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Новости Политика Украины
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война (8281) Кравчук (798) Россия (44056) Донбасс (18021) нормандская четверка (1207) Трехсторонняя контактная группа (795)

Весь цивилизованный мир видит, что Украина - это пламя в центре Европы, которое может стать катастрофой, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Весь цивилизованный мир видит, что Украина - это пламя в центре Европы, которое может стать катастрофой, - Кравчук

Все цивилизованные страны видят, что боевые действия на востоке Украины может обернуться катастрофой как для Европы, так и для всего мира.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в интервью ТСН.ua.

"Смотрите, новоизбранный президент США Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами, а я такого не помню за время, по крайней мере, своего пребывания у власти, среди горячих точек дважды назвал Украину. Думаю, это хороший знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в данном случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любое время может стать катастрофой. Этого нельзя допустить", - сказал он.

Кравчук отметил, что урегулированию ситуации на востоке Украине способствует "План совместных шагов" по Донбассу, который открывает новые возможности для встречи президентов Украины и РФ.

"Сам план имеет более широкую задачу - обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас. Но в этом перечне задач, которые будут решаться на пути к этой великой цели, конечно, задача провести встречу в Берлине на самом высоком уровне. Где на днях должна состояться встреча политических советников в формате видеоконференции. На этой встрече, думаю, уже окончательно решится, будет ли встреча на высшем уровне в этом году или нет. Украина, предложив такой план, открывает дорогу к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но захотят наши оппоненты ... Я их так мягко называю, а на самом деле оппонент у нас один, один агрессор - Россия. Захочет ли она в данном случае поддержать эту идеологию? Я думаю, что время пришло захотеть. Потому что, будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение у России сегодня, чтобы диктовать многим, в том числе Украины, какие условия, и не идти на какие- либо уступки", - сказал первый президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонный разговор с Меркель: затронули тему "Нормандской четверки"

Напомним, ранее глава ОП Андрей Ермак сообщил, что план Украины по Донбассу будет рассматриваться и в ТКГ, и в рамках общения советников нормандской четверки.

