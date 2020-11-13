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Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1083 случая. Среди лидеров - Днепропетровская и Запорожская области

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1083 случая. Среди лидеров - Днепропетровская и Запорожская области

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев (1 083), Днепропетровской (740), и Запорожской (727) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 13 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1083 человека.

Общее количество инфицированных составляет 48 646 человека.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 938 человек, за прошедшие сутки - 13. С начала эпидемии выздоровели 17 979 пациентов.

По состоянию на 13 ноября количество активных больных в Киеве составляет 29 729 человек.

Отметим, что до сегодняшнего дня наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 6 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1002 человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине выявлены рекордные 11 787 новых случаев COVID-19: умерли 172 человека, 6 155 - выздоровели

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Запоржская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 740 человек. Общее количество инфицированных - 19 909. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 563 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 7 940 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 11 406.

В Запорожской области коронавирусом заболели 727 человек. Общее количество инфицированных составляет 16 811 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 164 человека, за минувшие сутки - 1. С начала эпидемии выздоровели 2 868 пациентов. Количество активных больных в Запорожской области составляет 13 779 человек.
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конечно побил!
с такими беспечными идиотами и воплями что ковид19 это брехня..только потому что это вас не зацепило??
вирус распространяется бешеными темпами...и ему плевать на ваш иммунитет...а тут уже рулетка...легко вы перенесете или тяжело..никто не знает
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13.11.2020 09:05 Ответить
нет это не рулетка. В рулетке выжить легче. ковид - 20% руская рулетка 16.6 % Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1083 случая. Среди лидеров - Днепропетровская и Запорожская области - Цензор.НЕТ 9979
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13.11.2020 09:09 Ответить
Ситуація в країні катастрофічна: пройдіться по лікарнях. Людям відмовляють у госпіталізації із сатурацією 85 та діагнозом ковід, бо місць нема - помирайте вдома та не псувайте статистику. Чому працюють школи, в класах нема третини учнів, хворіють та помирають вчителі, діти переносять вірус додому. Всі сусіди організували онлайн навчання вдома, лише наші неспроможні ! Сором, Степанов та уряд. Балаболи ви! А ще не підійшли тарифи взимку на газ та тепло... Дивіться на Вірменію та прогнозуйте те саме !
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13.11.2020 09:21 Ответить
Це просто цифірька зі стелі. Поруч треба ще декілька цифірок: скільки було проведено тестів, скільки з цих людей було госпіталізовано, скільки ковідних виписано з лікарні. І цікаво - як отримали цю цифірьку? По ковіду я бачу тільки паніку та провокації. У мене захворів начальник, температура 38, ставлять діагноз ковід. Але він вже хворів на ковід 2 місяці по тому. Лікарі як про це дізнались, зразу написали - грип. Робіть висновки.
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13.11.2020 09:09 Ответить
На кого розраховано те що ви написали? Жоден лікар не поставить діагноз COVID19 без позитивного тесту. До результату тесту можуть написати лише підозру на COVID19. Крім того є лікарі які з весни вже тричі перехворіли на COVID19, тому те що ваш начальник хворів два місяці тому, не є індульгенцією від повторного зараження.
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13.11.2020 09:35 Ответить
Конец бюджетного года. В ВР лежит новая бюджетная фантазия на 2021. В бюджетном фонде борьбы с COVID-19 денег нет. Закупки медицинской техники не проводились. За счет бюджета не закуплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ и НИ ОДНОГО медицинского томографа. МВФ удивленно смотрит на медицинский фонд, за счет которого финансируется строительство дорог, а медицина нет. И тут Степанов и К вдруг вспоминают в конце года, что они даже НЕ планировали закупку медицинской техники и выдают приказы по МОЗ № 2594 "Про Розподіл апаратів штучної вентиляції легень, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" и "Про Розподіл комп'ютерних томографів, для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" с симптоматичной фразой пункта 3 "...у разі отримання ..."
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13.11.2020 09:29 Ответить
люди беспечные сем пофиг ходят без масок многие, нужен строгий режим всем в масках везде иначе капец будет, вернее он уже идёт(((
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13.11.2020 10:27 Ответить
 
 