гoнчap ещё в 1993 году нaпиcaл в своём дневнике: « Донбасс - это раковая опухоль, то отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! Ибо метастазы задушат всю Украину!»
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
Ссылка: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/14/343814/
Короткая ссылка
Экономика России полностью зависит от нефти и газа, поэтому Запад сможет эффективно воздействовать на нее санкциями, уверен сенатор США Джон Маккейн.
Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка МЖ
Страна баранов и РАБов...
Пообещал -> не сделал ->тюрьма
"открывает новые возможности для встречи президентов Украины и РФ"
И ради еще одного заглядывания в "глаз" ху&ла весь этот "пароход"?!!
Позбавити Україну міжнародної підтримки і повернути в обійми совка.
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
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.. как бы усский мир..