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Топ комментарии
+15
Время Кучмы прошло. Время Кравчука на исходе.
Следующими на руление телегой без колес ОТГ должен быть Ющенко, а потом Янукович. Весь цивилизованный мир видит, что Украина - это пламя в центре Европы, которое может стать катастрофой, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2101
Только все должны хорошо понимать, что ОТГ - это бесполезный апендикс.
Из Роиси можно выбить что-то полезное только тогда, когда преимущество на нашей стороне. А преимущество получают силой, а не соплями и слезами.
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13.11.2020 08:48
+10
Кравчук теж хоче зазирути хуйлу вглаз.
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13.11.2020 08:48
+9
дайте Кравчуку сільодки
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13.11.2020 08:51
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А кравчуку нравится новый логотип ТКГ?
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13.11.2020 08:44 Ответить
«Маємо те, що маємо» работает на Кремль.
Последние шесть лет тролли Пригожина из Питера настойчиво вбрасывали в сетях фейк: «Враг не в Кремле, а в Киеве». С приходом на Банковую новой «зеленой влади» этот фейк стал реальностью.
Многие, наверно, уже заметили, что на просторах Фейсбука и на голубых экранах стал «светиться» экс-президент Украины пан Кравчук в царствование которого, были проданы, как сейчас принято говорить «на иголки», корабли Черноморского пароходства. С приходом к власти автора вислiва «Маємо те, що маємо» Государственная судоходная компания была крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире. На её балансе находилось 295 морских судов различного класса с суммарным водоизмещением 5 млн тонн и около тысячи сто единиц вспомогательного флота. На сегодняшний день в одесском порту насчитывается всего три корабля и 350 человек трудового коллектива. Почти двадцать две тысячи украинских моряков теперь работают под иностранным флагом.
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
Если «ДЫНЫРЫ» (Сталинская народная республика) и «ЛЫНЫРЫ» (Ворошиловградская народная республика) возвратить в состав Украины, как этого хочет Кремль, то при ликвидации линии разграничения православные донецкие наркоманы-террористы с автоматами в руках рассредоточатся по всей территории Украины и причинят нормальным людям много горя.
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
По состоянию на 20 мая 2020 года около двухсот тысяч жителей Донбасса уже получили российские паспорта. Законопроект № 6175 от 13.03.2017 устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
«Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за шесть лет войны заминировали на оккупированных территориях сотни гектаров пахотных полей и лесопосадок.
«Братская» Россия доставила в путинских «гумконвоях» тысячи тонн противотанковых и противопехотных мин, которыми боевики «нафаршировали» донецкую землю.
Еще много лет после ухода угро-финнов и бурятов с Донбасса будут взрываться и гибнуть трактористы, школьники, пастухи и любители распилить российскую мину и сдать её в металлолом.
Как жить вместе с донецкими православными бабушками из РПЦ мп Кирилла Гундяева, которые зарубили лопатами украинского пилота, сбитого российскими военными и приземлившегося на парашюте возле их села, а «добрый дедушка» из Станицы Луганской, назвавшийся местным жителем, принес на украинский блокпост заминированный бутыль с медом, поблагодарил военных за службу и пошел прочь. Когда защитники попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство) и отец пятерых детей погиб в окопе.
Уровень интеллекта «путинвведистов», как говорят «упал ниже плинтуса». Дурно пахнущие давно не мытым телом боевики с автоматами на оккупированных территориях обыскивают школьников, идущих на занятия, и отбирают у них деньги на оплату школьного обеда.
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Oлecь Гoнчap ещё в 1993 году нaпиcaл в своём дневнике: « Донбасс - это раковая опухоль, то отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! Ибо метастазы задушат всю Украину!»
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
Ссылка: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/14/343814/
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13.11.2020 09:33 Ответить
Так ты себя уже пажарныком почувствовал ? пердун старый !
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13.11.2020 08:47 Ответить
Куммуняцкое кладбище , успокойся ! Зелешваль использует старикашку в качестве презерватива
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13.11.2020 10:03 Ответить
Время Кучмы прошло. Время Кравчука на исходе.
Следующими на руление телегой без колес ОТГ должен быть Ющенко, а потом Янукович. Весь цивилизованный мир видит, что Украина - это пламя в центре Европы, которое может стать катастрофой, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2101
