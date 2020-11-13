Енин о переговорах по сбитому самолету МАУ: Мы так и не дождались от иранской стороны ни одного обещанного документа

Украина так и не получила от Ирана документов о сбивании самолета "Международных авиалиний Украины", которые он обещал передать во время последнего раунда переговоров в Тегеране, поэтому дальнейшая судьба переговоров Украины с Ираном будет зависеть от выполнения ним достигнутых ранее договоренностей, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы достаточно неплохо говорили во время последнего раунда переговоров об увеличении прозрачности между нашими органами досудебного расследования, но на сегодняшний день мы так и не дождались от иранской стороны ни одного документа, ни одной информации, которые было обещано передать нам буквально в течение самого короткого времени. Именно поэтому мы продолжаем настаивать на выполнении договоренностей, после чего можно будет говорить о продолжении переговорного процесса", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Замглавы МИД подчеркнул, что Украина не променяет правду о сбивании самолета на компенсации.

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"Мы никоим образом не променяем правду на деньги. Именно потому эти вопросы будут продолжаться нами ставиться, и, безусловно, дальнейшая судьба переговоров будет зависеть от того, насколько иранская сторона выполняет ранее достигнутые договоренности", - отметил он.

Енин также указал, что Украина неоднократно подчеркивала иранской стороне, что ее базовым требованием является именно запрос на справедливость.

"Мы ждем от иранской стороны объективного непредвзятого как технического расследования, так и притягивания виновных к ответственности рамках уголовного преследования. Мы подчеркивали, что наши органы досудебного расследования совместно с прокуратурой осуществляют досудебное расследование в соответствующем уголовном производстве, и нам чрезвычайно важно знать и понимать все обстоятельства указанной трагедии", - пояснил он.

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Заместитель министра добавил, что размер компенсации в значительной степени будет зависеть от того, насколько иранская сторона охотно сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

"Более того, мы неоднократно говорили о том, что размер компенсации, на которую в дальнейшем мы будем соглашаться с иранской стороной, в значительной степени будет зависеть от того, насколько иранская сторона охотно сотрудничает с украинскими коллегами, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии, разработать те механизмы, которые обезопасят всех нас от повторения аналогичных инцидентов в дальнейшем, принесение извинения - и только после этого вопросы компенсации", - сказал он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

В июле Иран доставил черный ящик сбитого самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" во французское Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.