Только все должны хорошо понимать, что ОТГ - это бесполезный апендикс.
Из Роиси можно выбить что-то полезное только тогда, когда преимущество на нашей стороне. А преимущество получают силой, а не соплями и слезами.
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13.11.2020 08:48 Ответить
Пятница 13 а понятно...понеслась нелегкая у идиета...
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13.11.2020 08:55 Ответить
Кравчук теж хоче зазирути ***** вглаз.
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13.11.2020 08:48 Ответить
Закройте рот этому старому маразматику. И вообще, кто ему разрешил выйти из палаты?
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13.11.2020 08:48 Ответить
Переживает же бедненький за неньку...
надеюсь, ему не долго осталось
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13.11.2020 09:04 Ответить
Зеленський. Він особистим указом, призначив його своїм рупором і представником нашої країни.
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13.11.2020 10:38 Ответить
Пан Савелий! ЧМП - капут!
«Маємо те, що маємо» работает на Кремль.
Последние шесть лет тролли Пригожина из Питера настойчиво вбрасывали в сетях фейк: «Враг не в Кремле, а в Киеве». С приходом на Банковую новой «зеленой влади» этот фейк стал реальностью.
Многие, наверно, уже заметили, что на просторах Фейсбука и на голубых экранах стал «светиться» экс-президент Украины пан Кравчук в царствование которого, были проданы, как сейчас принято говорить «на иголки», корабли Черноморского пароходства. С приходом к власти автора вислiва «Маємо те, що маємо» Государственная судоходная компания была крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире. На её балансе находилось 295 морских судов различного класса с суммарным водоизмещением 5 млн тонн и около тысячи сто единиц вспомогательного флота. На сегодняшний день в одесском порту насчитывается всего три корабля и 350 человек трудового коллектива. Почти двадцать две тысячи украинских моряков теперь работают под иностранным флагом.
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
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13.11.2020 09:34 Ответить
это чмо еще имеет наглость что то мявкать ? да его посадить давным давно надо. продал все что мог продать, разбазарил ядерное оружие, флот, и еще жизни учит из телевизора ? да вы издеваетесь наверно.
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13.11.2020 08:49 Ответить
дайте Кравчуку сільодки
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13.11.2020 08:51 Ответить
Скользкое ничтожество.
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13.11.2020 08:52 Ответить
Ну, да - некоторые уже и спички приготовили.
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13.11.2020 08:52 Ответить
Весь цивілізований світ вже "підгорає" від таких "оракулів".
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13.11.2020 08:55 Ответить
Великий сподвижник величайшего изобретение " Кравчука".
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13.11.2020 08:55 Ответить
Поменял "ракетно-ядерный комплекс" на "кравчучно-візочний".
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13.11.2020 09:27 Ответить
Сьогодні лише лінивий не говорить про існування ворожих та недружніх відносин між Росією та Україною. Але мало хто задумується, яка ж природа цього конфлікту.
Якщо ми уважно проаналізуємо історію і нинішній етап українсько-російських відносин, то можемо дійти висновку, що Росія, російська владна еліта, російська еліта в широкому сенсі, російське суспільство вважають Україну не просто ворогом, а екзистенційним ворогом. Це повинні усвідомити всі - керівництво нашої держави, провідна українська верства та суспільство.
Остаточна мета політики Росії - ліквідація незалежної державності України. Тотальне знищення української нації та нашої держави як суб'єкта міжнародного права та геополітичної реальності. Вибудовуючи політику з Росією, ми повинні виходити з цього реального факту. Якщо цього не робитимемо, заходи, спрямовані на захист нашої національної безпеки та життєво важливих національних інтересів, ніколи не будуть адекватними.
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13.11.2020 08:56 Ответить
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Oлecь Гoнчap ещё в 1993 году нaпиcaл в своём дневнике: « Донбасс - это раковая опухоль, то отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! Ибо метастазы задушат всю Украину!»
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
Ссылка: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/14/343814/
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13.11.2020 09:35 Ответить
Маккейн: Россия - это бензоколонка, которая притворяется страной

Короткая ссылка

Экономика России полностью зависит от нефти и газа, поэтому Запад сможет эффективно воздействовать на нее санкциями, уверен сенатор США Джон Маккейн.
Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная... крышка МЖ Увесь цивілізований світ бачить, що Україна - це полум'я в центрі Європи, яке може стати катастрофою, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9451
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13.11.2020 12:15 Ответить
stop bold
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13.11.2020 09:00 Ответить
В Украине три катастрофы: Зеленский, Слуги народа и Кравчук.
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13.11.2020 08:58 Ответить
stop bold
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13.11.2020 08:59 Ответить
freedom of speech and writing
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13.11.2020 09:16 Ответить
заморите етого коммунистического обосранца икрой и пивом - всем же легче будет...
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13.11.2020 08:58 Ответить
Какой же криминал на тебя нарыли? От 30 млн ты отмылся, старый коммуняка. Где же ты так измазался, что в конце жизни приходится подмахивать и сучить ножками как марионетка?
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13.11.2020 08:58 Ответить
Та никакого криминала никто на него не искал-он всегда был таким говнюком Увесь цивілізований світ бачить, що Україна - це полум'я в центрі Європи, яке може стати катастрофою, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6008
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13.11.2020 09:30 Ответить
в Минске сидели два закадычных друга и их немецкая собутыльница , любительница пива,хорошего вина и рашистской черной икры .Один из этих друзей( рашистсий ла ла ла ) говорит им- а давайте подожгем украинцам дом...Подельники согласилились ,нарезав землю под создание ордло.Огонь полыхнул,забирая жизни украинцев
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13.11.2020 08:59 Ответить
Ну да... С такими клоунами и маразматиками у власти все возможно...
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13.11.2020 08:59 Ответить
кравчук уже достиг кондиции брежнева по переливанию из пустого в порожнее, за то как звучит,....мирный план кравчука......
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13.11.2020 09:04 Ответить
В Украине есть такой немного забытый певец - Левко Дурко. Думаю, а не наш ли это многоликий незаслуженный ветеран? Кем он только не побывал - и главой ЦК КПУ, и сторонником (но не основным!) независимости Украины, и первым президентом, и т.д., и т.п. И всегда был приспособленцем - держал нос по ветру и поворачивался туда, за редким исключением, куда было выгоднее именно ему, но не государству! Болтать ерунду наряду с правильными словами ему не впервой. Единожды совравший, кто тебе поверит!
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13.11.2020 09:07 Ответить
Старе чмо піди вже хапни корони
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13.11.2020 09:10 Ответить
При нем и Кучме -время потеряли.Советская Прибалтика показала-как вести себя с Россией,и последняя-потеряла,к ним интерес.А мы со своей "многовекторностью"-носились.... Увесь цивілізований світ бачить, що Україна - це полум'я в центрі Європи, яке може стати катастрофою, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1339
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13.11.2020 09:14 Ответить
Прощай немытая РАБссия
Страна баранов и РАБов...
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13.11.2020 09:21 Ответить
Когда примем "Закон об ответственности" ?
Пообещал -> не сделал ->тюрьма
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13.11.2020 09:21 Ответить
Очаг полум*я- московія
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13.11.2020 09:22 Ответить
Оппа! Вот оно! ГЛАВНОЕ!
"открывает новые возможности для встречи президентов Украины и РФ"
И ради еще одного заглядывания в "глаз" ху&ла весь этот "пароход"?!!
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13.11.2020 09:23 Ответить
Щоб його могила зуями поросла.
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13.11.2020 09:24 Ответить
Господи какой придурок. Международную поддержку таким образом не привлекают. Всё чего можно добиться подобными заявами это окончательно распугать остатки инвесторов готовых вкладывать в Украину. Подать Украину не как стабильного последовательного и предсказуемого партнёра (пусть и с определенными сложностями), а потенциальную пороховую бочку может только откровенный вредитель.
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13.11.2020 09:29 Ответить
Увесь цивілізований світ бачить, що Україна - це полум'я в центрі Європи, яке може стати катастрофою, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6005
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13.11.2020 09:39 Ответить
А хіба це не мета недобитої комуняки і його керівництва?
Позбавити Україну міжнародної підтримки і повернути в обійми совка.
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13.11.2020 10:41 Ответить
Увесь цивілізований світ бачить, що Україна - це полум'я в центрі Європи, яке може стати катастрофою, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9467Макарыч создает ссср нового формата с плешивым уродом ,но дохлого не вернешь к жизни.......Увесь цивілізований світ бачить, що Україна - це полум'я в центрі Європи, яке може стати катастрофою, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9164
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13.11.2020 09:30 Ответить
Что такое? Горим не горим?
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13.11.2020 09:41 Ответить
«Во всем виновата Россия!


Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .


Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..


А теперь, - посмотрите на карту !


- Где Испания , а где россия ??. .


- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!


И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.


..... . . . . ..


Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .


.
.
.. как бы усский мир..
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13.11.2020 09:43 Ответить
Точно, Україна -полум'я! Гасіть Україну, бо ще шевелиться!!!
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13.11.2020 10:23 Ответить
Це правда. Всім уже насрати на мордор і його імперську шизу, як і на забаганки бункерного пацюка.
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13.11.2020 10:44 Ответить
Макарич, а ти вже конституцію написав? Чи вже забувся, маразматик старий.
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13.11.2020 10:46 Ответить
старый дурачек...-всему "цивилизованному миру" -плевать что происходить за его ПРЕДЕЛАМИ...и он очень прагматичен ....А вот плоды ваших с кучмой "трудофф" https://youtu.be/Kedw7IhwnCc
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13.11.2020 14:45 Ответить
 
 